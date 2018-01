PAGELLE/ Inter-Roma: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo)

Pagelle Inter Roma: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro: tutti i giudizi sul match della 21^ giornata

21 gennaio 2018 Stefano Belli

Pagelle Inter Roma - LaPresse

Al Meazza è in corso il big match della 21^ giornata di Serie A 2017-18 tra Inter e Roma, al quarantesimo minuto il punteggio vede la formazione di Di Francesco avanti per 1 a 0: ecco i voti del primo tempo. Dopo i classici convenevoli dei primi minuti le due squadre cominciano a fare sul serio, Perisic (6,5) calcia addosso ad Alisson (7) mentre il destro di Candreva (5,5) si perde a lato. Per vedere la prima palla gol bisognerà aspettare il quarto d'ora quando Perisic stacca di testa sul cross di Cancelo (6) mancando di poco il bersaglio grosso. Poco prima della mezz'ora Alisson compie un intervento decisivo su Perisic con Borja Valero che non trova il tap-in, i giallorossi reagiscono con Pellegrini (6) che sfiora il palo ma soprattutto con El Shaarawy (7) che scavalca Handanovic (6) con un pallonetto chirurgico, approfittando dello svarione di Santon (4) che buca clamorosamente l'intervento e spiana la strada al numero 92 ospite. Prima dell'intervallo Icardi (6) non riesce a lasciare il segno, Manolas (6) e Alisson fanno buona guardia su di lui.

VOTO INTER 5,5 - Ai nerazzurri manca sempre il guizzo per finalizzare le azioni, complessivamente la squadra appare in affanno.

MIGLIORE INTER: PERISIC 6,5 - Il croato è uno dei pochi che prova a inventarsi qualcosa con le sue giocate.

PEGGIORE INTER: SANTON 4 - Il suo buco è decisivo nel mandare in porta El Shaarawy.

VOTO ROMA 6,5 - I giallorossi sembrano essere più compatti rispetto ai padroni di casa e non a caso si sono portati avanti grazie a un grave errore della retroguardia dell'Inter.

MIGLIORE ROMA: EL SHAARAWY 7 - L'italo-egiziano sblocca la contesa con un bel pallonetto, agevolato dal liscio di Santon.

PEGGIORE ROMA: DZEKO 5,5 - L'attaccante bosniaco (al passo d'addio?) non sta di certo facendo faville nell'area di rigore dell'Inter. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.