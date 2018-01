Pisa Monza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pisa Monza streaming video Sportube, quote, probabili formazioni, risultato live e orario: sfida affascinante in terra toscana per la 22^ giornata del girone A di Serie C

21 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Pisa Monza - LaPresse

Pisa Monza sarà diretta dall'arbitro Daniele De Remigis della sezione Aia di Teramo. Lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani ospiterà dunque il match fra i padroni di casa del Pisa e gli ospiti del Monza, una sfida fra due squadre di notevole tradizione che è in programma oggi pomeriggio domenica 21 gennaio alle ore 14.30 per la ventiduesima giornata del girone A di Serie C, terza del girone di ritorno ma soprattutto prima dell’anno solare 2018, che per la terza serie del calcio italiano è iniziato con una pausa che è durata ben tre settimane. Si riparte dunque per non fermarsi più fino al termine del campionato: la stagione della Serie C entra decisamente nel vivo.

Pisa e Monza stanno facendo molto bene e questa partita potrebbe dunque ripetersi anche ai playoff. I nerazzurri toscani hanno 36 punti, è difficile immaginare un attacco alla prima posizione e quindi alla promozione diretta, ma certamente il Pisa può puntare alle migliori posizioni nella griglia dei playoff, magari quelle che garantiranno l’esenzione dal primo turno. Il Monza, che fino a questo momento ha ottenuto 30 punti in classifica, non dovrebbe avere dal canto suo particolari problemi nel raggiungere la cosiddetta post-season, anche se naturalmente per i brianzoli serve un minimo di cautela in più, visto che la graduatoria è ancora piuttosto corta e le pretendenti sono numerosi. Fare risultato su un campo difficile come quello del Pisa sarebbe naturalmente molto importante, anche se i toscani avranno progetti diversi per questo incontro…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pisa Monza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PISA MONZA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Pisa Monza, tenendo presente che dopo tre settimane di pausa gli allenatori potrebbero regalarci qualche sorpresa, magari anche in base alle condizioni di forma attuali dei loro giocatori. Per il Pisa allenato da Michele Pazienza disegniamo un 4-4-2 che il mister dovrebbe mettere in campo con Petkovic in porta; linea difensiva a quattro con Birindelli, Ingrosso, Carillo e Filippini da destra a sinistra; Gucher e Izzillo centrali di centrocampo, con Mannini esterno destro e Di Quinzio a sinistra, in appoggio alla coppia d’attacco formata da Masucci e Negro. Modulo speculare per il Monza allenato da mister Marco Zaffaroni, che potrebbe proporre Liverani fra i pali, protetto dalla difesa con Trainotti terzino destro, Riva e Caverzasi centrali e Tentardini a presidiare la fascia mancina. Guidetti e Perini comporranno la coppia in mediana, con D’Errico esterno destro e Giudici a sinistra, mentre il tandem d’attacco potrebbe vedere in campo Cogliati e Cori.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai del match di oggi pomeriggio fra Pisa e Monza vedono favoriti i padroni di casa, sia pure con differenze non così nette fra le tre ipotesi. Il segno 1 che identifica la vittoria del Pisa infatti è proposto a 2,00, mentre bisogna salire fino a 3,65 per il segno 2, che naturalmente indicherebbe un colpaccio esterno del Monza, considerato non così improbabile. In posizione intermedia invece il pareggio (segno X), che è proposto alla quota di 3,10.

© Riproduzione Riservata.