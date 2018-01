Udinese Inter Primavera/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni: orario e risultato live

Udinese Inter Primavera, info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Il sabato della Primavera inizia alle ore 11:00, con la sfida della capolista

Davvero meritevole di attenzione la partita Udinese Inter che si disputerà questa mattina, a partire dalle ore 11:00, per il campionato Primavera 1. La capolista nerazzurra cercherà quindi di superare l’esame bianconero, squadra quest’ultima che sta vivendo fino ad ora un campionato altalenante, e che si trova a metà/fondo classifica. Addentriamoci quindi nel vivo di questa partita, andando a scoprire le informazioni per la diretta tv e streaming, nonché le probabili formazioni dell’incontro di questo pomeriggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE UDINESE INTER

Il primo turno di questo sabato del campionato Primavera 1 sarà visibile in diretta tv, gratis per tutti. Sportitalia trasmetterà infatti come ogni weekend due match del torneo in questione, e uno di questi due sarà proprio la partita del Campo Comunale di Manzano, in cui i padroni di casa dell’Udinese ospiteranno l’Inter. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire lo stesso incontro in diretta streaming, attraverso il sito ufficiale del canale sportivo, leggasi sportialia.com, alla sezione dedicata. Un modo comodo per gustarvi il match attraverso il vostro personal computer, tablet o smartphone.

IL CONTESTO

L’Udinese sta vivendo una stagione senza dubbio altalenante. Nello scorso turno, il primo del 2018, la compagine friulana ha perso in casa contro il Chievo, susseguendo però il successo della precedente giornata contro il Milan per due a zero a Milano. Bianconeri che alternano una vittoria ad una sconfitta da ben sette turni, ovvero, dalla clamorosa capitolazione per sette a uno contro il Torino in Piemonte del 18 novembre 2017. Dopo quella gara sono susseguite tre vittorie e altrettante sconfitte, per un segno X che è apparso dalle parti friulano solo tre volte nei precedenti quindici match. L’Udinese, in totale, ha collezionato sin qui 18 punti, con cinque vittorie, tre pareggi e sette capitolazioni. Sono 19 le reti segnate dai bianconeri, con 27 subite, per un bilancio in negativo di -6. Inter che invece di punti ne ha ottenuti fino ad ora 33, gli stessi della capolista Atalanta, ma che valgono la seconda posizione per una differenza peggiore rispetto a quella dei bergamaschi. La compagine di Vecchi ha vinto dieci incontri su 15, con tre pareggi e due sole sconfitte, mentre sono 25 le reti segnate, con appena 12 subite, miglior difesa in assoluto del torneo.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER PRIMAVERA

Scopriamo quindi le probabili formazioni della sfida di oggi, partendo dai padroni di casa dell’Udinese. Non dovrebbero essere previste defezioni importanti fra le fila bianconere per infortuni o squalifiche, e la squadra di Giacomin dovrebbe quindi disporsi in campo con un compatto 4-4-2 dove il bomber Jaadi farà coppia in attacco con Aly Mallé. A centrocampo avremo Varesanovic largo a destra, con Paoluzzi sul versante opposto, mentre in mezzo, a fare da filtro in mediana, il duo composto da capitan Brunetti e Samotti. Infine il reparto più arretrato, quello difensivo, dove Vasko e Calazza saranno i due centrali, con Vedova nel ruolo di terzino di destra ed Ermacora sul versante mancino. In porta andrà il solito numero 1 Gasparini. Anche per l’Inter tutti a disposizione di mister Vecchi ad eccezione del portiere Pissardo, espulso durante la recente gara contro il Bologna. In porta andrà quindi il 18enne Dekic, primo elemento di un 4-3-1-2 in cui la coppia d’attacco sarà composta da Colidio e Belkheir, con il numero 10 Zaniolo sulla linea dei trequarti. A centrocampo, in cabina di regia, ci sarà Rada, con Emmers (autore del gol vittoria nello scorso turno), intermedio di sinistra, e Schirò a destra. Infine la difesa, dove Zappa e Corrado saranno i due terzini, mentre Bettella e capitan Lombardoni i due centrali.

