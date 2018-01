Pagelle/ Atalanta Napoli: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo)

Pagelle Atalanta Napoli: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori a Bergamo: tutti i giudizi sul match della 21^ giornata

21 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Pronti via è l'Atalanta a strappare applausi che lotta con un Cornelius (6.5) che sembra decisamente in giornata. L'attaccante corre molto, lotta su ogni pallone e torna anche in difesa a dare una mano ai suoi compagni. Il Napoli inizia con un po' di problemi e con la paura di affrontare un avversario che viene considerato una vera ''bestia nera''. Gasperini sfrutta bene le fasce anche se il Napoli si difende, Hateboer e Spinazzola sono un vero e proprio incubo per Mario Rui e Hysaj. Gli azzurri protestano per un paio di volte per due interventi in area di rigore su Mertens e Insigne, Orsato fa correre e ha ragione. Poco dopo altra bella palla sventagliata dentro da Insigne che stavolta la pennella alla perfezione per Callejon, Masiello compie un vero prodigio per fermarlo. La prima frazione di gioco termina a reti inviolate con le due squadre che fino a questo momento sono state impeccabili in campo per quanto riguarda l'applicazione tattica.

VOTO ATALANTA 6.5

- Grandissima prestazione della Dea che pressa in ogni zona del campo, senza però riuscire a creare mai occasioni nitide. Dietro la perfezione con Toloi, Caldara e Masiello che sono stati straordinari. A centrocampo poi grandissima prova di Cristante che è su ogni pallone;

MIGLIORE ATALANTA: CRISTANTE 7

- Il centrocampista di scuola Milan ha gli occhi del calciomercato su di lui, decide allora di correre per tre. E' l'uomo ovunque, bravo a proporsi davanti e a difendere recuperando diversi palloni decisivi.

PEGGIORE ATALANTA: FREULER 5.5

- Tra gli undici di Gasperini è l'unico che sembra non essere entrato ancora in gara. Un po' frettoloso in fase di appoggio si vede poco o niente. Serve che cresca anche lui se la Dea vuole regalare l'ennesima delusione alla squadra di Maurizio Sarri.

VOTO NAPOLI 5 -

Dopo le dichiarazioni della vigilia non si vede in campo la grande voglia di fare risultato e di rimanere in testa alla classifica dimostrata fino a questo momento. La squadra di Maurizio Sarri soffre soprattutto perché pressata a tutto campo. L'unico che cerca di tenere alta la tensione è Insigne;

MIGLIORE NAPOLI: INSIGNE 6

- E' l'unico tra i suoi che tiene alta la concentrazione, ma brancola nel buio. Prova un paio di serpentine in area di rigore, ma non riesce mai a trovare sostegno dai compagni di reparto. Si inventa anche un pallone geniale dentro per Callejon sul quale è decisivo Masiello.

PEGGIORE NAPOLI: MERTENS 5

Dries Mertens oggi non riesce a stare in piedi. Probabile che abbia sbagliato i tacchetti per giocare all'Atleti Azzurri d'Italia, ma ogni volta che entra in contatto col pallone scivola e non riesce a sfruttare il suo consueto movimento rapido che tutti conoscono ma quasi nessuno riesce a fermare. Nella ripresa dovrà cambiare qualcosa.

