INCIDENTE NADINE FEST/ Video, Cortina: anche Pirovano cade nello stesso punto. Gara chiusa (Coppa del mondo)

Incidente Nadine Fest, video: brutta caduta per l'austriaca impegnata nel SuperG di Cortina. La giovane è rimasta impigliata nelle reti: cade anche Laura Pirovano.

21 gennaio 2018 - agg. 21 gennaio 2018, 14.21 Michela Colombo

Nadine Fest (da Twitter)

Mentre Nadine Fest è stata trasportata d’urgenza all’ospedale , pure l’azzurra Laura Pirovano è rimasta vittima di una brutta caduta nel medesimo punto dove è occorso l’incidente dell’austriaca. La pista di Cortina oggi, protagonista per la prova di Super G si conferma tra le più difficili e complicate di tutto il calendario femminile della coppa del Mondo di sci, nonché tra le più rischiose. Non a caso dopo la caduta della Fest si è reso necessario fermare la gara per più di un quarto d’ora, dato che l’intervento di soccorso tra le reti di protezione dov era rimasta impigliata è stato quanto mai complesso. com lei anche l’azzurra , che però è rimasta vittima di una caduta meno spettacolare e brutta. I due terribili incidenti e il forte vento che nel frattempo era sorto ha poi convinto la direzione a fermare la gara definitivamente, chiudendola anticipatamente rispetto quanto previsto.

L'INCIDENTE A CORTINA

Brutto capitolo nella prova di Super G femminile a Cortina, dove è in corso la Coppa del Mondo di sci: la giovane Nadine Fest è rimasta vittima di uno spettacolare quanto terribile incidente, che ha fatto subito temere il peggio. La sciatrice austriaca ai suoi primi appuntamenti con la coppa di cristallo, ha perso il controllo a circa metà del tracciato previsto (il via era stato comunque ribassato) spostando malamente gli sci verso destra: la Fest è andata a finire in maniera violenta verso le reti di protezione. La caduta è stata terribile e spettacolare: la Fest ha effettuato una pericolosissima spaccata mentre gli sci non si sono staccati dagli scarponi, realizzando anche una brutta torsione delle ginocchia che fa davvero ben poco sperare. Immediati ovviamente i soccorsi dello staff presente lungo tutta la pista e la direzione di gara ha subito chiamato anche l’elicottero per trasportarla ai primi posti di soccorsi. Un incidente di alta gravità quindi per la Fest, di cui però non conosciamo ancora i dettagli.

CHI E’ NADINE FEST

Mentre attendiamo che arrivino buone nuove sulle condizioni di Nadine Fest, vittima di una brutta caduta a Cortina andiamo a ricordare prevedete chi è l’austriaca classe 1998 tra le più giovani presente oggi sulla insidiosa pista italiana alla prova di Super G della Coppa del Mondo. Ai suoi primi banchi di prova nelle gare valide per la Coppa di cristallo, l’austriaca si era presentata a Cortina dopo il bel podio realizzato a Zauchersee in European Cup, dopo che a Bad Kleinkirhheim aveva realizzato un DNF. Tra i suoi risultati più importanti non possiamo dimenticare poi una medaglia d’oro ai Giochi olimpici invernali Juniores a Lillehammer 2016 vinta proprio nel Super G, oltre che il terzo piazzamento in Coppa Europa della scorsa stagione. Se anche difficilmente la Fest poteva raggiungere grandi traguardo oggi a Cortina, di certo tutti si aspettavano una fine diversa per lei: ad appena 19 anni la sua carriera che doveva sbocciare, pare ora in serio pericolo.

