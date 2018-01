Probabili formazioni Serie A/ I moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori (21^ giornata)

21 gennaio 2018

Sta per ripartire la Serie A: due settimane dalla scorsa giornata, il calciomercato in pieno vigore ma adesso torna finalmente a parlare il campo con i dieci incontri della ventunesima giornata, che non ha avuto anticipi e dunque ci proporrà ben nove partite in una domenica ricchissima, prima del posticipo che chiuderà il turno lunedì sera. Andiamo dunque ad esaminare le principali notizie circa le probabili formazioni di tutte le partite di questa attesissima 21^ giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI

Già nel lunch match avremo uno dei piatti forti di giornata. L’Atalanta non avrà lo squalificato De Roon a centrocampo, dove dunque vedremo in azione la coppia di mediani formata da Freuler e Cristante. Da segnalare in particolare due dubbi, uno in difesa e uno in attacco: uno fra Toloi e Palomino completerà la retroguardia a tre con Caldara e Masiello, mentre come prima punta sono in lotta Petagna e Cornelius, il primo indispensabile per il gioco di squadra del Gasp ma il secondo forte di una splendida media-gol. Nel Napoli non si fa turnover contro una squadra che ha spesso messo in difficoltà Maurizio Sarri nelle ultime due stagioni, ma la febbre di Hamsik ha creato qualche grattacapo in più del previsto. Albiol invece è pienamente recuperato e quindi in difesa non ci saranno problemi, come d’altronde anche in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA BENEVENTO

Sfida interessante fra il Bologna e un Benevento in crescita, che è tornato a credere nella salvezza. Verdi alla fine è rimasto, per la gioia di Roberto Donadoni che di conseguenza lo schiererà regolarmente in attacco al pari della punta centrale Destro e del veterano Palacio, mentre Di Francesco è favorito su Nagy e Donsah per un modulo che con l’azzurro sarebbe il 4-2-3-1, altrimenti il 4-3-3. In difesa ha recuperato Maietta, ma in settimana ha avuto l’influenza Masina: acciacchi di stagione che a gennaio sono una variabile da considerare anche per gli allenatori. Lucioni squalificato per doping e diversi infortunati: la situazione degli assenti non è ideale per De Zerbi, che dovrebbe schierare il Benevento con un 4-4-2 in cui la coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Brignola e Coda, mentre i dubbi principali riguardano gli esterni di centrocampo, con Ciciretti favorito su Lombardi e D’Alessandro su Puscas.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CHIEVO

In vista di Lazio Chievo, la certezza di Simone Inzaghi è l’attacco con Luis Alberto e Milinkovic Savic alle spalle di Immobile, capocannoniere del campionato. Qualche dubbio si è avuto soprattutto a causa delle condizioni precarie di Marusic e Lulic, che in settimana hanno fatto scattare l’allarme a Formello, mentre in difesa l’arrivo di Caceres ha aumentato la scelta, tanto che l’ex Verona potrebbe soffiare il posto a Bastos fermo restando che il modulo rimarrà l’ormai intoccabile 3-4-2-1. Gli ospiti gialloblù devono fare i conti soprattuto con l’assenza forzata di inglese, di conseguenza Rolando Maran in attacco punterà su Birsa trequartista e poi su Pucciarelli e uno fra Stepinski e Pellissier come prima punta. In difesa attenzione a Mani, che due settimane fa ha fatto benissimo al debutto in Serie A: sarà però confermato anche nella difficile trasferta all’Olimpico? Per ogni evenienza, Gamberini è pronto.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA FIORENTINA

Dopo la sosta, nella Sampdoria di Marco Giampaolo che affronterà la Fiorentina potrebbero tornare titolari Strinic in difesa, Linetty a centrocampo e Zapata in attacco, anche se i dubbi non sono ancora stati risolti, in particolare in mediana dove c’è Barreto a contendere validamente a Linetty la maglia da titolare. La certezza è che in attacco non si può fare a meno dell’inossidabile Quaglarella, che sta viaggiando alla media-gol migliore dell’intera carriera, con Ramirez in appoggio sulla trequarti. Un cambio obbligato ci sarà invece in difesa, con Bereszysnki al posto dello squalificato Sala. Quanto a squalifiche però è messa peggio la Fiorentina, perché il giudice sportivo ha fermato sia Astori sia Veretout: in difesa dunque sarà titolare Vitor Hugo, mentre a centrocampo per sostituire il francese potrebbe profilarsi un ballottaggio fra Sanchez e Saponara. Nel tridente d’attacco invece le certezze sono Chiesa e Simeone, con Thereau favorito su Eysseric e Gil Dias per l’ultima maglia da titolare disponibile.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO TORINO

In Sassuolo Torino i dubbi per il tecnico dei neroverdi Beppe Iachini sembrano concentrarsi sul centrocampo, dove la certezza è Missiroli ma in settimana l’allenatore ha dovuto fare i conti con un Magnanelli acciaccato e anche con il possibile ballottaggio fra Duncan e Mazzitelli. Sembra invece tutto molto più definito sia in difesa (dove non c’è più Cannavaro che ha dato l’addio al calcio giocato) sia in attacco, dove l’immancabile tridente sarà formato da Berardi, Falcinelli attaccante centrale e Politano. A proposito di attaccanti: Walter Mazzarri non vede l’ora di avere in piena forma il ‘Gallo’ Belotti, per ora nel reparto offensivo dovrebbe schierare Niang come punto di riferimento centrale insieme a Iago Falque e uno fra Ljajic e Berenguer. In settimana grande attenzione alle condizioni fisiche di Burdisso e Obi, acciaccati dopo la vittoria con il Bologna: sono pronti Moretti e Acquah.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SPAL

Verso Udinese Spal, da segnalare che fra i friulani sono indisponibili Angella, Adnan e Behrami. Anche in considerazione di queste assenze forzate le scelte di Massimo Oddo sembrano essere piuttosto chiare, anche se non mancano alcuni ballottaggi fra i quali quello più caldo è in attacco, anche perché coinvolge ben tre giocatori per una sola maglia a disposizione, con De Paul leggermente favorito su Perica e Maxi Lopez per supportare il punto di riferimento più avanzato nel 3-5-1-1 bianconero, che sarà un Lasagna in grande forma prima della sosta. A proposito di attaccanti, nella Spal mister Leonardo Semplici ha recuperato Floccari e l’esperta punta potrebbe anche scendere subito in campo, perché si annuncia un ballottaggio con Paloschi che sarà sciolto solamente in extremis per affiancare Antenucci, l’unica nota lieta per i ferraresi nella pesante sconfitta casalinga contro la Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CROTONE

In vista di un delicato scontro salvezza quale sarà Verona Crotone, per Fabio Pecchia la notizia principale è l’assenza dello squalificato Bessa; anche per questo motivo, l’attacco dell’Hellas è un rebus nel quale l’unica certezza dovrebbe essere costituita da Verde, mentre staremo a vedere se il recuperato Cerci sarà buttato subito nella mischia e come andrà l’ormai solito ballottaggio fra Kean e Pazzini per il ruolo di punta centrale. Per il resto la formazione sembra fatta, anche se manteniamo un minimo di cautela su Bruno Zuculini, altro giocatore da poco recuperato. Le idee sembrano essere più chiare per Walter Zenga, in particolare per quanto riguarda l’attacco: il tridente del Crotone vedrà Trotta e Stoian ai fianchi della punta centrale Budimir, mentre l’unico vero dubbio dell’allenatore dei calabresi sembra essere quello fra Sampirisi e Faraoni, che si contendono il posto da terzino destro.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN

In Cagliari Milan i sardi non potranno ancora una volta fare affidamento sullo squalificato Joao Pedro, di conseguenza si profila un nuovo ballottaggio tra Farias (che sembra favorito) e Sau per affiancare la prima punta Pavoletti. C’è curiosità per Padoin, che potrebbe essere impiegato da trequartista, mentre alcune notizie interessanti arrivano dalla difesa, dove saranno a disposizione sia Miangue sia il nuovo acquisto Castan, che però appaiono entrambi destinati alla panchina, mentre per affiancare Ceppitelli dovrebbe essere scelto uno fra Pisacane e Andreolli. Passando al Milan, c’è grande attesa per le scelte in attacco di Gennaro Gattuso: l’unica certezza è Suso, per il resto si profilano ben due ballottaggi, uno fra Cutrone e Kalinic e l’altro fra Calhanoglu e Borini, dunque il reparto offensivo dei rossoneri resta un rebus. Molto meglio gli altri reparti, dove l’unico dubbio dovrebbe essere quello fra Biglia e Montolivo in cabina di regia.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA

Attenzione al big match di San Siro: in casa Inter Cancelo sembra ormai il terzino titolare a destra, a sinistra invece si va verso un ballottaggio fra Santon e Nagatomo. La notizia migliore per Luciano Spalletti è comunque il recupero di Miranda, che tornerà a formare la coppia di difensori centrali con Skriniar, mentre il nuovo acquisto Lisandro Lopez si accomoderà in panchina. In mediana il mister ha il dubbio ormai classico fra Gagliardini e Brozovic per affiancare il sicuro titolare Vecino, in attacco invece sembra essere tutto chiarissimo, con Candreva, Borja Valero e Perisic alle spalle di capitan Icardi. L’avvicinamento è stato probabilmente più complicato in casa Roma, fra le notizie di calciomercato su Nainggolan e l’allarme sulle condizioni fisiche di Perotti: due nomi certo non banali per Eusebio Di Francesco in vista di una partita importante come quella di stasera. A parte la difesa, dove tutto è ben definito, l’unica vera certezza è quindi Dzeko come punta centrale.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA

Lunedì sera la giornata di Serie A si chiuderà all’Allianz Stadium con il posticipo Juventus Genoa. In attacco Massimiliano Allegri non potrà contare su Dybala, saranno dunque intoccabili Higuain e Mandzukic, con i quali dovrebbe agire Douglas Costa, il quale appare leggermente favorito su Bernardeschi. Nessun dubbio su Khedira, Pjanic e Matuidi a centrocampo, più vivace la situazione in difesa e soprattutto per i terzini, perché da una parte potrebbe esserci addirittura un ballottaggio a tre fra Barzagli, Lichtsteiner e De Sciglio, mentre dall’altra si contendono la maglia da titolari Alex Sandro e Asamoah. Per quanto riguarda il Genoa, osserviamo per prima cosa la squalifica di Zukanovic: in difesa il terzetto titolare sarà composto da Izzo, Spolli e Rossettini. Attenzione al ballottaggio fra Rosi e Biraschi come esterno destro di centrocampo, in cabina di regia dovrebbe agire Miguel Veloso mentre in attacco la certezza è Taarabt e Pandev dovrebbe essere preferito a Lapadula per affiancarlo.

