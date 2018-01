Probabili formazioni/ Juventus Genoa: diretta tv, orario, notizie live (Serie A 21^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Genoa: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano all'Allianz Stadium per la ventunesima giornata di Serie A

21 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Genoa, Serie A 21^ giornata (Foto LaPresse)

Juventus Genoa è il Monday Night della ventunesima giornata di Serie A 2017-2018: si gioca infatti lunedì 22 gennaio alle ore 20:45. I bianconeri vogliono iniziare la loro corsa al settimo scudetto consecutivo, devono recuperare un punto al Napoli capolista e adesso non possono più sbagliare come successo alcune volte nel girone di andata. Questo periodo va sfruttato: la Champions League sta per tornare e dunque provare a scavalcare i partenopei prima di affrontare il Tottenham è un punto fermo per Massimiliano Allegri. Il Genoa però arriva all’Allianz Stadium con la consapevolezza di poter fare punti: all’andata si era trovato avanti 2-0 dopo pochi minuti e prima della sosta è riuscito a mettere a segno punti importantissimi per la corsa alla salvezza. In che modo i due allenatori faranno giocare le due squadre lunedì sera? Proviamo a rispondere con l’analisi approfondita delle probabili formazioni di Juventus Genoa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Genoa, il Monday Night della Serie A per la 21^ giornata, sarà trasmessa in diretta tv dalle due emittenti a pagamento: dunque i canali sono Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 sul satellite, Premium Sport e Premium Sport HD per quanto riguarda il digitale terrestre. In entrambi i casi si potrà assistere alla partita in diretta streaming video grazie alla rispettiva applicazione, Sky Go e Premium Play, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA

I DUBBI DI ALLEGRI

La corsa allo scudetto inizia senza Paulo Dybala: out almeno un mese la Joya, torna allora utile Douglas Costa che è in ballottaggio con Bernardeschi per agire sulla destra, visto che l’ex Fiorentina è cresciuto tanto negli ultimi tempi. Il grande dubbio è Buffon: il numero 1 dovrebbe rimanere fuori ancora una volta, spazio allora a Szczesny con De Sciglio che contende a Barzagli e Lichtsteiner la maglia di terzino destro e Alex Sandro dall’altra parte, in mezzo dovrebbero agire senza sorpresa Benatia e Chiellini con Rugani che ancora una volta partirà dalla panchina. A centrocampo le scelte sono ridotte dall’assenza forzata di Marchisio: Khedira e Bentancur si giocano la maglia al fianco di Pjanic con il tedesco nettamente favorito, dall’altra parte come mezzala sinistra ci sarà Matuidi. Higuain ovviamente giostrerà da prima punta, Mandzukic a sinistra a meno che Allegri non scelga la soluzione con Douglas Costa sulla mancina e Bernardeschi appunto titolare a destra. Non ci sarà Cuadrado, che proverà a recuperare per la prossima partita e nella peggiore delle ipotesi dovrebbe comunque essere disponibile per l’ottavo di Champions League contro il Tottenham.

LE SCELTE DI BALLARDINI

Davide Ballardini potrebbe lanciare Giuseppe Rossi, il quale ha avuto il primo assaggio di Genoa proprio contro la Juventus, in Coppa Italia; con Pepito titolare a rimanere fuori dovrebbe essere Taarabt, mentre l’altro ballottaggio offensivo riguarda Pandev (che è favorito) e Lapadula, ancora non al top della condizione. Cambierà poco per il resto: sicuri del posto Diego Laxalt come esterno sinistro e Miguel Veloso in cabina di regia, a destra Rosi sembra in vantaggio su Lazovic anche per dare maggiore copertura sulla corsia dove potrebbe agire Douglas Costa. Luca Rigoni e Bertolacci dovrebbero essere le due mezzali, senza dimenticarsi di Cofie e della suggestione Omeonga che non aveva giocato male in Coppa Italia; in difesa mancherà invece Zukanovic, dunque nella linea difensiva che giocherà a protezione di Perin si dovrebbe rivedere Izzo. Rossettini è sempre favorito su Biraschi, allo stesso modo Spolli dovrebbe avere la meglio su Gentiletti ma per questo reparto Ballardini sembra non aver ancora preso una decisione definitiva e le cose potrebbero cambiare a pochi minuti dal calcio d’inizio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 23 Szczesny; 2 De Sciglio, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 9 Higuain, 11 Douglas Costa

A disposizione: 16 Pinsoglio, 35 Loria, 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 24 Rugani, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 17 Mandzukic

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Buffon, Howedes, Marchisio, Cuadrado, Dybala

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 5 Izzo, 13 Rossettini, 2 Spolli; 20 Rosi, 8 Bertolacci, 44 Miguel Veloso, 30 L. Rigoni, 93 Diego Laxalt; 11 Taarabt, 19 Pandev

A disposizione: 23 Lamanna, 38 Zima, 14 Biraschi, 3 Gentiletti, 22 Lazovic, 4 Cofie, 40 Omeonga, 21 Brlek, 64 Pellegri, 16 Galabinov, 49 G. Rossi, 10 Lapadula

Allenatore: Davide Ballardini

Squalificati: Zukanovic

Indisponibili: -

