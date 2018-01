Australian Open 2018/ Diretta Fognini Berdych, Federer Fucsovics, Djokovic Hyeon streaming video e tv (tennis)

Diretta Australian Open 2018 info streaming video e tv, negli ottavi Fabio Fognini affronta Tomas Berdych. Scendono in campo anche Federer e Djokovic.

21 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Australian Open 2018: Fabio Fognini (Foto LaPresse)

Fognini Berdych è sicuramente il match degli ottavi di finale degli Australian Open 2018 che attirerà maggiormente l’attenzione nella notte e mattina italiana tra domenica 21 e lunedì 22 gennaio (si parte alla 1:00), almeno in ottica italiana. Fabio Fognini insieme ad Andreas Seppi ha già ottenuto un risultato importante: era dal Roland Garros 1976 che due italiani non arrivavano agli ottavi dello stesso torneo del Grande Slam. Adesso certamente il gioco si fa duro, perché il tennista ligure, che nel terzo turno ha avuto bisogno di cinque set per sbarazzarsi del francese Julien Benneteau, dovrà affrontare un Tomas Berdych in grande forma, come il ceco ha dimostrato in modo autorevole travolgendo in tre rapidi set un certo Juan Martin Del Potro. Il bilancio dei precedenti tra Fognini e Berdych è comunque in perfetto equilibrio (2-2), dunque per Fabio la partita in programma nella notte italiana non sarà una impresa impossibile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Gli Australian Open 2018 sono trasmessi in diretta tv sui due canali Eurosport ed Eurosport 2; ci sarà la possibilità di assistere ai match anche sull’applicazione Eurosport Player (è necessario pagare una quota per abbonarsi) e dunque in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, garantita anche tramite Sky Go e Premium Play dato che i canali Eurosport sono visibili su entrambe le piattaforme; tra una partita e l’altra Mats Wilander e Barbara Schett terranno compagnia agli spettatori con le loro analisi dallo studio del Melbourne Park, mentre sul sito ufficiale www.ausopen.com troverete tutte le informazioni utili di cui avete bisogno, come il dettaglio dei tabelloni e qualche curiosità sui giocatori impegnati nel torneo dello Slam.

IL TORNEO MASCHILE

Altre tre partite sono in programma nel tabellone maschile degli Australian Open 2018 stanotte per completare gli ottavi di finale e saranno accomunate dal fatto di avere tutte un chiaro favorito, perché vedranno affrontarsi ciascuna un big del circuito Atp e un giocatore che ad inizio torneo non era nemmeno testa di serie. Il confronto più stridente è quello fra Roger Federer e Marton Fucsovics: l’ungherese numero 80 del mondo è arrivato a sorpresa fino agli ottavi di finale, adesso proverà a fare il colpaccio contro il re del tennis mondiale, ma sulla carta è un’impresa impossibile. Dal canto suo Federer naturalmente cercherà di chiudere i conti nel più breve tempo possibile, perché nella bollente Melbourne anche preservare le energie alla lunga potrebbe essere decisivo. Più stuzzicante potrebbe essere il confronto fra Novak Djokovic e Chung Hyeon: il serbo finora ha fatto molto bene nel torneo, ma resta l’incognita dei tanti mesi di stop forzato per Nole l’anno scorso, mentre il coreano è uno dei più promettenti talenti della cosiddetta Next Gen e nel turno precedente ha eliminato un certo Alexander Zverev. Infine, Dominic Thiem appare nettamente favorito nel confronto con l’americano Tennys Sandgren, altro nome arrivato decisamente a sorpresa fino a questi ottavi di finale.

IL TORNEO FEMMINILE

Scenderà in campo nel torneo femminile la testa di serie numero 1 Simona Halep: la tennista rumena sarà certamente favorita contro la giapponese Naomi Osaka, capace di arrivare fino a questi ottavi di finale pur non essendo una testa di serie. I numeri però non sempre dicono tutto: è il caso di Angelique Kerber, la tedesca che è solamente testa di serie numero 21 a causa di una classifica che nel corso di un pessimo 2017 è per lei drasticamente peggiorata. Adesso però la Kerber sembra essere tornata quella dei tempi belli e sarà uno spauracchio per tutte: intanto negli ottavi è certamente favorita contro Hsieh Su-wei, la tennista di Taiwan anch’ella arrivata fino agli ottavi pur senza essere testa di serie. Più equilibrate saranno sulla carta le altre due sfide: nella Repubblica Ceca l’attenzione naturalmente si concentrerà tutta sul derby che vedrà sfidarsi Karolina Pliskova e Barbora Strycova, ma si annuncia molto interessante anche il match che vedrà affrontarsi l’americana Madison Keys e la francese Caroline Garcia.

