Probabili formazioni/ Atalanta Napoli: quote, le ultime novità live (Serie A 21^ giornata)

Probabili formazioni Atalanta Napoli: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella ventunesima giornatan del campionato di Serie A

21 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Atalanta Napoli è la prima partita in programma nella ventunesima giornata di Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 12:30 di domenica 21 gennaio presso l’Atleti Azzurri d’Italia. Contando anche la Coppa Italia, il Napoli ha perso tre delle ultime quattro partite giocate contro la Dea: tutti confronti tra Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri, dunque possiamo ben dire che il tecnico piemontese è una sorta di nemesi per il toscano. I partenopei però tornano dalla sosta con il primo posto in classifica e, sentendo davvero vicino l’obiettivo scudetto, hanno motivazioni extra che potrebbero permettere di loro di espugnare lo stadio di Bergamo; l’Atalanta non ha la minima intenzione di stare a guardare perchè va a caccia di un posto in Europa League. A tale proposito, da marzo in avanti le due squadre potrebbero incrociarsi anche in campo internazionale; andiamo allora a vedere quali sono i dubbi e le certezze dei due allenatori a poche ore dal calcio d’inizio, analizzando in maniera dettagliata le probabili formazioni di Atalanta Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Si gioca a Bergamo, ma il Napoli è capolista e parte dunque favorito per questa partita di Serie A: lo dicono le quote dell’agenzia di scommesse Snai, una delle tante ad aver tracciato i pronostici sulla ventunesima giornata. Quota sul segno 1, che identifica la vittoria dell’Atalanta, che vale 3,60 contro il valore di 2,05 che viene dato alla vittoria del Napoli, per la quale dovrete giocare il segno 2. Il pareggio è identificato ovviamente dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare 3,45 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI

LE SCELTE DI GASPERINI

Tutto invariato per l’Atalanta, che a centrocampo perde De Roon ma ha in Bryan Cristante il giocatore giusto per prenderne il posto: l’ex Milan torna titolare al centro della mediana e proverà sempre a guardare la porta avversaria, lasciando a Freuler il compito di fare da collante tra il centrocampo e la difesa. Linea consueta a tre comandata da Caldara, con Toloi favorito su Palomino e Andrea Masiello che sarà dall’altro lato del campo; in porta gioca Etrit Berisha. Le corsie laterali, vero e proprio propulsore nella squadra di Gasperini, dovrebbero essere coperte dai due titolari: dunque campo per Hateboer e Spinazzola, anche se a destra la sorpresa potrebbe essere rappresentata da un Castagne in forte crescita e anche in gol nella partita di Coppa Italia. Con Cristante spostato a centrocampo e la partenza di Kurtic (finito alla Spal), Ilicic è assoluto proprietario della zona di trequarti; lo sloveno tenderà ad allargarsi a destra per rientrare con il suo piede mancino e inquadrare la porta avversaria, e sarà in ogni caso il supporto ai due attaccanti. Petagna dovrebbe avere la meglio su Cornelius, ci sarà anche Alejandro Gomez che dopo il digiuno durato tre mesi ha segnato due gol ravvicinati, tra cui anche quello contro il Napoli nei quarti della coppa.

GLI 11 DI SARRI

Ottime notizie per Maurizio Sarri: sia Milik che Ghoulam hanno ricevuto l’idoneità per tornare ad allenarsi. Non lo fanno ancora in gruppo ma li abbiamo visti correre in campo: chiaramente non è questo il giorno giusto anche solo per una panchina ma il momento si sta avvicinando. Nel frattempo Mario Rui sarà sempre il terzino destro titolare, con Hysaj a destra e la coppia centrale formata da Raul Albiol e Koulibaly; in porta giocherà Pepe Reina. Il dubbio riguarda Hamsik: il capitano è stato colpito dall’influenza durante la settimana, a tutti gli effetti dovrebbe essere in campo ma in preallarme c’è Zielinski, che al contrario sarebbe in svantaggio rispetto ad Allan. Il playmaker davanti alla difesa sarà Jorginho; nel tridente offensivo nessuna novità, Sarri sperava di avere a disposizione Verdi ma il giocatore ha deciso di rimanere a Bologna e allora sulla corsia destra giocherà ancora una volta Callejon, con Lorenzo Insigne impiegato a sinistra. Ancora da capire se Inglese possa effettivamente raggiungere il Napoli con sei mesi di anticipo; sta di fatto che oggi l’unica prima punta disponibile (ed è anche adattato) è Mertens, che proprio contro l’Atalanta ha ritrovato il gol e adesso punta a sbloccarsi anche in campionato, perchè lo scudetto passa anche e soprattutto attraverso i suoi gol.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 33 Hateboer, 11 Freuler, 4 Cristante, 37 Spinazzola; 72 Ilicic; 29 Petagna, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 31 F. Rossi, 28 G. Mancini, 6 Palomino, 21 Castagne, 32 Haas, Rizzo, 88 Schmidt, 9 Cornelius, 20 Vido, 7 Orsolini

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: De Roon

Indisponibili: -

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 19 Ni. Maksimovic, 21 Chiriches, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 37 Ounas, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Ghoulam, Milik

