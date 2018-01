Pronostico Atalanta Napoli / Il punto di Giovanni Improta (esclusiva)

Pronostico Atalanta Napoli: intervista esclusiva a Giovanni Improta sul lunch match di Bergamo, atteso per la 21^ giornata della Serie A. Banco di prova rischioso per gli azzurri?

21 gennaio 2018 INT. Giovanni Improta

La 21^ giornata della Serie A avrà inizio oggi domenica 21 gennaio 2018 con il lunch match delle ore 12.30 tra Atalanta e Napoli. Si tratta ovviamente di una sfida davvero ostica e entusiasmante: Bergamo infatti si annuncia una piazza impegnativa per gli azzurri ben motivati a mantenere la prima posizione nella classifica del campionato. La squadra di Sarri dopo tutto vanta appena una lunghezza di vantaggio sulla Juventus e quest’anno vede davvero vicino il sogno scudetto, ma dall’altra parte si troverà la Dea, che continua a mietere successi. Per presentare il match tra Atalanta e Napoli abbiamo sentito l'ex giocatore azzurro Giovanni Improta: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita importante per entrambe le squadre, sulla carta molto equilibrata, diversa però da quella di Coppa Italia dove il Napoli aveva fatto un po' di turnover. La squadra di Sarri dovrebbe presentarsi in quest' occasione con la formazione migliore, pronta a portare a casa anche un successo da Bergamo.

Quanto potrebbe pesare la sosta per le due squadre? In effetti la sosta potrebbe pesare molto, magari più per il Napoli, visto che in questi casi sono le squadre grandi che sentono questa cosa più per che medio – piccole.

Che Atalanta si aspetta? La solita Atalanta conoscendo Gasperini, concentrata, pronta a fare la sua partita a cercare di combattere fino all'ultimo minuto per ottenere un grande risultato.

Petagna o Cornelius nell'undici nerazzurro? Diciamo che Petagna ha più qualità tecnica, Cornelius sa far salire più la squadra, tenere la palla. Ha anche maggiori doti realizzative.

Sarà una partita chiave per il Napoli per lo scudetto? No direi proprio di no, perchè manca tanto alla fine del campionato. Sarà in ogni caso un incontro di rilievo e se il Napoli vincesse gli darebbe una carica incredibile.

Si aspetta il solito Napoli a Bergamo? Sì Sarri non cambierà l'assetto tattico del Napoli, schiererà il Napoli sempre al solito modo in campo.

Jorginho o Diawara nella squadra di Sarri? Jorginho è più tecnico, Diawara ha maggiore fisicità e questo potrebbe servire magari al Napoli contro l'Atalanta.

Dove si vincerà la partita? Potrebbero essere quei campioni che le due squadre hanno nelle loro file a decidere il volto dell'incontro. Un calciatore come Papu Gomez per esempio tra i bergamaschi ha delle giocate che spesso fanno la differenza. Nel Napoli ci sono giocatori come Insigne e Mertens, Callejon che sembra aver ritrovato il fiuto del gol. Lo stesso Hamsik è capace di fare spesso la differenza.

Il suo pronostico su quest'incontro. Da napoletano non posso che augurarmi il successo del Napoli naturalmente anche se non sarà una partita facile per la formazione di Sarri. Si giocherà a Bergamo in un' ora particolare le 12.30 e i bioritmi potrebbero essere anche influenzati e abbiamo visto che specialmente in casa l'Atalanta sa mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Ne sa qualcosa anche la Juventus.

Come vede il futuro del campionato? Sarebbe importante che il Napoli si rinforzasse con qualche acquisto importante. Deulofeu sarebbe l'ideale, secondo me è più forte di Verdi, che non valeva tutti quei soldi. Tra l'altro fa fatica anche a giocare al Barcellona, chiuso com'è da quei fuoriclasse che ha davanti. Potrebbe veramente arrivare!

E per il futuro della stagione... Il Napoli potrebbe approfittare anche dell'assenza di Dybala un giocatore fondamentale per la Juventus come lo sono Mertens, Insigne. Questo del resto potrebbe essere l'anno degli azzurri che potrebbero concentrarsi sul campionato naturalmente, senza trascurare l'Europa League. Sarebbe bello che dopo sei anni lo scudetto potesse arrivare in un altro club. La Juventus potrebbe finalmente vincere la Champions League un traguardo a cui è sempre arrivata vicina negli ultimi anni.

(Franco Vittadini)

