Pagelle/ Lazio Chievo: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo)

Pagelle Lazio Chievo: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori all'Olimpico: tutti i giudizi sul match della 21^ giornata

21 gennaio 2018 Fabio Belli

Pagelle Lazio Chievo - LaPresse

Le pagelle della prima frazione di gioco di Lazio-Chievo: Strakosha (voto 6) non viene chiamato a particolari interventi. Deve impegnarsi di più Bastos (5) che vede spesso e volentieri scappar via gli avversari come il compagno di reparto Wallace (5.5) che ha il demerito di tenere in gioco Pucciarelli sul gol del pari clivense. Meglio De Vrij (6.5) che spesso e volentieri deve mettere qualche "pezza" sugli errori dei compagni. Marusic (7.5) è devastante sulla fascia destra, Parolo (6.5) combatte come al solito molto bene a centrocampo e sembra anche più preciso del solito. Lucas Leiva (6) fa sentire la sua esperienza ma non brilla come nelle performance prima della sosta. Milinkovic-Savic (7) non gioca una partita appariscente ma realizza una rete splendida. Bene anche Lulic (6.5), il capitano laziale presidia bene la fascia sinistra. In gol Luis Alberto (6.5) nonostante il controllo strettissimo dei difensori gialloblu. Immobile (6) parte bene ma deve arrendersi per infortunio, al suo posto entra Felipe Anderson (6) che prova subito ad incidere con le sue accelerazioni. Nel Chievo Sorrentino (6) si esibisce in alcune belle parate, ma ha qualche responsabilità sul gol di Milinkovic-Savic. Cacciatore (6) prova a metterci forza e grinta, Bani (5.5) e Tomovic (5.5) concedono pochissimi centimetri agli attaccanti ma non basta per non subire almeno due gol. Gobbi (5) soffre tantissimo l'intraprendenza di Marusic. A centrocampo Bastien (5.5) commette qualche errore di misura di troppo, meglio Radovanovic (6) e soprattutto Hetemaj (6.5) che si conferma un pilastro per la formazione di Maran. Birsa (6) prova ad accendere i suoi con giocate a intermittenza, Pucciarelli (6.5) è una spina nel fianco e colpisce subito dopo l'iniziale vantaggio laziale. Stepinski (5.5) fa movimento ma non trova i giusti riferimenti sul fronte offensivo.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO LAZIO 6.5 In attacco la squadra di Simone Inzaghi ha la qualità per far male quando vuole, ciò che manca è un pizzico di precisione. In difesa le cose vanno decisamente peggio, la linea appare troppo alta e il Chievo ne approfitta. MIGLIORE LAZIO MARUSIC VOTO 7.5 Devastante sulla destra, trova l'assist vincente per Luis Alberto e regala sprazzi entusiasmanti. La sosta sembra avergli fatto bene anche dal punto di vista tattico. PEGGIORE LAZIO BASTOS VOTO 5 Sembra ancora una giornataccia per l'angolano, che commette diversi errori. Malissimo nell'occasione che porta al rigore del Chievo, poi revocato dal VAR. Non sembra concentrato quanto dovrebbe. VOTO CHIEVO 6 Nonostante un atteggiamento molto difensivista, la squadra di Maran subisce due reti e rischia molto, segno che le cose non stanno funzionando come dovrebbero. Con le ripartenze i gialloblu sanno però sempre far male agli avversari. MIGLIORE CHIEVO PUCCIARELLI VOTO 6.5 Con la Lazio sembra avere un conto aperto, dopo il gol all'andata fa il bis beffando sul filo del fuorigioco la retroguardia biancoceleste. Una spina nel fianco con i suoi movimenti rapidissimi. PEGGIORE CHIEVO GOBBI VOTO 5 Con un Marusic così è obiettivamente difficile tenere botta, il montenegrino è incontenibile e lui non riesce a trovare le giuste contromisura neppure accorciando verso il centro.

