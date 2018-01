Pistoiese Arezzo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pistoiese Arezzo streaming video Sportube, quote, probabili formazioni, risultato live e orario: tutto sul derby toscano per la 22^ giornata del girone A di Serie C

21 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Pistoiese Arezzo (LaPresse - immagine di repertorio)

Pistoiese Arezzo sarà diretta dall'arbitro Matteo Gualtieri della sezione Aia di Asti. Lo stadio Marcello Melani ospiterà dunque il match fra i padroni di casa della Pistoiese e gli ospiti dell’Arezzo, una sfida che è in programma oggi pomeriggio domenica 21 gennaio alle ore 14.30 per la ventiduesima giornata del girone A di Serie C, di cui costituisce uno dei tantissimi derby toscani. Siamo al terzo turno del girone di ritorno ma soprattutto primo dell’anno solare 2018, che per la terza serie del calcio italiano è iniziato con una pausa che è durata ben tre settimane. Si riparte dunque per non fermarsi più fino al termine del campionato: i verdetti iniziano ad avvicinarsi e la posta in palio di ogni partita è sempre più significativa.

Le due squadre hanno una situazione di classifica quasi identica: per la Pistoiese 26 punti e una partita in meno, avendo già riposato anche nel girone di ritorno; per l’Arezzo invece i punti sono 26, a causa del -2 di penalizzazione inflitto dalla giustizia sportiva. Le due formazioni hanno dunque un obiettivo comune, quello di entrare nella zona playoff al termine della stagione regolare. Anche se mancano ancora moltissime partite, potremmo già parlare di uno scontro diretto, dunque la posta in palio oggi pomeriggio sarà decisamente importante, dal momento che sono tante le squadre che condividono con Pistoiese ed Arezzo questo stesso obiettivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pistoiese Arezzo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE AREZZO

Passiamo ora alle indicazioni sulle probabili formazioni per Pistoiese Arezzo, tenendo presente che dopo tre settimane di pausa gli allenatori potrebbero regalarci qualche sorpresa, magari anche in base alle condizioni di forma attuali dei loro giocatori. Per la Pistoiese di Paolo Indiani, annotate le assenze degli infortunati Priola e Rafati, disegniamo un 4-4-1-1 che il mister dovrebbe mettere in campo con Zaccagno in porta; linea difensiva a quattro con Minardi, Nossa, Quaranta e Zappa da destra a sinistra; Hamlili e Tartaglione centrali di centrocampo, con Mulas esterno destro e Regoli a sinistra, poi Surraco come trequartista in appoggio alla punta centrale Vrioni. Per l’Arezzo invece sono da segnalare innanzitutto alcune novità di mercato, dal momento che in questo mese di gennaio hanno lasciato la squadra ben due titolari della scorsa giornata, cioè il difensore Rinaldi e il centrocampista Corradi. L’allenatore Massimo Pavanel potrebbe comunque puntare sempre sul 4-3-3, in particolare per quanto riguarda il tridente d’attacco con Cutolo e D’Ursi ai fianchi della punta centrale Moscardelli.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai del match di oggi pomeriggio fra Pistoiese e Arezzo vedono favoriti i padroni di casa, sia pure con differenze non molto significative fra le tre ipotesi. Il segno 1 che identifica la vittoria della Pistoiese infatti è proposto a 2,15, mentre bisogna salire fino a 3,10 sia per il segno X che identifica il pareggio sia per il segno 2, che naturalmente indicherebbe un colpaccio esterno dell’Arezzo, due ipotesi dunque considerate probabili allo stesso modo.

© Riproduzione Riservata.