Probabili formazioni/ Inter Roma: quote, le ultime novità live (Serie A 21^ giornata)

Probabili formazioni Inter Roma: quote, le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre nella grande sfida di San Siro, all'interno della ventunesima giornata della Serie A

21 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Inter Roma, Serie A 21^ giornata (Foto LaPresse)

Inter Roma è il big match nella ventunesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: spettacolo assicurato a San Siro, a partire dalle ore 20:45 di domenica 21 gennaio. All’andata Luciano Spalletti, tornato subito all’Olimpico, vinse 3-1 contro la sua ex squadra; la Roma però ha poi dimostrato di saper fare corsa di testa e andare a contestare lo scudetto (virtualmente alle super favorite). Per i giallorossi però è arrivato un calo nel finale del girone di andata che ha anche fatto perdere il quarto posto a favore della Lazio; lo stesso discorso va fatto per l’Inter, che adesso è terza ma si è staccata dalla vetta e dovrà faticare per conservare un posto nella zona Champions League. Dunque in palio ci sono sì i canonici tre punti, ma anche molto di più dal punto di vista psicologico; andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero mandare in campo le loro squadre questa sera, studiano approfonditamente le probabili formazioni di Inter Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote davvero ravvicinate per Inter Roma, come segnalato anche dall’agenzia di scommesse Snai: difficile fare un pronostico sulla sfida di San Siro, qui il favore e il vantaggio va ai nerazzurri che hanno una quota sul segno 1 di 2,30 contro il 3,00 che è invece il valore assegnato al segno 2, identificativo della vittoria esterna della Roma. Per il pareggio dovrete ovviamente giocare il segno X e, se la vostra previsione si rivelasse esatta, il vostro guadagno sarebbe di 3,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA

LE SCELTE DI SPALLETTI

C’è Lisandro Lopez, ma durante la sosta Spalletti ha recuperato Miranda e dunque il brasiliano dovrebbe affiancare Skriniar al centro della difesa, confermando il solito schieramento. Ballottaggio tra Joao Cancelo e D’Ambrosio a destra: favorito i portoghese anche perchè l’ex Torino non sta benissimo e anche solo per andare in panchina dovrà stringere i denti, a sinistra invece ormai Santon ha largo vantaggio su Dalbert (con Nagatomo che resta un’alternativa per entrambe le corsie). Lo schieramento dovrebbe essere lo stesso delle ultime uscite, aspettando magari qualche innesto in sede di calciomercato: Borja Valero alza la sua posizione e va a giocare come trequartista, e allora in mediana è confermato il duo con Gagliardini e Matias Vecino che si daranno una mano per la regia, avendo poca propensione allo sviluppo della manovra con palla tra i piedi. Rispetto all’ultima uscita di campionato si dovrebbe rivedere Candreva dal primo minuto come esterno alto; a sinistra ovviamente viene confermato Perisic, davanti a tutti Mauro Icardi che continua a inseguire Immobile nella classifica marcatori e all’andata aveva timbrato una doppietta.

I DUBBI DI DI FRANCESCO

Eusebio Di Francesco aveva già annunciato la titolarità di Nainggolan: il belga torna ad occuparsi della mediana insieme a De Rossi, mentre è ballottaggio per la terza maglia ma con Lorenzo Pellegrini che parte nettamente favorito, perchè Strootman è in uscita (potrebbe tornare da Rudi Garcia, a Marsiglia) e dunque dovrebbe accomodarsi in panchina. Per il resto la formazione della Roma sembra fatta, a parte il ruolo di esterno nel tridente: mercoledì Diego Perotti ha interrotto l’allenamento e non ha recuperato. Questo aumenta esponenzialmente le possibilità di vedere El Shaarawy dal primo minuto, mentre tra il recuperato Defrel e Schick è staffetta con il ceco che potrebbe essere scelto come titolare, visto che l’ex del Sassuolo non è ancora al 100%. Dzeko naturalmente sarà la prima punta; in difesa spazio a Manolas e Fazio come centrali, Kolarov a sinistra con Florenzi terzino destro a meno che non sia lui ad alzarsi per andare a occupare lo spot di laterale nell’assetto offensivo. Una soluzione già provata nel corso della stagione e che Di Francesco potrebbe riproporre: in questo caso il terzino sarebbe Bruno Peres, anche lui in odore di cessione in questa sessione invernale di calciomercato.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA: IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Joao Cancelo, 25 Miranda, 37 Skriniar, 21 Santon; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 33 D’Ambrosio, 55 Nagatomo, 13 Ranocchia, 2 Lisandro Lopez, 29 Dalbert, 77 Brozovic, 10 Joao Mario, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Vanheusden

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 7 Lo. Pellegrini, 16 De Rossi, 4 Nainggolan; 14 Schick, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 25 Bruno Peres, 5 Juan Jesus, 15 Hector Moreno, 33 Emerson P., 30 Gerson, 21 Gonalons, 6 Strootman, 17 Cengiz Under, 23 Defrel

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Perotti

© Riproduzione Riservata.