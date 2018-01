Sassuolo Torino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sassuolo Torino, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Mapei Stadium, per la ventunesima giornata della Serie A

21 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Sassuolo Torino, Serie A 21^ giornata (Foto LaPresse)

Sassuolo Torino, che verrà diretta dall’arbitro Michael Fabbri, si gioca alle ore 15:00 di domenica 21 gennaio ed è valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Seconda di ritorno per un torneo che torna dopo la sosta invernale, ridotta a una sola settimana; in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia troveremo un Sassuolo impegnato nella corsa per salvarsi e ancora pericolante, pur avendo creato un po’ di margine rispetto alla terzultima in classifica. Il Torino invece continua a sperare nell’Europa: il cambio di allenatore per il momento ha fatto bene e la reazione emotiva che si sperava c’è stata, ora però i granata hanno bisogno di trovare quella continuità che non hanno mai avuto nel girone di andata, perchè la concorrenza per il sesto posto è davvero ampia e i margini di errore sono ridotti al minimo. Quando questa partita si era giocata all’andata era il 27 agosto ed entrambi gli allenatori erano diversi: c’era Cristian Bucchi sulla panchina del Sassuolo, mentre Sinisa Mihajlovic guidava il Torino. I granata si erano imposti con un 3-0 netto, i neroverdi avrebbero dovuto aspettare la quinta giornata per festeggiare la prima vittoria in questo campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassuolo Torino è un’esclusiva riservata agli abbonati al satellite: diretta tv su Sky Calcio 3 (codice d’acquisto 411735) con possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go. Gli abbonati al digitale terrestre a pagamento possono andare su Premium Sport e Premium Sport HD per seguire Diretta Premium, che fornisce highlights e gol in tempo reale da tutti i campi collegati; Diretta Gol Serie A offre gli stessi contributi sul bouquet Sky, precisamente sul canale Sky Super Calcio.

IL CONTESTO

Le ultime due giornate hanno registrato un calo nei risultati per il Sassuolo, ma solo all’apparenza: certo c’è stato un solo punto conquistato dopo tre sconfitte in fila che avevano totalmente risollevato la squadra, ma il pareggio è arrivato allo stadio Olimpico contro la Roma e dunque è un risultato di prestigio, a differenza della sconfitta di Marassi contro un Genoa che era sicuramente alla portata. Il problema per gli emiliani è che al Mapei Stadium sono arrivate appena due vittorie (nelle ultime due partite giocate) per un totale di 8 punti: se il Sassuolo si vuole salvare dovrà necessariamente elevare il suo rendimento interno. A Torino si è sentito subito l’effetto Walter Mazzarri: 3-0 al Bologna per ripartire in grande stile dopo un periodo fatto di due pareggi e una sconfitta con in più l’eliminazione dalla Coppa Italia. I granata hanno vinto soltanto due volte nelle ultime 9 giornate, calando sensibilmente: l’inizio era stato assolutamente confortante (cinque giornate di imbattibilità con 11 punti conquistati) ma alcuni infortuni hanno evidenziato le carenze di una rosa che è poco attrezzata per la corsa in Europa nelle sue seconde linee. Pure, il Torino potrebbe sfruttare le pause delle avversarie dirette per centrare comunque l’obiettivo, a patto che faccia risultato contro le piccole.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO TORINO

L’unico indisponibile nel Sassuolo rimane Letschert; in difesa non c’è più Paolo Cannavaro e Goldaniga si è preso il posto di titolare al fianco di Acerbi, con Lirola e Peluso che sembrano favoriti sulle corsie anche perchè Gazzola è stato ceduto sul calciomercato invernale e Dell’Orco, finalmente tornato a disposizione, parte dietro nelle gerarchie. Soliti ballottaggi aperti a centrocampo: Magnanelli e Missiroli certi del posto, Sensi e Mazzitelli provano a mettere in crisi le scelte di Beppe Iachini che al momento medita di far partire Duncan dal primo minuto. In attacco, tiene banco la figura di Matteo Politano che piace molto al Napoli; l’esterno comunque dovrebbe rimanere in Emilia fino a giugno, oggi sarà titolare sulla sinistra con Domenico Berardi spostato dall’altra parte, al centro del tridente ci sarà Falcinelli, da valutare un eventuale acquisto perchè Matri sembra in partenza. Mazzarri si trova ancora a dover fare i conti con gli infortuni: Ansaldi e Belotti non ce la fanno, mentre hanno recuperato Obi e Burdisso che dovrebbero essere in campo. L’argentino farà coppia con N’Koulou in una difesa che prevede De Silvestri e Molinaro sulle corsie, il centrocampista nigeriano invece potrebbe avere la meglio su Acquah per il ruolo di mezzala sinistra, con la conferma di Baselli da mezzala destra e di Rincon che dovrebbe posizionarsi al centro. Sarà ancora Niang il sostituto di Belotti, con Iago Falque a destra; torna a disposizione Ljajic che sarà l’esterno sinistro del tridente.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ci dice che la partita del Mapei Stadium è davvero equilibrata: la quota per il segno X del pareggio resta la più vantaggiosa (vale 3,35) ma la differenza tra la vittoria dell’una o dell’altra squadra è ridotta all’osso. Il favorito è il Sassuolo, perchè il valore della quota sul segno 1 per la sua vittoria è di 2,60 mentre con il segno 2, che identifica l’affermazione esterna del Torino, il vostro guadagno sarebbe di 2,70 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

