Risultati Serie D/ Classifiche aggiornate e live score gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I (oggi 21 gennaio)

Risultati Serie D: classifiche e live score delle partite previste oggi 21 gennaio per i nove gironi del campionato dilettanti. Da tenere d'occhio Rimini e Potenza.

21 gennaio 2018 Michela Colombo

Risultati Serie D (LaPresse)

Il campionato della Serie D torna protagonista anche in questa domenica 21 gennaio, dopo che il girone A, B e D hanno vissuto in settimana un turno supplementare per esigenze di programma (tali gruppi hanno squadre in più iscritte). In questa domenica ecco quindi che i raggruppamenti A, B e D vivranno quella che sarà la 23^ giornata, mentre gli altri gironi disputeranno il 20^ turno di campionato. Chiaramente ci risulta davvero difficile vedere nel dettaglio ogni partita dei 9 gruppi che compongono il campionato italiano dilettanti, ma di certo sarà di sicuro interesse vedere che sta succedendo nelle varie classifiche alla vigilia di questa intensa domenica di partite, che avranno inizio tutte alle ore 14.30.

OCCHIO AL RIMINI

Partendo dai gironi che comprendono le formazioni stanziate nel nord e italia, vediamo subito che nel programma del girone A spicca il match tra Caronnese e Folgore Caratese: la compagine di casa infatti punta strappare la prima piazza della graduatoria al Gozzano che invece sarà impegnato in uno scontro da testa-coda con il Seregno. Per il gruppo B ecco invece che continua lo scontro al vertice tra Pro Patria e Darfo Bario, che invece in giornata affronteranno rispettivamente Grumellese e Virtus bergamo: assai probabili che questa lotta continui anche dopo la 23^ giornata di Serie D. Per il raggruppamento C ecco che continua il cammino trionfale del Campodarsego, oggi in campo contro il Cjarlins Muzane, che vanta appena la decima piazza nella classifica generale: la squadra biancorossa ormai non perde dallo scorso mese di novembre. Nel gruppo D invece notiamo che la classifica vede sempre in testa il Rimini anche se oggi la squadra romagnola se la vedrà contro la Pianese, undicesima in classifica con 34 punti ma ancora 14 lunghezze da recuperare sugli avversari.

FOCUS SUL POTENZA E IL GIRONE H

Nel girone E invece ecco che non possiamo non citare la lotta al vertice ancora in corso tra Ponsacco e Unione Sanremo: i primi però oggi affronteranno la Rignanese mentre i secondi i toscani di Scandicci. Per il girone D segnaliamo invece che il Matelica, nonostante il KO rimediato due turni fa è ancora in cima alla classifica, con 47 punti e tre lunghezze di vantaggio sugli avversari: decisivo però il match contro la Jesina di questo pomeriggio. Programma corto per questo domenica per il girone G: ecco che tra i pochi match messi in programma spicca quello tra Sff Atletico e Trastevere, dove i padroni di casa possono approfittare per ridurre le distanze con la capolista Rieti, in campo tra qualche giorno. Nel girone H invece va evidenziato il dominio del Potenza, sempre in testa e pure con ben 4 lunghezze di vantaggio su Audace Cerignola e Cavese, sempre a quota 42 punti: che la giornata di oggi possa risultare un questo senso decisiva? Infine per il girone I notiamo che domenica ancora incontrastata il Troina, nonostante i due KO rimediati dal club siciliano negli ultimi 3 match affrontati. I Rossoblu hanno ancora un margine di 7 punti e oggi se la vedranno con il Gelbison Cilento.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Girone A

Bra-Borgosesia

Casale-Borgaro

Como-Calcio Derthona

Folgore Caratese-Caronnese

Gozzano-Seregno

Inveruno-Chieri

Olginatese-Pavia

Oltrepovoghera-Castellazzo

Pro Sesto-Varese

Varesina-Arconatese

1. Gozzano 22 16 2 4 39:17 50 2. Caronnese 22 14 7 1 40:14 49 3. Como 22 14 3 5 31:17 45 4. Pro Sesto 22 12 4 6 42:24 40 5. Chieri 22 10 8 4 35:22 38 6. Folgore Caratese 22 11 4 7 32:21 37 7. Bra 22 9 6 7 31:28 33 8. Inveruno 22 9 6 7 27:27 33 9. Borgosesia 22 8 6 8 24:23 30 10. Pavia 22 8 5 9 35:35 29 11. Borgaro 22 6 8 8 22:28 26 12. Varese 22 6 7 9 30:33 25 13. OltrepoVoghera 22 6 7 9 21:29 25 14. Varesina 22 6 7 9 17:26 25 15. Olginatese 22 5 9 8 19:23 24 16. Casale 22 4 11 7 24:28 23 17. Arconatese 22 5 5 12 17:33 20 18. Seregno 22 2 12 8 21:32 18 19. Calcio Derthona 22 2 7 13 12:34 13 20. Castellazzo 22 3 4 15 18:43 13

Girone B

Caravaggio-Ciliverghe Mazzano

Ciserano-Trento

Crema-Calcio Rmanese

Dro-Rezzato

Lumezzane-Levico Terme

Pontisola-Lecco

Pro Patria-Grumellese

Scanzorosciate-Pergolettse

V Bergamo-Darfo Boario

1. Pro Patria 21 13 6 2 34:15 45 2. Darfo Boario 21 13 5 3 37:15 44 3. Rezzato 21 13 4 4 45:22 43 4. Pontisola 21 12 5 4 42:28 41 5. Pergolettese 21 10 7 4 32:25 37 6. Lecco 21 10 6 5 26:19 36 7. Virtus Bergamo 21 10 3 8 28:23 33 8. Levico Terme 21 8 6 7 28:23 30 9. Milano City 21 7 8 6 30:24 29 10. Ciliverghe Mazzano 21 8 5 8 29:26 29 11. Crema 21 7 5 9 25:26 26 12. Caravaggio 21 7 5 9 26:32 26 13. Lumezzane 21 7 3 11 23:31 24 14. Trento 21 7 2 12 22:39 23 15. Scanzorosciate 20 6 4 10 21:30 22 16. Ciserano 21 3 9 9 23:34 18 17. Grumellese 20 4 3 13 19:34 15 18. Dro 21 2 8 11 18:41 14 19. Calcio Romanese 20 2 4 14 17:38 10

Girone C

Abano-Calvi Noale

Adriese-Tamai

Ambrosiana-Este

Belluno-Liventina

Cjiarlisn Muzanr-Campodarsego

Clodiense-Feltre

Legnago Salus-Delta Rovigo

Montebelluna-Montova

V Verona-Arzignanochiampo

1. Campodarsego 19 13 3 3 43:25 42 2. ArzignanoChiampo 19 12 5 2 43:20 41 3. Virtus Verona 19 12 4 3 37:22 40 4. Este 19 10 3 6 29:19 33 5. Mantova 19 9 4 6 35:27 31 6. Belluno 19 9 3 7 38:30 30 7. Feltre 19 8 5 6 30:28 29 8. Delta Rovigo 19 8 3 8 30:30 27 9. Adriese 19 7 4 8 24:19 25 10. Cjarlins Muzane 19 4 10 5 25:24 22 11. Ambrosiana 19 6 4 9 32:39 22 12. Tamai 19 5 6 8 31:34 21 13. Legnago Salus 19 5 5 9 24:30 20 14. Clodiense 19 4 8 7 27:38 20 15. Montebelluna 19 4 6 9 19:27 18 16. Liventina 19 4 6 9 22:34 18 17. Calvi Noale 19 4 5 10 15:35 17 18. Abano 19 3 4 12 19:42 13

Girone D

Colligiana-Lentigione

Correggee-Castelvetro

Fiorenzuola-Tuttocuoio

Imolese-Vigor Carpaneto

Mezzolara-Sammaurese

Montevarchi Calcio-Forlì

Rimini-Pianese

Romagna Centro-Sangiovannese

Triestina-Villabiagio

Vivi Altotevere-Sasso Marconi

1. Rimini 22 14 6 2 39:23 48 2. Fiorenzuola 22 12 8 2 33:14 44 3. Villabiagio 22 13 3 6 35:23 42 4. Forlì 22 11 5 6 33:25 38 5. Imolese 22 11 4 7 38:26 37 6. Sangiovannese 22 10 6 6 24:21 36 7. Montevarchi Calcio 22 10 5 7 29:21 35 8. Lentigione 22 9 7 6 25:18 34 9. Romagna Centro 22 8 7 7 24:21 31 10. Vigor Carpaneto 22 7 8 7 28:25 29 11. Pianese 22 6 10 6 27:20 28 12. Sammaurese 22 8 4 10 17:18 28 13. Tuttocuoio 22 6 7 9 17:21 25 14. Castelvetro 22 6 5 11 27:36 23 15. Sasso Marconi 22 5 8 9 22:33 23 16. Trestina 22 6 4 12 20:35 22 17. Vivi Altotevere 22 5 6 11 26:40 21 18. Colligiana 22 6 2 14 17:37 20 19. Mezzolara 22 3 10 9 20:29 19 20. Correggese 22 3 7 12 18:33 16

Girone E

Albissola-Ligorna

Argentina-Finale

Massese-Savona

Real Forte Querceta-lavagnese

Rignanese-Ponsacco

Scandicci-Unione Sanremo

Sestri Levante-Ghivizzano Borgo

Valdinievole Montecatini-Seravezza Pozzi

Viareggio-San Donato

1. Ponsacco 19 11 7 1 34:17 40 2. Unione Sanremo 19 12 3 4 36:23 39 3. Real Forte Querceta 19 10 5 4 33:16 35 4. Viareggio 19 9 7 3 36:26 34 5. Massese 19 9 6 4 30:17 33 6. Seravezza Pozzi 19 8 8 3 27:16 32 7. Lavagnese 19 8 7 4 21:16 31 8. Albissola 19 8 5 6 27:21 29 9. Ligorna 19 7 6 6 21:24 27 10. Sestri Levante 19 7 4 8 24:22 25 11. San Donato 19 6 5 8 25:24 23 12. Ghivizzano Borgo 19 5 8 6 24:27 23 13. Savona 19 6 5 8 21:24 23 14. Rignanese 19 6 4 9 22:38 22 15. Finale 19 5 6 8 25:24 21 16. Valdinievole Montecatini 19 1 8 10 13:33 11 17. Scandicci 19 2 3 14 19:33 9 18. Argentina 19 0 5 14 12:49 5

Girone F

Agnonese-Castelfidardo

Fabriano C-Campobasso

Jesina-Matelica

Monticelli-Avezzano

Nerostellati Pratola-L'Aquila

Sangiustese-Recanatese

Vis Pesaro-San Marino

Vastese-Asd Pineto C

1. Matelica 19 15 2 2 40:9 47 2. Vis Pesaro 19 14 2 3 37:18 44 3. Vastese 19 11 4 4 35:22 37 4. Avezzano 19 9 6 4 32:20 33 5. ASD Pineto Calcio 19 7 9 3 28:22 30 6. Sangiustese 19 8 6 5 22:21 30 7. ASD Francavilla 18 8 4 6 27:19 28 8. San Marino 19 8 4 7 25:19 28 9. Castelfidardo 19 8 4 7 30:33 28 10. L'Aquila 19 7 6 6 27:20 27 11. Campobasso 19 7 7 5 21:19 24 12. Agnonese 19 6 3 10 12:16 21 13. Jesina 19 4 7 8 16:26 19 14. San Nicoló 19 5 3 11 18:29 18 15. Recanatese 19 3 6 10 12:23 15 16. Fabriano Cerreto 19 4 2 13 17:36 14 17. Monticelli 18 1 9 8 12:22 12 18. Nerostellati Pratola 19 1 4 14 9:46 7

Girone G

Albalonga-Nuorese

Aprilia-Lanuesi C

Lupa Roma-Anzio C

San Teodoro-Montersi

Sff Atletco-Trastevere C

Tortolì-Ostia Mare

Girone H

Altamua-Manfredonia

Aversa-Cavese

Francavilla-Gravina

Nerostellati Frattese-Picerno

Pomigliano-Fulgor Molfetta

Potenza-Turis

San Severo-Nardò

Sarnese-Taranto

Audace Cerignola-Gragnano

1. Potenza 19 14 4 1 53:17 46 2. Audace Cerignola 19 13 3 3 38:19 42 3. Cavese 19 13 3 3 31:15 42 4. Altamura 19 13 2 4 35:19 41 5. Taranto 19 11 2 6 27:20 35 6. Gravina 19 9 6 4 34:24 33 7. Picerno 19 8 6 5 27:16 30 8. Nardò 19 8 6 5 21:17 30 9. Sarnese 19 5 7 7 24:28 22 10. Pomigliano 19 5 6 8 25:27 21 11. Gragnano 19 5 5 9 18:26 20 12. San Severo 19 4 6 9 15:25 18 13. Turris 19 5 6 8 16:27 17 14. Francavilla 19 4 5 10 26:40 17 15. Nerostellati Frattese 19 3 5 11 15:30 14 16. Aversa 19 2 7 10 13:29 13 17. Manfredonia 19 2 8 9 22:40 12 18. Fulgor Molfetta 19 2 3 14 19:40 9

Girone I

Ebolitana-Isla Capo Rizzuto

Igea Virtus-Nocerina

Messina-Cittanovese

Palazzolo-Sancataldese

Roccella-Acireale

Troina-Gelbison Cilento

Palmese-Paceco

Vibonese-Gela

Vesuvio Erconalnese-Portici

1. Troina 19 14 2 3 38:18 44 2. Vibonese 19 10 7 2 35:15 37 3. Igea Virtus 19 11 4 4 30:13 37 4. Nocerina 19 10 5 4 26:16 35 5. Vesuvio Ercolanese 19 9 6 4 28:15 33 6. AS Acireale 19 9 5 5 29:28 32 7. Gela 19 7 7 5 32:30 28 8. Cittanovese 19 7 6 6 25:25 27 9. Sancataldese 19 7 5 7 23:18 26 10. Gelbison Cilento 19 5 9 5 19:21 24 11. Portici 1906 19 7 3 9 21:24 24 12. Messina 19 6 6 7 23:27 24 13. Palazzolo 19 5 7 7 19:24 22 14. Roccella 19 5 4 10 17:25 19 15. Ebolitana 19 3 8 8 19:28 17 16. US Palmese 19 5 6 8 26:34 15 17. Isola Capo Rizzuto 19 1 4 14 7:30 7 18. Paceco 19 2 2 15 15:41 7

