Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol live score gironi A, C (22^ giornata)

21 gennaio 2018 Claudio Franceschini

E’ tempo di tornare a giocare in Serie C 2017-2018: archiviata la pausa, già sabato abbiamo assistito a tante partite e oggi avremo altre sfide nei gironi A e C, in un programma che ci terrà impegnati per tutto il giorno. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio quali sono le sfide di domenica 21 gennaio: per il girone A il calendario riguarda solo le ore 14:30 con Alessandria-Pro Piacenza, Giana Erminio-Pontedera, Pisa-Monza, Pistoiese-Arezzo e Prato-Cuneo. Nel girone C si parte sempre nel primo pomeriggio con Akragas-Monopoli, Fondi-Virtus Francavilla, Lecce-Catania e Sicula Leonzio-Trapani; alle ore 16:30 spazio a Juve Stabia-Catanzaro e Reggina-Paganese, si chiude alle ore 20:30 con Casertana-Andria e Cosenza-Matera.

IL GIRONE A

Il big match è quello dell’Arena Garibaldi, dove il Pisa prova a recuperare terreno sul Livorno e in generale vuole rientrare tra le prime tre della classifica, facendo dunque la sua corsa sulla Viterbese e sul Siena; occhio al Monza che trovando una buona striscia potrebbe rientrare in corsa, così come la rinata Giana Erminio. Più indietro, l’Alessandria ha rinnovato le sue speranze di playoff ma non ha ancora chiuso i conti con la salvezza: potrebbe farlo definitivamente battendo la Pro Piacenza, riguardo il fondo della classifica è la partita del Lungobisenzio quella più delicata, tra il Prato in rottura prolungata e fanalino di coda e un Cuneo che nelle ultime tre giornate si è ripreso dal punto di vista dei risultati ma è ancora terzultimo, e deve quindi uscire dalla zona che porterebbe a giocare i playout per non retrocedere.

IL GIRONE C

Un turno davvero bello questo, che ci presenta lo straordinario big match del Via del Mare: il Lecce potrebbe allungare a +7 sul Catania e trovare così la fuga giusta verso la promozione diretta, ma gli etnei sanno che eventualmente anche il pareggio potrebbe essere un buon risultato perchè li porterebbe ad avere il vantaggio nella doppia sfida diretta. Più sotto il Trapani cerca di non staccarsi ma affronta una trasferta delicata a Lentini, ci prova allora la Virtus Francavilla che può attaccare anche la quarta posizione ma deve trovare maggiore continuità. In netta ripresa il Cosenza: dovesse battere il Matera effettuerebbe il sorpasso ai lucani e si rilancerebbe del tutto con la quinta vittoria consecutiva. In coda l’Akragas è forse all’ultima chiamata per evitare i playout - e potrebbe anche non bastare - i siciliani affrontano un Monopoli che dopo il periodo nero è tornato a vincere e credere nei playoff. Delicata la partita tra Reggina e Paganese con i campani in netta difficoltà.

GIRONE A

ore 14:30 Alessandria-Pro Piacenza

ore 14:30 Giana Erminio-Pontedera

ore 14:30 Pisa-Monza

ore 14:30 Pistoiese-Arezzo

ore 14:30 Prato-Cuneo

CLASSIFICA

Livorno 49

Siena, Viterbese 37

Pisa 36

Olbia, Monza 30

Giana Erminio 29

Carrarese 28

Arezzo (-2) 27

Pistoiese 26

Lucchese, Alessandria, Arzachena, Pontedera 24

Piacenza 23

Pro Piacenza 21

Cuneo 20

Gavorrano 13

Prato 11

GIRONE C

ore 14:30 Akragas-Monopoli

ore 14:30 Fondi-Virtus Francavilla

ore 14:30 Lecce-Catania

ore 14:30 Sicula Leonzio-Trapani

ore 16:30 Juve Stabia-Catanzaro

ore 16:30 Reggina-Paganese

ore 20:30 Casertana-Andria

ore 20:30 Cosenza-Matera

CLASSIFICA

Lecce 45

Catania 41

Trapani 37

Siracusa 32

Rende, Matera (-2) 31

Cosenza, Virtus Francavilla 29

Juve Stabia 28

Bisceglie 27

Monopoli 26

Catanzaro (1-) 24

Reggina, Casertana, Fondi 21

Sicula Leonzio 19

Andria (-1) 18

Paganese 16

Akragas (-3) 10

