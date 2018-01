Infortunio Immobile/ Lazio news, l'attaccante esce nel primo tempo: possibile stiramento

Infortunio Immobile Lazio news: problema muscolare per l'attaccante biancoceleste, che ha lasciato il campo nel primo tempo della partita contro il Chievo. Si sospetta uno stiramento

21 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Ciro Immobile, attaccante della Lazio (Foto LaPresse)

Come sta Ciro Immobile? Gli esiti della risonanza per l’attaccante della Lazio saranno noti tra poco - Immobile si è recato alla Clinica Paideia - ma il modo in cui è uscito dal campo nel corso della partita contro il Chievo non promettono benissimo. L’infortunio subito da Immobile è avvenuto dopo 7 minuti: il capocannoniere della Serie A ha tentato una conclusione da fuori e ha subito accusato un dolore muscolare. E’ rimasto in campo provando a stringere i denti, ma al 36’ ha finalmente abdicato e al suo posto è entrato Felipe Anderson che si stava riscaldando da parecchi minuti. A questo punto c’è il rischio che giocando sul dolore Immobile possa aver complicato la sua situazione: ricordiamo che in questa stagione l’attaccante biancoceleste ha saltato una sola partita per infortunio, quella di Europa League contro il Nizza (in casa) più che altro a scopo precauzionale, visto che la sua squadra aveva vinto le prime tre gare del girone ed era praticamente già qualificata ai sedicesimi. Con 20 gol messi a segno in 20 partite di campionato, Immobile è un giocatore imprescindibile per la Lazio: nella corsa ad un posto nella prossima Champions League il suo bomber sarà fondamentale e perderlo a lungo, o anche solo per qualche partita in questo delicato periodo della stagione, potrebbe essere un problema. Da qui al 15 febbraio i biancocelesti giocheranno contro Milan e Napoli in campionato, avranno l'andata della semifinale di Coppa Italia e quella dei sedicesimi di Europa League: se Immobile dovesse saltare tutte queste partite sarebbe ovviamente un problema per Simone Inzaghi.

LA LAZIO TRAVOLGE IL CHIEVO

L’assenza di Immobile non è stata un problema per la Lazio nella partita contro il Chievo: anzi, i biancocelesti hanno dimostrato che il loro momentaneo terzo posto in classifica (in attesa del risultato dell’Inter contro la Roma) è frutto di una rosa ampia, che sa sopperire ai momenti di difficoltà. La crescita esponenziale di Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto (tre gol in due) ha permesso alla squadra di Inzaghi di prendere le distanze sui clivensi, nel finale poi è salito in cattedra Nani che ha prima timbrato l’assist per il poker di Bastos e poi si è messo in proprio, segnando la bellissima rete del 5-1 definitivo. Il portoghese è una riserva di lusso, tanto quanto lo è Felipe Anderson che, tornato da poco dall’infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo all’inizio della stagione, dimostra di poter fare la differenza anche a partita in corso. Una Lazio dunque che sta raggiungendo il livello di una grande per l’utilizzo delle sue seconde linee; tuttavia, come abbiamo detto prima, Immobile è un attaccante fondamentale e una sua assenza prolungata diventerebbe difficile da gestire. Ricordiamo che i biancocelesti hanno girato Simone Palombi in prestito alla Salernitana, mentre oggi mancava Felipe Caicedo che è il vero vice-Immobile: oggi le cose sono andate bene, nelle prossime partite potrebbe non essere così. Intanto però aspettiamo l’esito degli esami per poi valutare quello che succederà dopo.

