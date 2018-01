Triestina Ravenna/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato

Diretta Triestina Ravenna info streaming video e tv: la Serie C ricomincia. Probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita allo stadio Nereo Rocco per la 3^ di ritorno

Diretta Triestina Ravenna

Triestina Ravenna allo stadio Nereo Rocco viene diretta dall'arbitro Francesco Luciani; si gioca alle ore 18.30 di sabato 20 gennaio 2018 e rientra nel programma della ventesima giornata del girone B di Serie C 2017/2018. La conferma del posizionamento playoff contro la voglia di uscire dalla zona calda di classifica: la formazione di Giuseppe Sannino e quella di Mauro Antonioli si contendono punti importanti nel posticipo di sabato del girone B della terza divisione. I padroni di casa sono attualmente situati al settimo posto con 25 punti insieme a Bassano, Pordenone e Sudtirol, frutto di sei vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte. Solo 21 punti, invece, per i romagnoli: sei vittorie, tre pareggi e dieci sconfitte che relegano i De Sena e compagni in zona retrocessione, appaiati a Teramo e Vicenza. Una gara che mette in palio tre punti determinanti per il cammino delle due squadre, pronte a dare battaglia dopo tre settimane di stop.

Entrambe le squadre arrivano da un periodo in chiaroscuro: sia Triestina che Ravenna infatti non riescono a trovare continuità di risultato. Gli uomini di Giuseppe Sannino hanno raccolto sette punti nelle ultime cinque giornate: due vittorie, contro Gubbio (3-1) e Feralpisalò (2-1), una sconfitta, contro il Fano (1-0), e un pareggio, con la Sambenedettese (1-1), prima della sconfitta dell’ultimo turno al Mapei Stadium contro la Reggiana: 2-0 firmato dalle reti di Cesarini e Bovo. Discorso simile per il Ravenna, che proprio nell’ultimo turno ha interrotto una buona serie di prestazioni: infatti, dopo le due vittorie contro Vicenza (0-2) e Santarcangelo (3-1) e i due pareggi con Sudtirol (0-0) e Fermana (0-0), la compagine guidata da Mauro Antonioli si è fatta sorprendere tra le mura amiche dal Bassano: successo in rimonta per i giallorossi che, dopo l’iniziale vantaggio di De Sena, hanno raccolto i tre punti grazie alla doppietta di Proia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA (SERIE C)

Triestina Ravenna non prevede la trasmissione in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA RAVENNA

Dopo la rifondazione estiva, Giuseppe Sonnino sembra aver trovato il modulo ideale per la sua Triestina: un 4-3-3 che, in corso d’opera, può trasformarsi in un 4-4-2. Tra i pali ci sarà Boccanera. La linea a quattro di difesa composta da Pizzul e Libutti sulle corsie laterali con Meduri e lo slovacco Codromaz come centrali. In cabina di regia spazio ad Acquadro, affiancato dall’esperienza di Porcari e Bracaletti. Come mezzepunte spazio a Petrella e al senegalese Mensah, alle spalle del bomber Rachid Arma. 3-5-2 invece per Mauro Antonioli, che si affida a Venturi tra i pali. Linea a tre di difesa composta da Ronchi, Lelj e Venturini. Sulle corsie esterne spazio a Magrini e Rossi, mentre in cabina ci sarà Selleri, affiancato da Cenci e Papa. In attacco, al fianco di bomber De Sena, ci sarà Broso.

QUOTE E PRONOSTICO

Le principali agenzie di scommesse puntano forte sulla formazione di Giuseppe Sannino: Snai quota 1,60-3,35-5,25 l’1-X-2 della sfida dello stadio Nereo Rocco. Prevista un’affermazione dei padroni di casa, dunque, anche se la formazione di Antonioli ha dimostrato di sapere ribaltare i pronostici. Non è prevista una pioggia di gol: l’Under 2,5 (meno di tre reti in totale) a 1,60, con l’Over 2,5 (tre o più reti in totale) quotato 2,15. Quote simili per Gol e No Gol, ovvero se entrambe le squadre andranno a segno o meno: 2,05 contro 1,65. Punti importanti in palio, ma ci allineiamo alle previsioni dei bookmakers: pronostico 1.

