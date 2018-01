Probabili formazioni/ Cagliari Milan: quote, le ultime novità live (Serie A 21^ giornata)

Probabili formazioni Cagliari Milan: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano alla Sardegna Arena nella ventunesima giornata della Serie A

21 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Cagliari Milan, Serie A 21^ giornata (Foto LaPresse)

Cagliari Milan si gioca alle ore 18:00 di sabato 20 gennaio: anche alla Sardegna Arena torna il campionato di Serie A 2017-2018, e la sfida si preannuncia piuttosto equilibrata in questa seconda giornata del girone di ritorno. Già all’andata i rossoneri avevano avuto qualche difficoltà nel liberarsi degli isolani; stavolta i problemi potrebbero essere maggiori perchè nel frattempo il Milan ha vissuto tanti episodi negativi ed è calato sensibilmente nel rendimento, attualmente fuori dalla zona europea e con un cambio di allenatore a sorpresa. La panchina è saltata anche a Cagliari, ma Diego Lopez in questo senso è stato bravo a invertire la tendenza e a portare i suoi al riparo dai guai, almeno secondo quello che dice oggi la classifica; di sicuro il Cagliari non può dirsi definitivamente al sicuro, ma è sulla buona strada. Vediamo subito in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco della Sardegna Arena per questa interessante sfida, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Cagliari Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Cagliari Milan è inevitabile che i favori del pronostico vadano ai rossoneri: questo ci dice l’agenzia di scommesse Snai, ma il fatto che i rossoneri non siano stati brillantissimi in trasferta fa guardare con interesse la quota prevista sul segno 1, che identifica la vittoria del Cagliari e che vale 3,70. La quota per il pareggio - per il quale dovete giocare il segno X - arriva a 3,55 mentre per l’affermazione esterna del Milan, segno 2, il vostro guadagno sarebbe di 2,00 volte la cifra che avrete deciso di investire su questa partita della Sardegna Arena.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN

LE SCELTE DI DIEGO LOPEZ

Il Cagliari è ancora orfano di Joao Pedro: due le soluzioni a disposizione, la prima prevede Diego Farias al fianco di Pavoletti con Padoin che parte largo a sinistra ma in realtà gioca trequartista - si è visto anche contro la Juventus - oppure una maglia da titolare per Sau, che porterebbe di conseguenza Farias a giocare alle spalle dei due attaccanti. Di sicuro in mezzo al campo vedremo la coppia formata da Barella e Cigarini; Ionita farà l’esterno sinistro ma, per il discorso fatto prima su Padoin, tenderà ad accentrare il proprio raggio d’azione creando in buona sostanza un centrocampo a cinque. A destra gioca sempre Faragò, soluzione tattica per aumentare la pericolosità negli inserimenti senza palla; in difesa è arrivato Leandro Castan che però non dovrebbe avere spazio nella formazione titolare. Il ballottaggio riguarda Ceppitelli e Andreolli, con il secondo che appare al momento favorito; gli altri due centrali, che giocheranno più allargati, saranno Romagna e Pisacane. In porta Rafael Andrade dovrebbe tornare a dare spazio a Cragno, che già all’inizio della stagione era il titolare designato e ha superato i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori.

I DUBBI DI GATTUSO

Tanti dubbi per Gennaro Gattuso: il tecnico del Milan ritrova Abate ma potrebbe destinarlo alla panchina, con Calabria che viaggia in vantaggio per il ruolo di terzino destro. Altro punto di domanda per quanto riguarda il playmaker: Lucas Biglia ha giocato titolare contro il Crotone ed è ancora favorito, Montolivo però ha dato buone risposte quando è stato impiegato e non parte del tutto battuto. Nel tridente offensivo poi potrebbe essere riproposto Cutrone, ma Kalinic sta bene e dunque si candida ad avere una maglia da titolare; alla sua destra ci sarà sicuramente Suso, ma dall’altra parte Gattuso non ha ancora deciso se confermare la fiducia a Calhanoglu, così da sbloccarlo definitivamente, oppure se puntare su Borini che garantisce un lavoro di maggiore tatticismo e sacrificio. I punti fermi del Milan sono la coppia centrale, che ancora una volta sarà formata da Bonucci e Alessio Romagnoli, il terzino sinistro con Ricardo Rodriguez che non ha rivali e le due mezzali, perchè Kessie e Bonaventura giocano sempre se stanno bene; a loro si aggiunge ovviamente Gianluigi Donnarumma, alla ricerca di tranquillità dopo le vicende che lo hanno riguardato (e che potrebbero non essere ancora terminate).

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN: IL TABELLINO

CAGLIARI (3-4-1-2): 28 Cragno; 13 Romagna, 23 Ceppitelli, 19 Pisacane; 16 Faragò, 8 Cigarini, 18 Barella, 21 Ionita; 20 Padoin; 30 Pavoletti, 17 Farias

A disposizione: 1 Rafael A., 26 Crosta, 3 Andreolli, 15 Castan, 2 Van der Wiel, 4 Dessena, 27 Deiola, 7 Cossu, 12 Miangue, 9 Giannetti, 25 Sau

Allenatore: Diego Lopez

Squalificati: Joao Pedro

Indisponibili: -

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 7 Kalinic, 10 Calhanoglu

A disposizione: 90 An. Donnarumma, 20 Abate, 22 Musacchio, 17 C. Zapata, 15 Gustavo Gomez, 73 Locatelli, 18 Montolivo, 45 Zanellato, 11 Borini, 63 Cutrone, 9 André Silva

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: Storari, A. Conti, José Mauri

