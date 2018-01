Pagelle/ Cagliari Milan: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo)

Pagelle Cagliari Milan: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori alla Sardegna Arena: tutti i giudizi sul match della 21^ giornata

21 gennaio 2018 Umberto Tessier

Pagelle Cagliari Milan - LaPresse

La prima frazione tra Cagliari e Milan termina con il vantaggio dei rossoneri grazie alla doppietta di Kessiè che ha risposto alla marcatura di Barella. Andiamo a scoprire i voti della prima frazione. Cragno (6,5) bellissimo l'intervento sulla bomba da fuori area di Kessiè, sulle reti può nulla. Romagna (6) il ragazzo ha numeri interessanti, buona partita. Ceppitelli (5) provoca il rigore su Kalinic con un fallo inutile. Pisacane (6) due interventi difensivi sono di pregevole fattura. Faragò (5,5) si vede poco nella fase offensiva. Barella (7) bella la rete anche se c'è la complicità di Donnarumma, ha il futuro assicurato. Cigarini (5,5) regia troppo scolastica, può fare meglio. Ionita (5,5) il moldavo si propone poco e male. Padoin (5,5) partita senza particolari lampi. Sau (6) deve abbandonare il campo dopo quindici minuti, sfortunato. Pavoletti (5) riceve pochi palloni ma in generale non si vede. Farias (5,5) rileva l'infortunato Sau, non apporta nulla di importante. Questi invece i voti del Milan. G.Donnarumma (5) ha sulla coscienza la rete di Barella. Calabria (6) prestazione onesta. Bonucci (6) non commette svarioni. Romagnoli (6) difende bene giocando sempre sull'anticipo. R.Rodriguez (5,5) si propone senza troppa convinzione. Kessiè (7,5) il migliore della partita, doppietta e grandissima prestazione. Biglia (6) prestazione senza infamia e senza lode. Bonaventura (6) non si ferma mai, prezioso. Suso (6) una spina nel fianco per la difesa sarda. Kalinic (6,5) ha il merito di conquistare il rigore e servire l'assist a Kessiè. Calhanoglu (6) ha qualità ma deve essere più continuo.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO CAGLIARI 5,5: Parte bene per poi perdersi nel corso del match calando troppo il baricentro del gioco. MIGLIORE CAGLIARI: BARELLA 7 - Al di là del gol sta disputando un match ricco di qualità. PEGGIORE CAGLIARI: CEPPITELLI 5 - Ingenuo il fallo da rigore commesso su Kalinic. VOTO MILAN 6,5: Non si scompone dopo lo svantaggio e reagisce alla grande. MIGLIORE MILAN: KESSIE' 7,5 - Il migliore in campo per distacco, grandissima prestazione. PEGGIORE MILAN: G.DONNARUMMA 5 - Ha sulla coscienza la rete di Barella, si tuffa in ritardo.

© Riproduzione Riservata.