Atalanta Napoli/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Atalanta Napoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a Bergamo per la ventunesima giornata della Serie A

21 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Atalanta Napoli, Serie A 21^ giornata (Foto LaPresse)

Atalanta Napoli sarà diretta dall’arbitro Daniele Orsato; alle ore 12:30 di domenica 21 gennaio il programma della ventunesima giornata di Serie A 2017-2018 si apre con questa partita dell’Atleti Azzurri d’Italia. Archiviata la sosta, la Dea e i partenopei tornano in campo: la capolista del nostro campionato vuole confermarsi tale e provare ad allungare la sua striscia positiva per avvicinare le possibilità di scudetto, ma deve fare i conti con un’Atalanta che sta crescendo partita dopo partita e punta un’altra qualificazione in Europa League. Siamo in un momento decisivo della stagione, per entrambe: tra un mese Atalanta e Napoli torneranno a giocare in campo internazionale e dunque potranno lasciare un po’ di energie per strada, sapendo allora che i punti raggranellati in questi giorni potranno valere tanto perché faranno fieno messo in cascina in vista del gran finale.

ATALANTA NAPOLI, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Napoli verrà trasmessa in diretta tv dai canali della televisione satellitare e da quelli della pay tv del digitale terrestre: l’appuntamento è dunque su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, oppure su Premium Sport e Premium Sport HD. In entrambi i casi sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone le applicazioni Sky Go e Premium Play che non comportano costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

L’Atalanta è la bestia nera del Napoli, almeno in epoca dello scontro tra Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri: l’anno scorso la Dea ha battuto due volte i partenopei, quest’anno li ha eliminati dalla Coppa Italia andando a vincere ancora al San Paolo. Il discorso però è sicuramente più esteso: l’Atalanta ha dimostrato anche in questa stagione di essere una squadra capace di battere tutte le big, perché lo ha fatto anche con la Roma in trasferta (appena prima della sosta), ha vinto a San Siro contro il Milan e ha fermato la Juventus. Partita non benissimo, ha ripreso pian piano vigore e adesso si trova al sesto posto, dunque in corsa per un altro posto in Europa League. Il Napoli però è nella classica stagione da “missione”: ha svoltato ancora con il titolo di campione d’inverno (come due anni fa) ma questa volta sa di avere una possibilità in più, perché da febbraio la Juventus dovrà onorare la Champions League e perché finalmente i partenopei stanno riuscendo a vincere partite che negli anni scorsi non avrebbero portato a casa. Fare risultati contro le piccole è fondamentale per lo scudetto e il Napoli questo sta facendo; archiviato il periodo difficile di novembre/dicembre la squadra azzurra è pienamente concentrata, vincere a Bergamo significherebbe aver superato un altro ostacolo importante anche e soprattutto dal punto di vista psicologico.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI

De Roon, espulso contro la Roma, è squalificato: lo sostituisce Cristante, che torna nella formazione titolare e si posiziona in mediana al fianco di Frueler. Il resto della squadra dovrebbe essere confermato: con Cristante centrocampista il trequartista sarà Ilicic, che agirà come sempre alle spalle di Petagna e Alejandro Gomez. Sulle corsie laterali non dovrebbero esserci dubbi con Hateboer e Spinazzola (anche se Castagne è in crescita e se la gioca), la solita difesa a tre a protezione di Etrit Berisha sarà schierata con Caldara in posizione centrale e Rafa Toloi e Andrea Masiello che lo proteggeranno, meno possibilità per Palomino di iniziare la partita. Nel Napoli Ghoulam ha provato il recupero lampo, ma a sinistra gioca ancora Mario Rui; dunque anche Sarri propone la solita formazione titolare, con Raul Albiol e Koulibaly davanti a Pepe Reina Hysaj che occupa la posizione naturale di terzino destro. A centrocampo Allan è favorito su Zielinski e così Jorginho dovrebbe avere la meglio su Amadou Diawara; Hamsik ovviamente ha il suo posto sul centrosinistra e ha dimostrato di essersi sbloccato dopo aver superato il record di Maradona. Davanti ci sarà il consueto tridente formato da Callejon, Mertens e Lorenzo Insigne: il belga ha ritrovato il gol in Coppa Italia proprio contro la Dea, ora vuole ripetersi in campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante l’Atalanta giochi in casa e sia un’ottima squadra, nemmeno la sua tradizione favorevole contro il Napoli basta per convincere la Snai a darle i favori del pronostico: secondo questa agenzia di scommesse il segno 1 sulla vittoria della Dea vale 3,65 volte la posta, mentre il segno 2 che accompagna la vittoria del Napoli vale 2,05. Ovviamente stiamo parlando di una partita equilibrata; potrebbe allora venire fuori il segno X e cioè un pareggio tra queste due squadre, se finisse così il vostro guadagno sarebbe di 3,45 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto per la partita in programma all’Atleti Azzurri d’Italia.

© Riproduzione Riservata.