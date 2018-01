Alessandria Pro Piacenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Alessandria Pro Piacenza streaming video Sportube, quote, probabili formazioni, risultato live e orario: in campo al Moccagatta per la 22^ giornata del girone A di Serie C

21 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Alessandria Pro Piacenza (Foto LaPresse, repertorio)

Alessandria Pro Piacenza sarà diretta dall'arbitro Davide Curti della sezione Aia di Milano. Lo stadio Giuseppe Moccagatta ospiterà dunque il match fra i padroni di casa dell’Alessandria e gli ospiti emiliani della Pro Piacenza, in programma oggi pomeriggio domenica 21 gennaio alle ore 14.30 per la ventiduesima giornata del girone A di Serie C, la terza del girone di ritorno ma soprattutto la prima dell’anno solare 2018, dopo una pausa che è durata ben tre settimane. Siamo dunque di fatto a una sorta di nuovo inizio di una stagione che naturalmente ha già detto molto, ma deve ancora emettere tutti i suoi verdetti.

L’Alessandria, che nello scorso campionato aveva dominato a lungo rimanendo beffata in extremis per la promozione, fino a novembre è stata il flop della stagione 2017-2018: dicembre invece ha portato ben quattro vittorie consecutive, che certamente non hanno ancora del tutto raddrizzato la classifica (i piemontesi hanno 24 punti) ma che indicano come l’Alessandria potrebbe essere la mina vagante del campionato, magari con un rendimento esattamente opposto rispetto a quello della passata stagione. La Pro Piacenza invece ha 21 punti in classifica, ma con un andamento più lineare: gli emiliani sono attualmente quartultimi, dunque sarebbero costretti a disputare i playout, ma la salvezza diretta è poco più avanti e naturalmente è l’obiettivo che la Pro cercherà di raggiungere nella seconda parte di stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Alessandria Pro Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA PRO PIACENZA

Andiamo ora ad analizzare le probabili formazioni per Alessandria Pro Piacenza, fermo restando che dopo tre settimane di pausa gli allenatori potrebbero regalarci qualche sorpresa, magari anche in base alle condizioni di forma attuali dei loro giocatori. A maggior ragione per l’Alessandria, che nell’ultimo turno aveva riposato e di conseguenza non gioca da prima di Natale. Mister Michele Marcolini comunque dovrebbe modificare il meno possibile la squadra che ha costruito la recente striscia positiva, dunque disegniamo un 4-4-2 con Vannucchi in porta; linea difensiva a quattro con Celjak, Piccolo, Gioca e Fissore da destra a sinistra; Gazzi e Branca centrali di centrocampo, con Nicco esterno destro e Sestu a sinistra, in appoggio alla coppia d’attacco Gonzalez-Marconi, autori di cinque gol in due contro il Pontedera. Nella Pro Piacenza da segnalare l’assenza per squalifica di Alessandro, che nella scorsa giornata fu espulso; mister Fulvio Pea potrebbe schierare il 4-4-2 con Gori in porta, Calandra terzino destro, Belotti e Battistini difensori centrali e Ricci terzino destro. Ecco poi a centrocampo Cavagna e Barba in posizione centrale, Starita e magari Aspas a completare il reparto; infine nel reparto offensivo potrebbero trovare spazio Mastroianni e Abate.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai del match di oggi pomeriggio fra Alessandria e Pro Piacenza disegnano un pronostico piuttosto favorevole all’Alessandria. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa piemontesi infatti è proposto a 1,55, mentre bisogna salire fino a 6,00 per il segno 2, che naturalmente indicherebbe un colpaccio esterno della Pro Piacenza. Invece per il pareggio (segno X) ci si assesta a quota 3,50, forse la più consigliata per cercare una vincita buona ma con un azzardo non eccessivo.

© Riproduzione Riservata.