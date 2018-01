Cagliari Milan/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cagliari Milan info streaming video e tv: per il match alla Sardegna Arena probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Serie A, 21^ giornata)

21 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Cagliari Milan (Foto LaPresse)

Cagliari Milan sarà diretta dall’arbitro Marco Guida; alle ore 18:00 di oggi, domenica 21 gennaio, la ventunesima giornata di Serie A 2017-2018 ci proporrà alla Sardegna Arena la partita fra i rossoblù sardi di Diego Lopez e i rossoneri di Gennaro Gattuso. Una partita delicata per entrambe le formazioni: il Cagliari infatti non ha un grande margine di vantaggio sulla zona retrocessione e quando ancora manca quasi per intero il girone di ritorno non può dirsi tranquillo, dunque fare punti oggi sarebbe importante anche dal punto di vista psicologico, mentre il Milan nonostante qualche segnale di miglioramento recente resta nettamente sotto le aspettative di inizio stagione e deve vincere per provare a risalire posizioni verso l’Europa League, unico obiettivo stagionale rimasto ai rossoneri, almeno per quanto riguarda il campionato.

Prima della sosta il Milan aveva vinto per 1-0 in casa contro il Crotone: nulla di clamoroso, ma la conferma appunto di un buon momento cominciato dopo Natale con la vittoria del derby di Coppa Italia e proseguito con il pareggio a Firenze. Troppo poco comunque per una squadra che in estate sognava di lottare per lo scudetto: adesso i sogni sono finiti, serve comunque infilare una striscia di risultati positivi per tornare a posizioni di classifica più consone a valore (e investimenti) dei rossoneri. Il Cagliari invece aveva perso per 0-1 contro la Juventus al termine di una partita caratterizzata da episodi discutibili e che aveva comunque dimostrato come i rossoblù possano lottare contro chiunque, soprattutto in casa: il Milan dunque è avvisato.

CAGLIARI MILAN, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cagliari Milan verrà trasmessa in diretta tv dai canali della televisione satellitare e da quelli della pay tv del digitale terrestre: l’appuntamento è dunque su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, oppure su Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD. In entrambi i casi sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone le applicazioni Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN

Dando uno sguardo a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Cagliari Milan, osserviamo innanzitutto che fra i sardi è ancora squalificato Joao Pedro, di conseguenza nel reparto d’attacco a supporto della prima punta Pavoletti potrebbe essere confermato Farias, in alternativa la maglia da titolare andrebbe a Sau. In difesa c’è da segnalare un possibile ballottaggio, con Pisacane che appare comunque favorito sull’ex interista Andreolli. A proposito poi di ex giocatori dell’Inter adesso al Cagliari, che contro il Milan sentiranno aria di derby, ricordiamo che è di nuovo arruolabile Miangue, il quale questa sera dunque si accomoderà in panchina. In casa Milan i dubbi si concentrano in attacco, dove senza ombra di dubbio Cutrone ha guadagnato posizioni nelle gerarchie di mister Gattuso e si gioca il posto da punta centrale con Kalinic, mentre Suso è la certezza e il tridente sarà completato da uno fra Calhanoglu e Borini, dunque due maglie su tre sono ancora da assegnare. Per il resto tutto sembra essere deciso, tranne il posto da regista che è ancora conteso da Biglia e Montolivo. In difesa invece non ci dovrebbero essere sorprese e si va verso la conferma di tutti i titolari.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante il fattore campo, il favore del pronostico in Cagliari Milan secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai va ai rossoneri di Gennaro Gattuso, ultimamente apparsi in crescita: di conseguenza, il segno 2 che indica appunto una vittoria esterna del Milan pagherebbe 2,00 volte la posta in palio, mentre la vittoria del Cagliari e il pareggio vengono proposti a due quote praticamente identiche. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,55 volte la posta in palio, con il segno 1 invece si raggiunge la quota di 3,65.

© Riproduzione Riservata.