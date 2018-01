Lecce-Catania/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lecce-Catania: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 22^ giornata di Serie C girone C.

21 gennaio 2018 Stefano Belli

Diretta Lecce-Catania, LaPresse

Lecce-Catania, diretta dall'arbitro Maggioni di Lecco, domenica 21 gennaio 2018 alle ore 14.30, sarà il big match della ventiduesima giornata del girone C del campionato di Serie C. Faccia a faccia tra le prime della classe: una ripresa di campionato niente male nel girone C di Serie C. Il Lecce si presenta all'importante scontro diretto da giocare in casa da capolista, con quattro punti di vantaggio e reduce da un pareggio prima della sosta sul campo della terza forza del campionato, il Trapani. Superare questa difficile fase del calendario a cavallo della sosta potrebbe essere per i salentini una rampa di lancio verso la Serie B. Nell'ultimo turno disputato prima di Capodanno, col Lecce che ha ottenuto un solo punto col Trapani, il Catania ha perso una grande occasione per avvicinarsi alla vetta, facendosi sorprendere in casa dalla Casertana.

Non è la prima volta che i rossoazzurri perdono punti in gare sulla carta alla portata, proprio quando il Lecce si ritrova a lasciare punti per strada. Un limite che ha pesato sinora sulla squadra allenata da Cristiano Lucarelli, anche se nelle settimane di dicembre il Catania è comunque riuscito a staccare di quattro lunghezze il Trapani terzo in classifica. Non va dimenticato che il Lecce finora ha perso solamente una partita in questa stagione, proprio quella d'andata sul campo del Catania, ma ne ha pareggiate sei contro le due degli etnei, che hanno perso però già cinque volte. I salentini in casa hanno vinto nove delle dieci partite disputate, pareggiando solo a sorpresa contro il fanalino di coda Akragas.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Si riparte col botto con la sfida tra le prima due in classifica, ma di Lecce Catania non ci sarà diretta tv, ma solo diretta streaming video via internet dell'incontro, visibile con un abbonamento oppure con l'acquisto della partita come evento singolo sul portale elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LECCE CATANIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Via del Mare. Lecce in campo con Perucchini a difesa della porta, Lepore impiegato in posizione di terzino destro e Ciancio in posizione di terzino sinistro, mentre Cosenza e Riccardi comporranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo spazio per Armellino, Arrigoni e Mancosu, mentre il portoghese Ferreira si muoverà come trequartista a supporto del duo offensivo Caturano-Torromino. Risponderà il Catania con Aya, Marchese e Tedeschi titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Pisseri. A centrocampo Bucolo, Mazzarani e Fornito si muoveranno per vie centrali, mentre Mirko Esposito avrà il compito di muoversi sulla fascia destra e Semenzato sarà invece l'esterno laterale mancino. In attacco, al fianco di Curiale ci sarà il nuovo acquisto Caccavallo, prelevato dal Cosenza.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli confermati per i due allenatori, con Fabio Liverani che riproporrà il suo 4-3-1-2 per il Lecce e Cristiano Lucarelli che schiererà il Catania con il 3-5-2. L'andata allo stadio Massimino è terminata con una rotonda vittoria per tre a zero degli etnei, mentre l'ultimo precedente a Lecce, vinto di misura dai salentini, è stato deciso il 17 marzo scorso da una rete di Ferreira. Risale al campionato di Serie A l'ultima vittoria catanese a Lecce, uno a zero con gol allo scadere realizzato da Barrientos il 26 novembre 2011.

QUOTE E SCOMMESSE

Le agenzie di scommesse vedono il Lecce favorito per lo status da capolista e in virtù del fattore campo, con la vittoria dei salentini in casa quotata 2.20 da Bwin, il pareggio proposto ad una quota di 3.05 da Betclic e la vittoria esterna degli etnei quotata 3.25 da Bet365. Under 2.5 quotato 1.61 da Bet365, che quota 2.25 l'over 2.5.

