Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (21^ giornata)

Risultati Serie A, 21^ giornata: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite. Il campionato torna dopo la sosta con i big-match Atalanta-Napoli e Inter-Roma

21 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Serie A: Atalanta Napoli sarà uno dei big-match (Foto LaPresse)

La Serie A torna in campo oggi: la pausa invernale è finita, ci attende una domenica ricchissima con ben nove partite della 21^ giornata, seconda del girone di ritorno. La sosta è arrivata a comprendere ieri per essere esattamente di due settimane, dunque non ci sono stati anticipi e oggi ci attende una domenica ricchissima con il massimo campionato. L’onore di riaprire il sipario sulla Serie A toccherà alle ore 12.30 ad Atalanta-Napoli, senza ombra di dubbio una delle due partite più significative di questa giornata. Alle ore 15.00 poi ci saranno ben sei partite, cioè Bologna-Benevento, Verona-Crotone, Lazio-Chievo, Sampdoria-Fiorentina, Sassuolo-Torino e Udinese-Spal, mentre alle ore 18.00 sarà la volta di Cagliari-Milan e alle ore 20.45 ci attende Inter-Roma, a San Siro dunque andrà in scena il big-match di questa 21^ giornata che aspettiamo da due settimane. Infine, domani lunedì 22 gennaio ci sarà un posticipo: alle ore 20.45 infatti Juventus-Genoa chiuderà la giornata.

21^ GIORNATA SERIE A, I DUE BIG-MATCH

Concentriamo dunque adesso la nostra attenzione su Atalanta-Napoli e Inter-Roma. A Bergamo sfida delicata per la capolista Napoli, che patisce molto la squadra di Gian Piero Gasperini: l’anno scorso furono due vittorie su due per i nerazzurri, quest’anno al San Paolo i partenopei hanno vinto in campionato, ma proprio all’inizio di questo mese ecco il colpaccio dell’Atalanta in Coppa Italia. La ripresa sarà dunque pericolosa per il Napoli, atteso ad un test molto impegnativo in quella che potrebbe essere la lunga volata scudetto con la Juventus. Alla sera si sfideranno invece le due squadre che fino a metà dicembre sembravano perfettamente in grado di lottare proprio con azzurri e bianconeri per il titolo, ma poi hanno affrontato settimane difficili: Inter e Roma sono le squadre che maggiormente avevano bisogno della sosta, ma solamente una potrà ripartire con il piede giusto in caso di vittoria, mentre l’altra rimarrà in crisi e un pareggio ci lascerebbe con la domanda ‘a chi giova di più?’.

CLASSIFICA SERIE A, QUATTRO NODI CALDI

In classifica possiamo sottolineare quattro zone particolarmente calde: naturalmente il duello fra Napoli e Juventus per lo scudetto, poi quella che dovrebbe essere una lotta a tre fra Inter, Lazio e Roma per il terzo e quarto posto, che a fine campionato varranno la Champions League lasciando invece alla quinta solamente un posto in Europa League, che invece sarà l’obiettivo delle ben sei squadre che attualmente sono comprese nel fazzoletto di due soli punti da quota 30 a quota 28 e che presumibilmente lotteranno per sesto e settimo posto, quest’ultimo valido per l’Europa solo se la Coppa Italia lo permetterà. Infine la lotta salvezza, bollente per le ultime quattro che dovranno evitare le tre posizioni che condannano alla Serie B, ma che naturalmente dovrà essere tenuta d’occhio anche delle squadre che le precedono solamente di pochi punti.

SERIE A 21^ GIORNATA

Ore 12.30

Atalanta-Napoli

Ore 15.00

Bologna-Benevento

Verona-Crotone

Lazio-Chievo

Sampdoria-Fiorentina

Sassuolo-Torino

Udinese-Spal

Ore 18.00

Cagliari-Milan

Ore 20.45

Inter-Roma

Lunedì 22 gennaio

Ore 20.45

Juventus-Genoa

CLASSIFICA

Napoli 51

Juventus 50

Inter 42

Lazio* 40

Roma* 39

Sampdoria*, Atalanta 30

Udinese, Fiorentina, Torino, Milan 28

Bologna 24

Chievo 22

Genoa, Sassuolo 21

Cagliari 20

Spal, Crotone 15

Verona 13

Benevento 7

