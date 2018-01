Bologna Benevento/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bologna Benevento: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventunesima giornata del campionato di Serie A

21 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Bologna Benevento, Serie A 21^ giornata (Foto LaPresse)

Bologna Benevento, partita diretta dall’arbitro Eugenio Abbattista, vale per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 15:00 di domenica 21 gennaio. E’ una partita che, nonostante la situazione di classifica, vale per la salvezza: rimane questo il principale obiettivo del Bologna, che al momento rimane in corsa per un posto in Europa League solo grazie al rallentamento delle squadre che la precedono ma è in netto calo, e dunque si deve guardare le spalle per evitare brutte sorprese. Il Benevento sta provando a ripetere il miracolo Crotone, ma questa volta si tratterebbe di qualcosa di ancor più incredibile: gli stregoni hanno battuto il poco invidiabile record di sconfitte iniziali ma adesso arrivano da un ottimo momento, tale per cui la sosta non è stata accolta benissimo vista la fiducia del gruppo. Nonostante questo comunque la posizione degli stregoni rimane disperata, tanto da aver ridotto all’osso il margine di errore. Come dire: perdere oggi al Dall’Ara significherebbe non aver incamerato punti preziosi come il pane, ma vedremo se la squadra di Roberto De Zerbi saprà farsi valere e stupire ancora.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bologna Benevento sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sulla televisione satellitare: l’appuntamento per questa partita è sui canali Calcio e anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su PC, tablet e smartphone. Ricordiamo invece i programmi Diretta Gol Serie A (su Sky Super Calcio) e Diretta Premium (su Premium Calcio 1), che mostrano in tempo reale tutte le fasi salienti delle partite che si giocano in contemporanea sui campi della Serie A.

IL CONTESTO

Quattordici sconfitte consecutive, poi incredibilmente 7 punti in sei partite: che il Benevento non potesse continuare con il ritmo tenuto fino a fine novembre era una certezza, ma gli stregoni adesso sono in striscia: hanno festeggiato la prima vittoria di sempre in Serie A battendo il Chievo, poi sono stati capaci di superare anche la Sampdoria, squadra nettamente superiore che è stata demolita con tre gol. E’ ovviamente esagerato dire che questo Benevento abbia trovato il ritmo giusto per la salvezza, ma di sicuro c’è molta più sicurezza in seno al gruppo: ora si vedrà davvero se, sbloccatasi psicologicamente, questa squadra saprà vincere quel tipo di partite che in precedenza aveva sempre perso, anche in maniera rocambolesca e non meritata. Il Bologna arriva da due sconfitte consecutive e quattro nelle ultime cinque: la squadra di Roberto Donadoni ha vinto una sola volta nelle ultime sei raccogliendo 4 punti. Fino a novembre inoltrato era in corsa per l’Europa League in maniera concreta; poi, ottenuta sostanzialmente la salvezza, si è incredibilmente seduto e non è più riuscito a tenere il ritmo. Un problema comune alle ultime stagioni: il Bologna non rischia mai davvero di retrocedere, ma allo stesso tempo non riesce a fare quel salto di qualità che gli consentirebbe di competere con squadre superiori. Questa partita interna è comunque un’occasione ghiotta per riprendere la marcia, anche perché chiudere al sesto posto ora come ora non è certo impossibile.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA BENEVENTO

Torna a disposizione Maietta, che però dovrebbe andare in panchina: l’intenzione è quella di confermare la coppia centrale formata da Helander e Giancarlo Gonzalez, con Ibrahima Mbaye sulla corsia destra e Masina che dovrebbe tornare titolare dall’altra parte del campo. Dubbi in mediana: Poli e Pulgar sono sempre favoriti ma bisogna considerare anche Nagy e Donsah. Almeno il secondo potrebbe tornare utile per prendere il posto di Federico Di Francesco, che resta comunque favorito. In questo senso il terzetto prevede lo stesso terzetto di sempre, vale a dire Palacio a sinistra e Verdi in posizione centrale; davanti a tutti invece ci sarà Destro. Riguardo il Benevento, sarà interessante capire se ci saranno i nuovi acquisti: Ciciretti è ancora in forse e dunque potrebbe tornare utile Djuricic, che potrebbe essere schierato come esterno a destra pur essendo un trequartista di ruolo. Davanti a Belec ci saranno Djimsiti e Venuti sulle corsie laterali con Lucioni e Costa (o Billong) al centro dello schieramento; in mezzo al campo Sandro contende subito una maglia a uno tra Nicolas Viola e Memushaj, a sinistra ecco D’Alessandro mentre Massimo Coda farà coppia con il giovane Brignola, confermato dopo il gol alla Sampdoria.

QUOTE E PRONOSTICO

Bologna favorito per questa partita, e anche abbastanza nettamente nonostante il buon momento del Benevento: l’agenzia di scommesse Snai ci dice che la quota per la vittoria dei felsinei, identificata dal segno 1, vale 1,70 mentre per l’affermazione del Benevento, per la quale dovrete giocare il segno 2, siamo già a 5,00. Per quanto riguarda il pareggio, è il segno X che dovrete selezionare nella vostra scommessa e in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 3,70 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

