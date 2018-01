Brescia Avellino/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Brescia Avellino info streaming video e tv: la Serie B ricomincia; probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita allo stadio Rigamonti

21 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Brescia Avellino (LaPresse)

Brescia Avellino sarà diretta dall’arbitro Balice; alle ore 15:00 di oggi, domenica 21 gennaio, la partita allo stadio Mario Rigamonti sarà l’unico posticipo della ventiduesima giornata di Serie B 2017-2018, con la quale ieri il campionato cadetto è ricominciato dopo la pausa invernale di tre settimane. Brescia ed Avellino sono dunque le uniche due squadre che devono fare ancora il loro debutto ufficiale nell’anno solare 2018: oggi pomeriggio tornano in campo in una partita delicata in ottica salvezza, visto che al momento entrambe le formazioni sembrano coinvolte nella lotta per evitare la zona playout, avendo 23 punti le Rondinelle lombarde e 25 i lupi irpini. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, nulla impedisce di pensare più in grande a chi trovasse la giusta continuità di risultati dal momento che manca ancora tutto il girone di ritorno, ma per il momento è meglio restare con i piedi per terra e pensare ad ottenere punti preziosi in ottica salvezza.

Da non sottovalutare l’incognita di ben 24 giorni di sosta dall’ultima giornata del girone d’andata, alla fine di dicembre: è quasi l’inizio di un nuovo campionato, chi non avrà perso brillantezza ovviamente potrà puntare a una partenza più brillante nel ritorno, di cui sia il Brescia di Roberto Boscaglia, appena tornato in panchina al posto di Pasquale Marino, sia l’Avellino di Walter Novellino avrebbero estremo bisogno. Alla prima giornata l’Avellino vinse per 2-1 al Partenio, nell’ultima prima della sosta gli irpini hanno vinto con lo stesso punteggio contro la Ternana, mentre per il Brescia ci fu una dolorosa sconfitta casalinga contro l’Ascoli, ma adesso inizia una nuova lunga avventura fino a maggio: chi saprà scattare meglio?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brescia Avellino verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 9, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita del Rigamonti anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA AVELLINO

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Brescia Avellino, va detto come prima cosa che alla ripresa dell’attività dopo oltre tre settimane non sono da escludere sorprese, fossero anche soltanto in base a condizioni di forma che potrebbero non essere più quelle di fine dicembre. Per il Brescia inoltre c'è il ritorno di Roberto Boscaglia al posto di Pasquale Marino: ipotizziamo comunque un 3-5-2 con Minelli in porta; la retroguardia a tre potrebbe essere formata da Meccariello, Gastaldello e Coppolaro; esterno destro Furlan, poi in mediana ecco Bisoli, Ndoj e Martinelli, infine Longhi sulla fascia sinistra; quanto all’attacco, ecco la coppia composta da Torregrossa e Caracciolo. Walter Novellino invece per il suo Avellino dovrebbe affidarsi al 4-4-2: in porta dovremmo vedere Radu; davanti a lui nella difesa a quattro ipotizziamo Ngawa, Migliorini, Marchizza e Rizzato; a centrocampo da destra a sinistra i probabili titolari sono Molina, D’Angelo, Di Tacchio e Bidaoui; infine ci aspettiamo Asencio e Ardemagni a formare la coppia di attaccanti.

QUOTE E PRONOSTICO

In base al fattore campo, il favore del pronostico in questo scontro diretto per la salvezza fra Brescia e Avellino secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai va ai padroni di casa allenati da Pasquale Marino: di conseguenza, il segno 1 che indica appunto una vittoria casalinga delle Rondinelle del Brescia pagherebbe 2,10 volte la posta in palio, mentre il pareggio e ancor di più la vittoria dell’Avellino vengono proposti a quote maggiori. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,20 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 3,65.

