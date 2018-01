Akragas-Monopoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Akragas-Monopoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 22^ giornata di Serie C girone C.

21 gennaio 2018 Stefano Belli

Diretta Akragas-Monopoli, LaPresse

Akragas-Monopoli, diretta dall'arbitro Miele di Torino, domenica 21 gennaio 2018 alle ore 14.30, sarà una sfida che aprirà il fitto programma domenicale della ventiduesima giornata del girone C del campionato di Serie C, turno di ripresa del torneo dopo la sosta invernale. Nonostante le tante difficoltà e l'avvento di una nuova proprietà ancora atteso dai tifosi agrigentini, l'Akragas resta in ballo in un campionato che, senza retrocessioni dirette, può fornire chance di salvezza fino alla fine a tutte le squadre. Con tre punti di penalizzazione, i siciliani sono ultimi a quota 10 nel girone C di Serie C, a sei lunghezze dalla Paganese penultima e a undici dal Fondi, prima squadra fuori dalla zona play out. A dicembre la vittoria contro la Reggina e il pari contro il Matera hanno dimostrato come la squadra di Di Napoli abbia voglia di giocarsi fino in fondo le proprie possibilità.

Il Monopoli invece dopo una serie nera che ha portato all'esonero di Massimiliano Tangorra, ha ritrovato la vittoria in casa in una tiratissima partita contro il Fondi prima della sosta. Ossigeno puro per la classifica dei Gabbiani che erano crollati dopo essersi issati al primo posto a inizio campionato. Per i pugliesi ora i punti di vantaggio sulla zona play out sono sette e la distanza dalla zona play off è di una sola lunghezza: la stagione può ripartire.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv del match Akragas Monopoli, bensì diretta streaming video via internet dell'incontro, disponibile con un abbonamento oppure con l'acquisto del match come evento singolo sul portale elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI AKRAGAS MONOPOLI

Le probabili formazioni della partita che andrà in scena allo stadio De Simone di Siracusa, vista l'indisponibilità dello stadio Esseneto di Agrigento. Akragas in campo con Vono in porta e una difesa a tre con Genny Russo, Pisani e l'albanese Gjuci. Mancherà il terzino Sepe, che ha già lasciato con il centrocampista Bramati Agrigento nel mercato di gennaio. Sulla fascia sinistra giocherà Calogero, sulla fascia destra Scrugli, mentre Carrotta, Longo e Franchi formeranno il terzetto titolare di centroampo. In attacco, spazio al tandem Parigi-Salvemini. Risponderà il Monopoli, che ha ceduto i difensori Ricci e Lobosco, il primo alla Carrarese e il secondo alla Fidelis Andria, con una difesa a quattro composta da Ferrara, Bacchetti, Lanzolla e Mercadante dalla fascia destra alla fascia sinistra, schierata davanti all'estremo difensore Bardini. Il greco Sounas e Zampa saranno i centrali di centrocampo, con Rota sulla fascia destra e Donnarumma sulla fascia sinistra a centrocampo. In avanti, Mavretis supporterà da trequartista l'unica punta di ruolo, Saraò.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

3-5-2 confermato tatticamente per l'Akragas di Di Napoli, mentre Scienza ha ridisegnato il Monopoli con un 4-4-1-1. All'andata a Monopoli le due squadre hanno pareggiato a reti bianche, l'ultima sfida in casa dell'Akragas del 17 dicembre 2016 è stata vinta per due a uno dai Gabbiani con reti decisive di Gatto su rigore e De Vito. Il 7 ottobre 2015 l'Akragas ha battuto in casa il Monopoli, due a uno con reti da tre punti di Madonia e Di Piazza.

QUOTE E SCOMMESSE

Le agenzie di scommesse vedono il Monopoli favorito in trasferta, con la vittoria interna quotata 3.25 da Bwin, il pareggio offerto ad una quota di 2.95 da Betclic e la vittoria esterna dei Gabbiani quotata 2.29 da Bet365. Under 2.5 quotato 1.50 da Bet365, la quota dell'over 2.5 viene proposta a 2.50 dalla stessa agenzia.

