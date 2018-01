Inter Roma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Inter Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di cartello nella ventunesima giornata della Serie A, si gioca a San Siro

21 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Inter Roma, Serie A 21^ giornata (Foto LaPresse)

Inter Roma, che è diretta dall’arbitro Davide Massa, è il big match della ventunesima giornata di Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 20:45 di domenica 21 gennaio. Una sfida che ha tantissimi ingredienti: la rivalità tra due delle società più gloriose del nostro calcio, ex e obiettivi di mercato dall’una e dall’altra parte, soprattutto tre punti fondamentali per continuare a credere nella Champions League e, magari, mantenere semi-aperta la porta sullo scudetto, che si è comunque allontanato nelle partite precedenti la sosta. In questo momento l’Inter ha tre punti di vantaggio sulla Roma, ma i giallorossi hanno una partita da recuperare e lo faranno tra pochi giorni: sarà allora chiaro quale sia la classifica “reale” dei capitolini, che a quel punto potrebbero aver anche preso il largo nei confronti dei nerazzurri. Inter Roma ovviamente è una partita che prescinde dalla situazione nel campionato, ma il fatto che le due formazioni siano terza e quinta in graduatoria contribuisce a rendere ancora più entusiasmante la sfida dell’Olimpico.

INTER ROMA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Roma può essere seguita in diretta tv dagli abbonati ai due servizi a pagamento: dunque gli appuntamenti sono con il satellite - su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (codice d’acquisto 411713) e con il digitale terrestre - su Premium Sport e Premium Sport HD. Ovviamente ciascuna piattaforma mette a disposizione la rispettiva applicazione per la trasmissione della partita in diretta streaming video: armati di PC, tablet o smartphone gli utenti potranno attivare Sky Go o Premium Play senza costi aggiuntivi rispetto a quelli dell’abbonamento, semplicemente registrando i propri dati sul dispositivo.

IL CONTESTO

Due squadre che per un motivo o per l’altro hanno rallentato: questo sembra essere il contesto nel quale Inter e Roma scendono in campo a San Siro. I nerazzurri vanno con il freno a mano tirato: non vincono da cinque partite nelle quali hanno raccolto 3 punti, e hanno scialacquato il primo posto in classifica dovendo tirare il fiato per una rosa corta in certi ruoli, tanto da far parlare esplicitamente Luciano Spalletti (il grande ex) di un difensore centrale da far arrivare ad Appiano Gentile (ed è arrivato). I tifosi temono che vada a finire come nel 2016, quando un’Inter capolista a dicembre non andò nemmeno in Europa; magari il caso non sarà questo, ma una posizione in Champions League che sembrava scontata va ora difesa con le unghie e con i denti. La Roma ha fatto un punto nelle ultime due; forse i giallorossi sono dove li si metteva a inizio stagione, perchè va ricordato che il rendimento spettacolare tenuto dalla squadra di Eusebio DI Francesco ha stupito gli addetti ai lavori. Battendo la Sampdoria i giallorossi sarebbero comunque più vicini al quarto posto e alla vetta, comunque vada; come sempre Eusebio Di Francesco dovrà essere bravo a tenere a bada le pressioni della piazza e le tante voci sul suo operato e su alcuni giocatori. Questa potrebbe essere la partita della verità: la Roma fin qui ha perso contro tutte le avversarie dirette (tranne la Lazio) ed è qui che deve provare a cambiare passo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA

A San Siro vedremo scendere in campo le formazioni tipo? Possibile, anche se la Roma deve registrare la defezione di Diego Perotti: l’argentino si è fermato in allenamento, spazio allora a Schick che parte favorito sul rientrante Defrel. Nell’Inter tutti a disposizione, con in più la novità Lisandro Lopez: il difensore centrale però dovrebbe andare in panchina, sarà Miranda ad affiancare Skriniar in difesa. Il resto? Nainggolan titolare come già annunciato da Di Francesco, al suo fianco ci sarà De Rossi mentre Lorenzo Pellegrini dovrebbe avere la meglio su Strootman; in attesa di un nuovo innesto, Candreva giocherà a destra con Perisic a sinistra e Borja Valero in posizione centrale. Grande sfida tra attaccanti con Mauro Icardi che in questo campionato ha segnato il doppio di Edin Dzeko che però a inizio stagione ha timbrato gol pesantissimi; Matias Vecino e Gagliardini compongono la mediana dell’Inter, Fazio e Manolas stringono le maglie della difesa della Roma a protezione di Alisson ed El Shaarawy completa il tridente giallorosso. Capitolo terzini: Di Francesco medita di alzare Florenzi e in questo caso a giocare sarebbe Bruno Peres, di sicuro a sinistra ci sarà Kolarov. Nell’Inter Santon occuperà la corsia mancina, a destra Joao Cancelo favorito su Nagatomo.

QUOTE E PRONOSTICO

Chi è favorito in Inter Roma? Abbiamo “girato” la domanda all’agenzia di scommesse Snai e, andando a rilevare le loro quote, abbiamo scoperto che i nerazzurri hanno un leggero vantaggio: la quota per il segno 1 sulla vittoria dei nerazzurri vale 2,30 ma siamo davvero vicini con il segno 2, che identifica l’affermazione esterna dei giallorossi e ha un valore di 3,00. Del resto si tratta della classica partita che possiamo definire “da tripla”: il terzo segno, quello che dovrete giocare qualora crediate nel pareggio a San Siro, è la X e vi permetterebbe di guadagnare 3,50 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.