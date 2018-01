Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile vs Icardi, la grande sfida (21^ giornata)

Classifica marcatori Serie A, capocannoniere: continua la grande sfida tra Ciro Immobile e Mauro Icardi. Il bomber della Lazio guida con 20 gol, insegue l'argentino dell'Inter a 18

21 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Classifica marcatori Serie A - LaPresse: Ciro Immobile

Dopo la sosta, anche nella classifica marcatori di Serie A si ricomincerà oggi a lottare per il prestigioso titolo di capocannoniere. Al momento sembrerebbe essere una lotta a due fra Ciro Immobile e Mauro Icardi: l’attaccante della Lazio ha firmato il sorpasso al primo posto con il clamoroso poker inflitto alla Spalla due settimane fa, che ha consentito ad Immobile di volare a quota 20 gol in altrettante giornate (anzi ancora meglio, perché la Lazio ha una partita da recuperare), mentre Icardi ha segnato finora 18 gol ed è tornato a fare male agli avversari segnando contro la Fiorentina, un gol che però non è bastato a contenere la travolgente rimonta di Immobile. La lotta fra questi due bomber di razza si annuncia entusiasmante ma anche molto esclusiva: al terzo posto troviamo infatti Paulo Dybala, ma la Joya ha segnato “solo” 14 gol e dovrà saltare le prossime giornate per infortunio (come minimo tre). Quando Dybala tornerà in campo, Immobile e Icardi potrebbero avere preso definitivamente il largo, a meno di clamorose rimonte di chi per il momento è ancora più lontano, a partire dall’eterno Fabio Quagliarella, comunque ottimo a quota 12 gol.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IMMOBILE VS ICARDI

Torniamo dunque a quelli che sono i due più autorevoli candidati per il titolo di capocannoniere, Ciro Immobile e Mauro Icardi. Gli attaccanti di Lazio e Inter sono in piena corsa anche per ambire alla Scarpa d’Oro che a fine stagione verrà assegnata al capocannoniere più prolifico dei campionati europei. Da quando sono stati introdotti i coefficienti che premiano i campionati più difficili - i primi cinque moltiplicano per due il numero di gol segnati - non vincono più nomi esotici di piccoli tornei, ma è una sfida fra i grandi bomber delle nazioni più sviluppate del calcio, in genere la Liga grazie in primis agli immancabili Cristiano Ronaldo e Leo Messi, vincitori quattro volte a testa, mentre il campionato spagnolo ha quasi completamente monopolizzato l’ultimo decennio. Per la Serie A troviamo due trionfi, quello di Luca Toni nel 2005-2006 e quello di Francesco Totti nella stagione successiva, 2006-2007. I due campionati a cavallo del Mondiale vinto dagli azzurri a Germania 2006: stavolta la nostra Nazionale è addirittura rimasta fuori dai Mondiali, ma almeno in quanto a bomber il nostro campionato sta molto bene e con Immobile e Icardi è pronto a rilanciare la propria sfida ai vertici europei.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A (prime posizioni)

20 reti: Ciro Immobile (Lazio)

18 reti: Mauro Icardi (Inter)

14 reti: Paulo Dybala (Juventus)

12 reti: Fabio Quagliarella (Sampdoria)

10 reti: Dries Mertens (Napoli)

9 reti: Edin Dzeko (Roma), Gonzalo Higuain (Juventus)

8 reti: Iago Falque (Torino)

7 reti: Kevin Lasagna (Udinese), Josip Iicic (Atalanta), Roberto Inglese (Chievo), Ivan Perisic (Inter), Giovanni Simeone (Fiorentina)

