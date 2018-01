Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite (21^ giornata, oggi 21 gennaio 2018)

Pronostici Serie A: le quote e le scommesse fissate allla vigilia della 21^ giornata. Occhi puntati sul big match Inter-Roma: sfida apertissima a San Siro domenica.

21 gennaio 2018 Michela Colombo

Pronostici Serie A (LaPresse)

Dopo una lunga sosta il Campionato della Serie A torna in campo e di conseguenza tornano anche i pronostici stilati dalla nostra redazione: nelle giornate di oggi domenica 21 gennaio e domani 22 gennaio si disputerà infatti la 21^ giornata del massimo campionato italiano. Prima però di andare ad esaminare nel dettaglio partita per partita, vediamo come si configura il calendario ufficiale di questo turno, il secondo del girone di ritorno. Curiosamente in questo weekend infatti non ci saranno anticipi ma saranno ben 9 gli incontri previsti per questa domenica, che avrà inizio con il lunch match a Bergamo tra Atalanta e Napoli alle ore 12.30. Alle ore 15.00 avranno inizio invece Bologna-Benevento, Lazio-Chievo, Sampdoria-Fiorentina, Sassuolo-Torino, Udinese-Spal e Verona-Crotone. Alla Sardegna Arena alle ore 18.00 si accenderà la sfida tra Cagliari e Milan mentre alle ore 20.45 è atteso il big match Inter-Roma. Il turno poi si completerà solo lunedi sera con il posticipo all’Allianz Stadium tra Juventus e Genoa atteso invece alle ore 20.45. Andiamo quindi ora ad esaminare nel dettaglio i pronostici stilati dalla nostra redazione per la 21^ giornata della Serie A.

PRONOSTICO ATALANTA NAPOLI

La sfida si annuncia caldissima a Bergamo, piazza che ovviamente non è tra le più semplici da affrontare anche per una squadra imponente come è quella di Sarri capolista in classifica. Numeri alla mano però vediamo che la Dea ha ben 21 punti di differenza dal Napoli, che ovviamente ha voglia di dare il giusto inizio a questa ultima parte di stagione.

PRONOSTICO BOLOGNA BENEVENTO

Contro il fanalino di coda della classifica e dopo le discusse vicende di mercato che hanno portato Simone Verdi a rifiutare la corte del Napoli per rimanere in rossoblu, ovviamente ci si aspetta moltissimo dal Bologna. Il favore del pronostico è tutto per i felsinei che però arrivano da diversi KO.

PRONOSTICO LAZIO CHIEVO

Benchè la formazione di Maran non sia tra le squadre più semplici da affrontare il pronostico arride comunque alla squadra di Inzaghi, che ha dalla sua stato di forma, classifica e pure fattore campo, che non guasta mai.

PRONOSTICO SAMPDORIA FIORENTINA

Il Marassi rimane sempre un campo davvero ostico ma questa sera i viola di Pioli potrebbero pure tentare il miracolo. I risultati raccolti negli ultimi turni sono in questo senso incoraggianti: tutto dipenderà a come i toscani si son preparati in questa sosta.

PRONOSTICO SASSUOLO TORINO

Nel secondo banco di prova di Walter Mazzarri sulla panchina del Torino ci attendiamo molto dalla squadra granata, favorita contro i neroverdi, indeboliti da questa finestra invernale di calciomercato. Da verificare però le condizioni dei giocatori del Torino dove si contano diversi infortuni importanti.

PRNOSTICO UDIENSE SPAL

Dall’arrivo di Massimo Oddo sulla panchina friulana, l’Udinese pare rinata e ovviamente rimane favorita nel pronostico nel match contro la Spal. Non dobbiamo poi dimenticare che fuori casa la squadra biancazzurra finora ha rimediato appena 5 punti finora.

PRONOSTICO VERONA CROTONE

Sfida aperta al Bentegodi tra due squadre che si trovano appaiate in fondo alla classifica: sia Crotone che Verona dopo tutto non registrano un andamento positivo in trasferta a in casa e entrambi arrivano al match avendo alle spalle parecchi KO di fila.

PRONOSTICO CAGLIARI MILAN

Benchè il Cagliari non sia certo una formazione semplice da superare, il pronostico rimane a favore della squadra rossonera, da cui i propri tifosi sia aspettano una prestazione di carattere che confermi la bontà del progetto di Gattuso. In ogni caso ci si aspetta un match parecchio duro e combattuto, ma dove il Milan alla fine dovrebbe avere la meglio.

PRONOSTICO INTER ROMA

Considerate le ultime prestazioni fissate da entrambe le formazioni, appare difficile fare un pronostico sul big match di San Siro: i nerazzurri hanno rimediato tre pari e due KO negli ultimi 5 incontri, mentre i giallorossi due sconfitte e due pari. Staticamente comunque l’Inter in casa ha sempre regalato emozioni, ma bisognerà vedere se dall’altra parte Di Francesco è riuscito a dare la giusta scossa ai suoi durante questa pausa.

PRONOSTICO JUVENTUS GENOA

Pur senza Buffon e Dybala, la squadra di Allegri non dovrebbe aver problemi a superare il Genoa, complice il calore del pubblico di casa. La formazione trascinata da Capitan Perin però sta mettendo a bilancio prestazioni e risultati importanti, per cui in casa bianconera l’attenzione deve essere massima.

