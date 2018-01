Giana Pontedera/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Giana Pontedera streaming video Sportube, quote, probabili formazioni, risultato live e orario: si gioca a Gorgonzola per la 22^ giornata del girone A di Serie C

21 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Giana Erminio Pontedera - LaPresse, repertorio

Giana Erminio Pontedera sarà diretta dall'arbitro Francesco Cosso della sezione Aia di Reggio Calabria. Lo stadio comunale Città di Gorgonzola ospiterà dunque il match fra i padroni di casa della Giana Erminio e la compagine toscana del Pontedera, che è in programma oggi pomeriggio domenica 21 gennaio alle ore 14.30 per la ventiduesima giornata del girone A di Serie C, terza del girone di ritorno ma soprattutto prima dell’anno solare 2018, che per la terza serie del calcio italiano è iniziato con una pausa che è durata ben tre settimane. Siamo dunque di fatto a una sorta di nuovo inizio della stagione, da qui a maggio sarà una lunga volata con poi naturalmente le appendici di playoff e playout.

La Giana Erminio anche quest’anno si sta rendendo protagonista di un ottimo campionato: con 29 punti la squadra di Gorgonzola è in piena zona playoff, come nello scorso campionato in cui chiuse addirittura quinta, miglior risultato di sempre per una società che è nel calcio professionistico solamente dal 2014. Un merito speciale va senza dubbio attribuito all’allenatore Cesare Albé, sulla panchina della Giana dall’ormai lontano 1993, tanto da conquistarsi l’appellativo di ‘Ferguson della Martesana’. L’obiettivo dunque è quello di proseguire un cammino fin qui ottimo, esigenza che però naturalmente si scontra con quella del Pontedera, che con 24 punti fa parte di quel gruppo di squadre che possono ancora legittimamente ambire ai playoff ma devono pure guardarsi le spalle per evitare di essere risucchiate in zona playout: basta poco, sia un senso sia nell’altro, per pensare in grande oppure per doversi seriamente preoccupare. Mister Ivan Maraia punta naturalmente a fare punti per favorire la prima ipotesi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Giana Pontedera non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA PONTEDERA

Analizziamo adesso le probabili formazioni per Giana Pontedera, fermo restando che dopo tre settimane di pausa gli allenatori potrebbero regalarci qualche sorpresa, magari anche in base alle condizioni di forma attuali dei loro giocatori. Per la Giana Erminio disegniamo un 4-4-2 che l’allenatore Cesare Albé dovrebbe mettere in campo con Taliento in porta; linea difensiva a quattro con Perico, Bonalumi, Montesano e Concina da destra a sinistra; Marotta e Degeri centrali di centrocampo, con Chiarello esterno destro e Iovine a sinistra, in appoggio alla coppia d’attacco formata da Bruno e Perna. Per il Pontedera mister Ivan Maraia invece potrebbe schierare il 3-5-2 con Biggeri in porta, retroguardia a tre composta da Romiti, Borri e Ferrari. Ecco poi a centrocampo Paolini in posizione centrale, affiancato dalle mezzali Pandolfi e Calcagni mentre gli esterni potrebbero essere Posocco a destra e Corsinelli a sinistra; infine nel reparto offensivo chissà se verrà riproposto Benericetti, classe 2000 in gol con il Prato, anche se restano naturalmente valide le opzioni con Maritato, Pinzauti e Raffini.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai del match di oggi pomeriggio fra Giana Erminio e Pontedera disegnano un pronostico piuttosto favorevole ai padroni di casa. Il segno 1 che identifica la vittoria della Giana infatti è proposto a 1,83, mentre bisogna salire fino a 4,00 per il segno 2, che naturalmente indicherebbe un colpaccio esterno del Pontedera. Invece per il pareggio (segno X) ci si assesta a quota 3,25, forse la più consigliata per cercare una vincita buona ma con un azzardo non eccessivo.

© Riproduzione Riservata.