Prato Cuneo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Prato Cuneo streaming video Sportube, quote, probabili formazioni, risultato live e orario: delicato scontro salvezza nella 22^ giornata del girone A di Serie C

21 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Prato Cuneo - LaPresse, imm. di repertorio

Prato Cuneo sarà diretta dall'arbitro Davide Andreini della sezione Aia di Forlì. Lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, che sta ancora ospitando le partite casalinghe del Prato stante l’indisponibilità del Lungobisenzio, vedrà dunque scendere in campo i “padroni di casa” contro i piemontesi del Cuneo in una delicata sfida per la salvezza che è in programma oggi pomeriggio domenica 21 gennaio alle ore 14.30 per la ventiduesima giornata del girone A di Serie C. Siamo al terzo turno del girone di ritorno, ma primo dell’anno solare 2018, che per la terza serie del calcio italiano è iniziato con una pausa che è durata ben tre settimane. I verdetti iniziano ad avvicinarsi e la posta in palio di ogni partita è sempre più significativa, a maggior ragione se le squadre coinvolte condividono lo stesso obiettivo.

A dire il vero per il Prato, ultimo in classifica con appena 11 punti, i playout sembrano inevitabili e c’è anzi da ringraziare che con il format dei gironi a 19 squadre sia saltata la retrocessione diretta per l’ultima in classifica: l’obiettivo è comunque quello di migliorare la propria posizione nella griglia degli spareggi che decreteranno la salvezza. Il Cuneo invece ha 20 punti e di conseguenza può ancora puntare alla salvezza diretta, provando ad evitare i playout: sarà dunque questo l’obiettivo dei piemontesi da qui alla fine del campionato, fare punti in casa dell’ultima in classifica sarebbe naturalmente molto importante in tal senso per cercare un significativo passo avanti in graduatoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Prato Cuneo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PRATO CUNEO

Andiamo adesso ad analizzare le probabili formazioni per Prato Cuneo, tenendo presente che dopo tre settimane di pausa gli allenatori potrebbero regalarci qualche sorpresa, magari anche in base alle condizioni di forma attuali dei loro giocatori. Per il Prato di Pasquale Catalano, annotate le assenze degli infortunati Polo e Gargiulo, disegniamo un 4-4-2 che il mister dovrebbe mettere in campo con Sarà in porta; linea difensiva a quattro con Demoleon, Marzorati, Ghidotti e Seminara da destra a sinistra; Fantacci e Bonetto centrali di centrocampo, con il classe 2000 Benvenuti magari confermato come esterno destro e Piscitella invece a sinistra, infine la coppia d’attacco formata da Rozzi e Orlando. Per il Cuneo di William Viali potremmo invece prevedere un modulo 5-3-2 con Strancampiano in porta, protetto da una folta retroguardia con Baschirotto e Testoni terzini, mentre in mezzo agiranno Boni, Conrotto e A. Cristini. Nel centrocampo a tre dovrebbero agire Rosso e M. Cristini in mediana, qualche metro più avanti a loro Gerbaudo, in appoggio al tandem d’attacco composto da Galuppini e Dell’Agnello.

PRONOSTICO E QUOTE

Da segnalare il fatto che tutte le principali agenzie di scommesse operanti in Italia non hanno quotato la partita Prato Cuneo, che pure si annuncia come un delicato scontro in zona salvezza fra due squadre che ad oggi sarebbero costrette a disputare i playout: posta in palio dunque importante, ma solo dal punto di vista strettamente agonistico e non per gli scommettitori.

© Riproduzione Riservata.