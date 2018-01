INFORTUNIO DE ROSSI / Il capitano giallorosso salta Inter-Roma: non recupera il problema al polpaccio sinistro

Infortunio De Rossi, il capitano giallorosso salta Inter-Roma e si accomoda in tribuna vicino a Francesco Totti. Non recupera dal problema al polpaccio sinistro, in regia va Strootman.

21 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio De Rossi, Inter-Roma - La Presse

L'infortunio di De Rossi per Eusebio Di Francesco è stata sicuramente una brutta notizia. Questo perché anche il vice del capitano giallorosso è alle prese con un problema fisico, Maxime Gonalons non è stato convocato a causa di un risentimento al gemello. E' così che al centro del campo in cabina di regia è stato schierato l'olandese Kevin Strootman con ai suoi fianchi il brasiliano Gerson e Lorenzo Pellegrini con Radja Nainggolan che è stato spostato in avanti. Un'assenza che peserà contro il centrocampo fisico dell'Inter dell'ex Luciano Spalletti. Daniele De Rossi infatti avrebbe dato il giusto peso specifico in grado di far cambiare lo sviluppo della manovra. Solo il campo ci dirà se questa assenza potrà essere decisiva per il risultato finale e se la Roma uscirà dalla partita con meno di quanto avrebbe potuto a causa della mancanza di un punto di riferimento nel cuore del gioco.

NON CE LA FA A RECUPERARE, TRIBUNA PER IL CAPITANO GIALLOROSSO

Eusebio Di Francesco aveva convocato Daniele De Rossi sperando di recuperarlo all'ultimo per la gara Inter-Roma. Il capitano giallorosso però è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema al polpaccio sinistro che da tempo lo tormenta. La Roma non ha voluto rischiare niente e così Daniele De Rossi si è accomodato in tribuna al fianco di Francesco Totti. Le possibilità erano aumentate nella giornata di oggi con le ultime nel pomeriggio che lo volevano titolare in mezzo al campo. E' bastata la rifinitura però per far capire che il calciatore non sarebbe stato in grado di scendere sul rettangolo verde di gioco e che sarebbe stato troppo rischioso provarlo da titolare. Tanto che Eusebio Di Francesco nonostante le panchine non abbiano più limiti ha preferito mandarlo in tribuna senza dargli la possibilità nemmeno di entrare a partita in corso. Staremo a vedere se recupererà per le prossime due partite contro la Sampdoria di Marco Giampaolo.

© Riproduzione Riservata.