Sicula Leonzio-Trapani/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

21 gennaio 2018 Stefano Belli

Diretta Sicula Leonzio-Trapani, LaPresse

Sicula Leonzio-Trapani, diretta dall'arbitro Gariglio di Pinerolo, domenica 21 gennaio 2018 alle ore 14.30, sarà uno dei match che apriranno il programma della domenica pomeriggio della ventiduesima giornata del girone C del campionato di Serie C. Si scontreranno il bisogno di punti salvezza della Sicula Leonzio con la necessità del Trapani di cambiare marcia in questa seconda metà della stagione, per provare a puntare con convinzione verso un immediato ritorno in Serie B che per i granata è apparso comunque complicato sin dai primi momenti della nuova stagione. Il Trapani al momento si trova al terzo posto, a otto lunghezze di distanza dal Lecce capolista e a quattro dal Catania secondo: la promozione diretta era parsa di nuovo alla portata dopo una serie positiva che si è spezzata però nel mese di dicembre.

Il 2017 si è chiuso per la formazione allenata da Alessandro Calori con quattro partite senza vittoria, tre pareggi e una sconfitta interna contro il Cosenza. Le partite a cavallo di Natale sono terminate in parità, in casa del Siracusa e nell'importante scontro con il Lecce che ha portato però certezze riguardo lo spessore tecnico della squadra. La Sicula Leonzio dopo aver pareggiato in casa a reti bianche contro il Siracusa ha perso con un secco due a zero sul campo del Matera nell'ultimo impegno del vecchio anno. I bianconeri sono quartultimi e in zona play out nella classifica del girone C di Serie C, a due lunghezze di distanza dalla salvezza diretta e dal Fondi quintultimo.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista la diretta tv del match Sicula Leonzio Trapani, ci sarà la possibilità per gli appassionati di seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro essendo abbonati o acquistando la partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SICULA LEONZIO TRAPANI

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni dell'incontro: la Sicula Leonzio scenderà in campo con Narciso in porta, Monteleone, Camilleri e Gianola titolari nella difesa a tre, mentre i centrali di centrocampo saranno Squillace e Davì. Aquilanti si muoverà sulla corsia laterale di destra ed Esposito sulla corsia laterale di sinistra, mentre partiranno titolari dal primo minuto Gammone, Arcidiacono e Bollino. Risponderà il Trapani con Furlan a difesa della porta e una linea difensiva a tre con Fazio, Silvestri e Pagliarulo schierati come titolari. I centrali sulla linea mediana saranno Palumbo, Maracchi e Bastoni, mentre Marras avrà il compito di presidiare la corsia laterale di destra e Visconti invece si muoverà sulla corsia laterale mancina. Evacuo e Murano saranno invece i titolari sul fronte offensivo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il faccia a faccia tattico tra le due formazioni vedrà entrambe le squadre optare per la difesa a tre, moduli che vedranno la Sicula Leonzio schierata con il 3-4-3 ed il Trapani con il 3-5-2. Si tratta di una sfida inedita sul campo del club di Lentini tra i professionisti, nel match d'andata la Sicula Leonzio ha comunque ottenuto un pari di prestigio, a reti bianche, in casa di un Trapani reduce da diversi anni di Serie B e da una Serie A sfiorata appena sedici mesi prima.

QUOTE E SCOMMESSE

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker, sono gli ospiti ad essere indicati come favoriti in questo derby siciliano, con Bwin che propone a 1.95 la vittoria esterna dei granata, mentre Betclic fissa a 3.15 la quota relativa al pareggio e Bet365 propone a 3.79 l'eventuale affermazione casalinga della Sicula Leonzio. Sempre Bet365 propone a 2.20 la quota dell'over 2.20 e a una quota di 1.64 l'eventuale under 2.5.

