Juve Stabia-Catanzaro/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Juve Stabia-Catanzaro: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 22^ giornata di Serie C girone C.

21 gennaio 2018 Stefano Belli

Diretta Juve Stabia-Catanzaro, LaPresse

Juve Stabia-Catanzaro, diretta dall'arbitro D'Ascanio di Ascanio, domenica 21 gennaio 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della ventiduesima giornata del girone C del campionato di Serie C. Il 2017 per la Juve Stabia si è chiuso con cinque risultati utili consecutivi e con due successi di fila in casa, contro Reggina ed Andria. Il Catanzaro ha invece salutato il vecchio anno con due ko consecutivi, il primo sul campo della Casertana, il secondo in casa nel derby contro la Reggina, uno scivolone che lascia sempre qualche strascico anche sul morale dei tifosi. E' riassumibile così il tema principale della sfida tra Juve Stabia e Catanzaro, match tra due squadre che sono comunque divise da soli quattro punti in classifica. La formazione di Castellammare di Stabia resta in zona play off proprio grazie all'ascesa delle ultime partite, con due sole lunghezze di vantaggio sul Monopoli undicesimo e fuori dalla zona che vale gli spareggi promozione.

Il Catanzaro è ancora nel limbo, a tre punti di distanza dai play off ma con cinque punti di vantaggio sulla zona play out che non garantiscono ancora alla formazione calabrese di vivere sonni tranquilli da qui alla fine della stagione. Lo scontro diretto potrebbe sicuramente rappresentare una svolta per chi dovesse vincerlo: la Juve Stabia ha vissuto la sosta come un'incognita, come accade alle squadre che devono interrompere un momento positivo. Ma il Catanzaro arriva comunque a giocarsi il match con meno certezze degli avversari e con la consapevolezza che una nuova sconfitta potrebbe complicare non poco la classifica per la compagine giallorossa.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà trasmessa la diretta tv del match Juve Stabia Catanzaro, tuttavia ci sarà la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro come abbonati o acquistando la partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVE STABIA CATANZARO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Menti di Castellammare di Stabia: la Juve Stabia affronterà la sfida con Branduani in porta, Nava schierato in posizione di terzino destro e Crialese schierato in posizione di terzino sinistro, con Bachini e l'argentino Morero impiegati come difensori centrali. Mastalli e Viola giocheranno come playmaker arretrati, mentre Lisi, Strefezza e Canotto saranno gli incursori offensivi di supporto all'unica punta di ruolo, Paponi. Risponderà il Catanzaro con il portiere Nordi alle spalle della difesa a tre composta da Riggio, Sirri e Di Nunzio. Il romeno Onescu al centro della mediana sarà affiancato da Benedetti e dal suo connazionale Marin, mentre Zanini coprirà la fascia destra e Nicoletti sarà l'esterno laterale mancino. In attacco, tandem Letizia-Falcone.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

4-2-3-1 per la Juve Stabia e 3-5-2 per il Catanzaro i moduli a confronto delle due formazioni in questa sfida di ripresa del campionato. All'andata in Calabria le due compagini hanno chiuso il match a reti bianche, l'ultimo precedente a Castellammare di Stabia, il 26 marzo 2017, è anch'esso terminato in pareggio, due a due, così come quello del 31 gennaio 2016, uno a uno. La Juve Stabia ha battuto per l'ultima volta il Catanzaro in casa il 10 gennaio 2015, uno a zero con rete in pieno recupero di Nicastro.

QUOTE E SCOMMESSE

Padroni di casa favoriti dai bookmaker, con la vittoria interna delle Vespe quotata 2.05 da Betclic, mentre Bet365 fissa a 3.10 la quota relativa al pareggio e Bwin alza fino a 3.50 la quota per la vittoria in trasferta dei calabresi. Sempre per l'agenzia Bet365, over 2.5 quotato 2.29 e under 2.5 quotato 1.60.

