Fondi-Francavilla/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fondi-Virtus Francavilla: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 22^ giornata di Serie C girone C.

21 gennaio 2018 Stefano Belli

Diretta Fondi-Virtus Francavilla, LaPresse

Fondi-Virtus Francavilla, diretta dall'arbitro Bitonti di Bologna, domenica 21 gennaio 2018 alle ore 14.30, sarà uno dei match che apriranno il programma domenicale della ventiduesima giornata del girone C del campionato di Serie C. Dopo la sosta parte una fase decisiva per Fondi e Virtus Francavilla, per capire quelle che sono le reali ambizioni dei due club in un campionato di Serie C particolarmente equilibrato. Il Fondi dopo un momento di grande risalita non ha vissuto delle festività natalizie particolarmente felici, con i rossoblu che hanno perso in casa col Catania e in trasferta a Monopoli a cavallo tra Natale e Capodanno. Due ko particolarmente amari, soprattutto il secondo visto che in casa dei pugliesi la squadra di Mattei aveva cercato con insistenza il colpaccio, per poi trovarsi invece beffata nel finale. Per quanto riguarda i pugliesi, dopo il netto ko sul campo del Lecce è arrivato un pareggio casalingo contro il Bisceglie, con la matricola distante in questo momento solamente due punti in classifica dalla Virtus.

Una situazione interessante per la formazione allenata da D'Agostino che nel mese di dicembre si è trovata però a perdere un po' di terreno rispetto alle posizioni di vertice della classifica. Il Siracusa quarto è comunque distante solamente quattro lunghezze, c'è la possibilità ancora di vivere un campionato da rivelazione assoluta del torneo come quello della passata stagione, in cui all'esordio tra i professionisti la Virtus Francavilla si è tolta lo sfizio della partecipazione nei play off. Va sottolineato come il Fondi sia tornato, nella sfida contro il Catania del 23 dicembre, a perdere una partita in casa dopo tre mesi esatti, mentre la Virtus Francavilla in campionato è reduce da quattro sconfitte consecutive.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista la diretta tv del match Fondi Virtus Francavilla, ci sarà la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro con un abbonamento o acquistando la partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FONDI FRANCAVILLA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Purificato di Fondi. Padroni di casa schierati con il portiere albanese Elezaj alle spalle di una linea difensiva a quattro composta dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra da Galasso, Vastola, Ghinassi e Paparusso. A centrocampo spazio per Ricciardi, Quaini e De Martino, mentre Nolé si muoverà in posizione da trequartista, a supporto del duo offensivo formato da Corvia e De Sousa. Risponderà la Virtus Francavilla con il portiere Battaiola alle spalle della difesa a tre composta da De Toma, Prestia e Agostinone. A centrocampo Biason, Sicurella e Folorunsho si muoveranno per vie centrali, mentre Albertini e Di Nicola giocheranno rispettivamente sulla corsia laterale di destra e sulla corsia laterale di sinistra. In attacco ci sarà Viola al fianco di Saraniti.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli prescelti dai due allenatori saranno il 4-3-1-2 per il Fondi di Mattei ed il 3-5-2 per la Virtus Francavilla di D'Agostino. I pugliesi hanno vinto il match d'andata di questo campionato grazie ad un calcio di rigore trasformato da Saraniti. Gli ultimi precedenti a Fondi, in Serie C il 10 dicembre 2016 e in Serie D il 20 marzo 2016, sono entrambi terminati in parità con il punteggio di uno a uno.

QUOTE E SCOMMESSE

Le agenzie di scommesse puntano sui padroni di casa ma con moderazione, con vittoria fondana quotata 2.40 da Betclic, mentre Bwin propone a 2.85 la quota relativa al pareggio e Bet365 che moltiplica per 3.00 quanto investito sul successo esterno dei pugliesi. Bet365 propone a 2.29 la quota per l'over 2.5 e offer a 1.60 la quota per l'under 2.5.

