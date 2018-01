Casertana-Andria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Casertana-Andria: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 22^ giornata di Serie C girone C.

21 gennaio 2018 Stefano Belli

Diretta Casertana-Andria, LaPresse

Casertana-Andria, diretta dall'arbitro Prontera di Bologna, domenica 21 gennaio 2018 alle ore 20.30, sarà uno dei due posticipi serali della ventiduesima giornata del girone C del campionato di Serie C. Casertana ed Andria avevano concluso positivamente il loro 2017. I campani erano riusciti ad issarsi fuori dalla zona play out con due importanti vittorie consecutive, contro il Catanzaro in casa e contro il Catania in trasferta, grande colpo questo firmato in casa della seconda della classe grazie alle reti messe a segno da Padovan (doppietta). L'Andria dalla sua ha battuto in casa con un secco due a zero (gol di Quinto e Croce nelle battute finali dell'incontro) il Siracusa, e pur restando al terzultimo posto si è avvicinata a tre lunghezze di distanza dal Fondi quintultimo, prima squadra fuori dalla zona play out nel girone C di Serie C.

L'Andria è reduce da tre sconfitte consecutive in trasferta che, abbinate al buon momento evidenziato dalla Casertana, potrebbero far pensare a una partita dall'esito già indirizzato, ma nel girone centro-meridionale di terza serie i risultati, soprattutto in coda, sono spesso stati imprevedibili. Dunque partita da seguire considerando che la Casertana è una delle squadre che nelle partite casalinghe ha messo in mostra il maggiore equilibrio, peggior attacco per i campani nelle partite casalinghe con 6 sole reti realizzate, ma anche solo 9 gol incassati, alla stregua delle grandi del girone.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista la diretta tv del match Casertana Andria, ma gli appassionati potranno seguire diretta streaming video via internet dell'incontro si potrà seguire con un abbonamento o l'acquisto della partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CASERTANA ANDRIA

Allo stadio Pinto di Caserta scenderanno in campo queste probabili formazioni: i padroni di casa affronteranno il match con Cardelli a difesa della porta, Rainone sull'out difensivo di destra e Finizio sull'out difensivo di sinistra, mentre il ceko Polak e Lorenzini giocheranno come difensori centrali. De Rose e il croato Rajcic saranno i playmaker arretrati di centrocampo, mentre D'Anna, Carriero e Turchetta si muoveranno alle spalle dell'unica punta di ruolo, Padovan. Risponderà l'Andria con Maurantonio estremo difensore alle spalle di Celli, Colella e Quinto, titolari nella difesa a tre. A centrocampo Esposito e Piccinni saranno i due centrali, con De Giorgi chiamato a presidiare la fascia destra e Di Cosmo che si muoverà sulla fascia sinistra. In attacco nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto il bosniaco Nadarevic affiancato da Scaringella e Lattanzio.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli a confronto saranno il 4-2-3-1 della Casertana ed il 3-4-3 dell'Andria, due squadre che prima della sosta hanno provato ad iniziare a giocare un calcio più spregiudicato per guadagnare terreno in una classifica difficile. All'andata in Puglia le due formazioni hanno pareggiato uno a uno, l'ultimo precedente a Caserta è quello del 2 ottobre 2016, terminato a reti bianche. La Casertana ha battuto l'Andria in casa per l'ultima volta in campionato il 24 aprile 2016 grazie ad una rete di Negro.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker puntano con moderazione sul successo interno dei campani in virtù del fattore campo, col segno '1' quotato 1.95 da Betclic, mentre l'eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.10 da Bwin e il successo esterno dei pugliesi viene proposto a una quota di 4.00 da Bet365. Sempre Bet365 fissa a 1.57 la quota per l'under 2.5 e a 2.35 la quota per l'over 2.5.

© Riproduzione Riservata.