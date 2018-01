Civitanova Modena/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Serie A1 19^ giornata)

Diretta Civitanova Modena: info streaming video e tv. Si accenderà all'Eurosuole il big match della 19^ giornata di Serie A1, che si replicherà settimana prossima anche in Coppa Italia.

21 gennaio 2018 Michela Colombo

La formazione di Civitanova (da facebook ufficiale)

Civitanova-Modena, diretta dagli arbitri Roberto Boris e Fabrizio Pasquali, è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 21 gennaio alle ore 18.00 presso l’Eurosuole Forum. Ovviamente questo sarà il big match della 19^ giornata del Campionato della Serie A1, come sempre lo è quando la formazione dei cucinieri e quella degli emiliani si trovano una di fronte l’altra. Storia, palmares e livello della rose attese oggi in campo fanno ogni volta di questo scontro diretto uno spettacolo entusiasmante per tutti gli appassionati di volley e non solo. Curiosamente la partita di questa sera sarà poi preludio della prossima semifinale della Coppa Italia di Serie A1, in programma a Bari il prossimo 27 gennaio 2018.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita di volley tra Civitanova e Modena, in programma per le ore 18.00 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi su Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà perciò garantita anche la diretta streaming video dell’avvincente match, tramite il servizio gratuito raiplay.it.

QUI CIVITANOVA

Ovviamente brillante il cammino della squadra di Medei in questa stagione 2018 della Serie A1 e non solo. Se in Europa la squadra marchigiana sta facendo molto bene in Champions League ed è pure vice campione del mondo, anche nel campionato nazionale la Lube vola alto. Alla vigilia di questa 19^ giornata della stagione regolare, Civitanova è la seconda forza del campionato con 47 punti e una sola lunghezza di distacco dalla capolista Perugia, e appena 2 match concessi gli avversari (Padova e Castellana Grotte). Se contro le piccole qualche distrazione è stata pure concessa dalla squadra di Medei, in casa Lube l’attenzione è massima quando si parla di Modena, avversaria di sempre in Italia come anche in Europa: sarà un match infuocato al Eurosuole.

QUI MODENA

Altrettanto importane comunque la prima parte della stagione di Modena che pure è avvantaggiata dal non avere impegni sul continente (per scelta della stessa società). Nella Serie A1 la squadra di Stoytchev ha raccolto in 18 match finora giocati ben 42 punti, mettendo a tabella però anche 4 KO contro Civitanova (all’andata), Trento, Padova e Piacenza. Qualche sbavatura di troppo per la compagine gialloblu, a cui comunque basterebbe continuare con tale andamento per giocarsi da grande i prossimi play off scudetto di Superlega. Di certo però il lavoro in casa emiliana è ancora lungo benchè in rosa vi troviamo nomi di assoluta eccellenza, dai fratelli Ngapeth fino a Tine Urnault e Maxwell Holt, con gli azzurri Sabbi e Mazzone.

