Lione PSG, info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (Ligue 1). Al Parc Olympique Lyonnais di Lione, di scena il match valevole per il campionato

Unai Emery, allenatore PSG - LaPresse

Giornata numero ventidue in programma per la Ligue 1 2017-2018, il campionato di calcio francese. Tutti i riflettori saranno ovviamente puntati sullo stadio Parc Olympique Lyonnais, dove i padroni di casa del Lione ospiteranno il Paris Saint Germain. Difficile che il campionato possa riaprirsi nel caso di una capitolazione parigina, ma è logico pensare che con una vittoria, il Lione potrebbe guadagnare in fiducia, avvicinarsi alla capolista, e soprattutto, minare le certezze della squadra di Emery. Andiamo quindi a vedere le informazioni per la diretta tv e streaming del match, nonché le probabili formazioni dell’incontro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LIONE PSG

La partita delle ore 21:00 di questa sera fra Lione e Paris Saint Germain, sarà visibile in diretta tv, ma solo a pagamento. Come ogni match della squadra parigina, Premium Sport trasmetterà anche l’incontro di oggi, dedicandogli un canale dedicato, ovviamente, servizio offerto ai soli abbonati. La partita di Lione sarà visibile anche in diretta streaming grazie all’app apposita, Premium Play, per seguire così l’incontro comodamente attraverso lo schermo del vostro telefono, o eventualmente tramite personal computer e tablet. Per tutti gli altri, vi consigliamo di seguire le pagine Facebook e Twitter di Lione, Paris Saint Germain e Ligue 1, dove saranno previsti degli aggiornamenti sull'incontro.

IL CONTESTO

Il PSG volerà a Lione ancora una volta da prima della classe. Del resto la corazzata parigina è in vetta alla Ligue 1 dalla prima giornata, e fino ad oggi, dopo ventuno turni, ha totalizzato ben 56 punti, grazie a 18 vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta. Subito dietro troviamo il Lione, che comunque si trova a distanza di sicurezza, a quota 45, a meno undici quindi dal PSG, con tredici successi, due sole sconfitte e sei pareggi. Impressionante il numero di reti siglate da Neymar e compagnia, leggasi 67, miglior attacco in assoluto, per una media di più di tre gol a partita. Quasi perfetta anche la difesa, visto che il PSG ha subito solo 15 gol, seconda miglior difesa in assoluto dopo il Montpellier (14). Il Lione ha invece segnato 49 volte, subendo 21 reti, per un ottimo bilancio di +27. Quasi imbarazzante l’ultima uscita del PSG, che ha battuto per otto reti a zero in casa il Dijon, squadra tra l’altro che si trova a metà della classifica. Il Lione, invece, viene dal bel successo in trasferta per due reti a zero sul campo del Guingamp.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE PSG

Passiamo quindi a scoprire le probabili formazioni della sfida fra il Lione e il Paris Saint Germain, cominciando dagli ospiti parigini guidati da Unai Emery. Per la sfida di oggi dovrebbe mancare Thiago Motta, che sta vivendo una stagione un po’ travagliata, e non ci sarà anche il centrocampista offensivo Javier Pastore, escluso dai convocati più per un infortunio “politico”, in ottica mercato, che per altro. PSG che ovviamente scenderà in campo con la formazione titolare, quindi spazio ad un 4-3-3 con Cavani al centro dell’attacco, spalleggiato da Neymar a sinistra, e dal gioiello M’Bappe a destra. A centrocampo, Rabiot stazionerà in cabina di regia, con Verratti e Draxler sui due interni, mentre in difesa, Thiago Silva e Marquinhos in mezzo, con Dani Alves e Kurzawa sulle due corsie. In porta, infine, andrà Areola. Un solo assente invece in casa Lione, leggasi l’attaccante Mariano Diaz, una grave perdita per la squadra di Genesio, tenendo conto delle 13 marcature sin qui siglate dallo stesso. Spazio ad un 4-2-3-1 con il numero 1 Lopes a curare la porta, difesa a quattro formata da Rafael, Marcelo, Morel e Marcal. A centrocampo, in mediana, la coppia Aouar, Tousart, mentre larghi sui due esterni avremo Cornet e Depay, con capitan Fekir posizionato sulla trequarti. Infine la prima punta che sarà Maolida.

