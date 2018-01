Reggina-Paganese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Reggina-Paganese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 22^ giornata di Serie C girone C.

21 gennaio 2018 Stefano Belli

Diretta Reggina-Paganese, LaPresse

Reggina-Paganese, diretta dall'arbitro De Tullio di Bari, domenica 21 gennaio 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della ventiduesima giornata del girone C del campionato di Serie C. La Reggina si presenta alla ripresa del campionato con due soli punti di vantaggio rispetto alla zona play out. E gli amaranto hanno potuto passare un Capodanno un po' più sereno, interrompendo una serie negativa fatta di sette sconfitte e due soli pareggi, vincendo con un vero e proprio colpo di coda il sentito derby calabrese in casa del Catanzaro, deciso da una rete di Bianchimano. Tre punti che hanno mitigato l'amarezza per il rovescio in un altro derby calabrese, quello contro il Rende, subito prima di Natale con uno zero a tre che aveva scatenato il malumore dei tifosi.

Dopo l'eccellente campionato della scorsa stagione con tanto di fiore all'occhiello della partecipazione ai play off, è invece in affanno la Paganese, che ha perso contro Bisceglie e Cosenza a cavallo di Natale e Capodanno scivolando di nuovo al penultimo posto in classifica, con sei lunghezze di vantaggio sull'Akragas fanalino di coda solo grazie ai tre punti di penalizzazione inflitti ai siciliani. Una situazione difficile per una squadra che, escluso l'Akragas, ha la peggior difesa del campionato con 32 gol subiti. Stesso problema, ma in attacco, per la Reggina: solo l'Akragas ultimo in classifica ha fatto peggio nel girone C dei 15 gol messi a segno dagli amaranto.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile per gli appassionati la diretta tv della partita Reggina Paganese sui canali pay o in chiaro, ma solo diretta streaming video via internet dell'incontro, visibile per gli abbonati al sito elevensports.it., oppure con l'acquisto della partita come evento singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI REGGINA PAGANESE

Le probabili formazioni che si fronteggeranno presso lo stadio Granillo di Reggio Calabria. La Reggina padrona di casa scenderà in campo con Cucchietti tra i pali, Pasqualoni sull'out difensivo di destra e Solerio sull'out difensivo di sinistra, mentre Laezza e Gatti giocheranno come difensori centrali. A centrocampo spazio a De Francesco, Marino e Porcino, mentre Fortunato sarà il trequartista alle spalle del duo Bianchimano-Sparacello. Risponderà la Paganese con il portiere senegalese Gomis alle spalle di una difesa a quattro composta da Picone, Meroni, Piana e Della Corte schierati rispettivamente dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra. Bensaja, Tascone e Scarpa formeranno il terzetto titolare di centrocampo, in attacco si muoveranno Cesaretti, Talamo e Maiorano schierati dal primo minuto.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-1-2 per la Reggina allenata da Maurizi, 4-3-3 per la Paganese guidata in panchina da Favo in un confronto tattico tra due squadre pressate da una classifica tutt'altro che tranquilla. Uno a uno all'andata nel match tra le due compagini a Pagani, la Reggina ha vinto il precedente del 7 maggio 2017 con reti di Bianchimano, Coralli, Maesano e Tripicchio in un rocambolesco quattro a tre. La Paganese ha fatto risultato per l'ultima volta a Reggio Calabria il 19 gennaio 2015, in vantaggio con Calamai i campani sono stati raggiunti nel recupero da un gol di Ungaro per gli amaranto.

QUOTE E SCOMMESSE

Le agenzie di scommesse vedono la Reggina favorita soprattutto per il fattore campo, con la vittoria dei calabresi tra le mura amiche quotata 2.00 da Betclic, il pareggio offerto ad una quota di 3.00 da Bwin e la vittoria in trasferta della formazione campana quotata 4.00 da Bet365. Quest'ultima agenzia quota 1.57 l'under 2.5 e 2.35 l'over 2.5.

© Riproduzione Riservata.