Cosenza-Matera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cosenza-Matera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 22^ giornata di Serie C girone C.

21 gennaio 2018 Stefano Belli

Diretta Cosenza-Matera, LaPresse

Cosenza-Matera, diretta dall'arbitro Prontera di Bologna, domenica 21 gennaio 2018 alle ore 20.30, sarà uno dei due posticipi serali della ventiduesima giornata del girone C del campionato di Serie C. Il Cosenza si presenta lanciatissimo alla ripresa del campionato: la vittoria contro il Trapani in Coppa Italia dello scorso 14 gennaio ha portato i calabresi a collezionare la loro quinta vittoria consecutiva in gare ufficiali, visto che il 2017 si era chiuso per i rossoblu con quattro vittorie consecutive in campionato. Una risalita in campionato prepotente che ha garantito ai silani l'allontanamento dalla zona più calda della classifica, riportandosi addirittura a ridosso dal quinto posto, con la coppia Rende-Matera a tiro, a soli due punti di distanza. Dunque, ottenendo la quinta vittoria consecutiva in campionato il Cosenza scavalcherebbe proprio i lucani che a loro volta sono reduci da sei risultati utili di fila in Serie C.

In Coppa Italia il Matera ha perso in casa del Lecce, ma il 2017 si è chiuso con quattro vittorie e due pareggi che hanno garantito ai ragazzi di Auteri di potersi insediare stabilmente nella zona alta della classifica. Il Matera non è riuscito a mantenere i livelli di rendimento di un anno fa, ma sicuramente la squadra di Auteri può puntare ai play off, visto il livello di continuità raggiunto nell'ultimo periodo. Certo, per entrambe le squadre c'è l'incognita della ripresa dopo venti giorni di sosta, anche se il test di Coppa Italia potrebbe essere stato utile in questo senso. Si sa però che il campionato è un'altra musica per tutti.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà trasmessa la diretta tv del match Cosenza Matera, ci sarà la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro con un abbonamento o acquistando la partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI COSENZA MATERA

Allo stadio San Vito di Cosenza scenderanno in campo queste probabili formazioni. Calabresi padroni di casa schierati con Saracco tra i pali e una difesa a tre composta da Idda, Dermaku e Pasqualoni. Al centro della linea mediana si muoveranno Bruccini, Palmiero e Calamai, mentre Corsi sarà l'esterno laterale di fascia destra e D'Orazio l'esterno di fascia sinistra. In attacco ci sarà Tutino a far coppia con Mendicino. Risponderà il Matera con l'estremo difensore sloveno Golubovic alle spalle della difesa a tre composta da Sernicola, Scognamillo e De Franco. Maimone e De Falco giocheranno al centro del centrocampo, il brasiliano Angelo presidierà la corsia laterale di destra e Casoli sarà invece l'esterno mancino. Il croato Dugandzic guiderà il tridente offensivo affiancato da Giuseppe Giovinco e da Sartore.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Al 3-5-2 del Cosenza di Braglia sarà opposto tatticamente il 3-4-3 del Matera di Auteri. All'andata le due squadre hanno pareggiato a reti bianche, l'ultimo precedente a Cosenza datato 21 maggio 2017 è stato vinto dai silani due a uno, con reti di Blondett e Statella per i padroni di casa e di Negro su rigore per gli ospiti. Negli ultimi tre precedenti di campionato a Cosenza, il Matera non ha mai fatto risultato e in generale non ha mai vinto al San Vito, ottenendo solo quattro pareggi.

QUOTE E SCOMMESSE

Le agenzie di scommesse considerando favorito il Cosenza per questo impegno casalingo, con vittoria interna quotata 2.15 da Betclic, mentre Bwin offre a 2.95 la quota relativa al pareggio e Bet365 propone invece a 3.60 la quota per l'eventuale successo esterno dei lucani. Bet365 fissa rispettivamente a 2.35 e 1.57 le quote per l'over 2.5 e per l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.