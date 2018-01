Carolina Kostner/ Video, bronzo record agli Europei di Mosca: undicesima medaglia per la pattinatrice!

Carolina Kostner, il video dell'esibizione nel programma libero che ha permesso all'altoatesina di conquistare la medaglia di bronzo agli Europei di Mosca di pattinaggio artistico

21 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Carolina Kostner, 30 anni (Foto LaPresse)

Undicesimo podio per Carolina Kostner: la pattinatrice altoatesina continua a stupire il mondo e ai Campionati Europei di Mosca di pattinaggio artistico ha centrato due medaglie di bronzo, finendo dunque l’opera dopo aver fatto il record personale di punti nel programma corto. Questa volta la Kostner non è stata perfetta: ha anche dovuto fronteggiare una caduta che ovviamente le è costata, e per questo motivo non ha potuto lottare per l’oro. Tuttavia il fatto di essere salita sul podio ancora una volta, a quasi 31 anni, ci rende orgogliosi: per lei un punteggio di 125.95 nel programma libero che diventa 204.25 di totale. Niente da fare per il gradino più alto del podio, come detto: la Russia padrona di casa ha dominato la scena con Alina Zagitova (238.24) che si è presa l’oro e la campionessa del mondo Evgenia Medvedeva, che tutti davano per favorita alla vigilia, che si è dovuta accontentare dell’argento (232.86) non riuscendo a vincere il terzo titolo europeo consecutivo. Se pensiamo che la Zagitova ha 15 anni e la Medvedeva ne ha 18, la portata dell’impresa di Carolina Kostner è ancora più pazzesca: l’azzurra era l’atleta più “anziana” e longeva presente agli Europei, e continua a far brillare l’Italia del pattinaggio artistico insieme all’ormai rodatissima coppia Anna Cappellini-Luca Lanotte, che si è presa il bronzo.

LA CARRIERA DELLA KOSTNER

E dire che la carriera di Carolina Kostner doveva essere finita dopo le Olimpiadi invernali di Sochi: allora l’altoatesina aveva portato a casa il bronzo alle spalle di Adelina Sotnikova e Yuna Kim, una gara a suo modo passata alla storia per una giuria forse troppo parziale nel dare l’oro all’atleta di casa a scapito della sudcoreana, come al solito semi-perfetta. Anche qui bisogna far notare che la Sotnikova, che ha 21 anni, da quella gara non ha praticamente più pattinato a livello internazionale mentre la nostra Carolina è stata anche più forte della squalifica - legata al caso di Alex Schwazer - che anzi le ha dato la spinta ulteriore per provare a tornare sul ghiaccio. La Kostner ha iniziato a vincere medaglie nel 2006 e da allora in ogni singola edizione degli Europei è sempre salita sul podio: oro nel 2007, 2008, 2010, 2012 e 2013, argento nel 2009 e 2011 e poi bronzo nel 2006 e ancora nel 2014, 2017 e 2018. Due le volte in cui non è andata a medaglia: gli anni in cui era ferma per squalifica. La prima medaglia Carolina l’ha vinta a 19 anni non ancora compiuti, l’undicesima la mette al collo a quasi 31: una leggenda che continua e che la pone tra le pattinatrici più vincenti e longeve. Katarina Witt, per citare una tra le più grandi, ha vinto l’ultima medaglia europea (il sesto oro consecutivo) nel 1988 quando aveva 23 anni.

