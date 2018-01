Udinese Spal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Udinese Spal, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventunesima giornata del campionato di Serie A

21 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Udinese Spal, Serie A 21^ giornata (Foto LaPresse)

Udinese Spal sarà diretta dal signor Doveri: seconda giornata di ritorno in Serie A 2017-2018 e squadre che calcano il terreno della Dacia Arena alle ore 15:00 di domenica 21 gennaio. Da una parte una formazione che si è incredibilmente rimessa in corsa per un posto in Europa League, obiettivo che sembrava assolutamente fuori portata all’inizio della stagione; dall’altra una realtà che non viveva la Serie A da quasi 50 anni ma che si sta comportando davvero bene, se è vero che ha tutte le possibilità di salvarsi pur se allo stato attuale delle cose sarebbe retrocessa. Pur tra alti e bassi la Spal se la gioca e ha dimostrato di poter valere la categoria; l’Udinese ha sostanzialmente chiuso i conti con il primo traguardo (la salvezza) e in questo girone di ritorno proverà a testare le sue possibilità di diventare grande. Perchè sia possibile bisognerà lasciarsi alle spalle che sono tecnicamente superiori: i friulani hanno fatto vedere ultimamente che la cosa si può fare, ma servirà la continuità nei risultati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Udinese Spal si potrà seguire in diretta tv soltanto sui canali della televisione satellitare, in questo caso su Sky Calcio 5 (codice d’acquisto 411724); chiaramente gli abbonati potranno assistere alla partita della Dacia Arena anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie A - su Sky Super Calcio - che fornisce le azioni salienti in tempo reale da tutti i campi sui quali si gioca alla stessa ora; una possibilità aperta su Premium Sport e Premium Sport HD anche agli abbonati al digitale terrestre a pagamento, che manda in onda Diretta Premium. Importante poi segnalare che la sfida della Dacia Arena sarà disponibile in diretta streaming video anche su elevensports.it (raggiungibile anche dal vecchio indirizzo sportube.tv), per il quale è necessario pagare una quota in abbonamento ma che è aperto a tutti.

IL CONTESTO

L’effetto Massimo Oddo si è fatto sentire eccome sulla panchina dell’Udinese: 16 punti in 7 partite per il nuovo allenatore, una media di 2,28 punti per gara. Gigi Delneri viaggiava a meno di un punto a partita: i friulani si sono letteralmente trasformati nel loro rendimento, ma prima della sosta hanno chiuso la striscia di cinque vittorie pareggiando sul campo del Chievo, una partita difficile nella quale i bianconeri hanno anche tirato il fiato. Adesso che si corre per l’Europa League, e che le avversarie hanno imparato a capire quali possano essere le insidie, bisognerà migliorare ancor più dal punto di vista mentale. La Spal aveva colto proprio contro l’Udinese la prima vittoria in Serie A dopo quasi 50 anni; da quel momento non aveva più vinto per otto giornate, in seguito lo ha fatto soltanto due volte ma è comunque riuscita a raccogliere 10 punti che sono stati utilissimi per rimanere incollati al treno salvezza. Il buon periodo di dicembre (5 punti in tre partite) è stato leggermente mortificato dalle ultime due sconfitte; gli estensi però hanno rischiato di pareggiare a Marassi - contro la Sampdoria - e per un tempo hanno tenuto testa alla Lazio, dimostrando che almeno dal punto di vista del gioco hanno tutte le possibilità di correre fino all’ultima giornata.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SPAL

Qualche problema per Oddo, che deve sostituire alcuni indisponibili: in difesa Nuytinck e Stryger Larsen si giocano la maglia al fianco di Danilo con la conferma di Samir sul centrosinistra, mentre sulla corsia mancina di centrocampo sarà Giuseppe Pezzella a prendere il posto di Alì Adnan. Invariato il resto: Widmer gioca a destra, Barak sarà una delle due mezzali e Jankto (che piace molto alle milanesi, ma dovrebbe restare fino a giugno) l’altra. Dubbio per il playmaker: Hallfredsson potrebbe avere speranze di giocare al posto di Balic. Nel reparto offensivo De Paul e Lasagna dovrebbero nuovamente fare coppia. La Spal ha salutato tre nuovi acquisti: qualcuno di loro potrebbe già essere in campo. Il più probabile è Kurtic, che può inserirsi a centrocampo al posto di uno tra Schiattarella e Alberto Grassi; Dramé resta in svantaggio rispetto a Mattiello per la fascia sinistra, da valutare Thiago Cionek che si gioca il posto con Vicari (confermati Salamon e l’ex Felipe). Meret finalmente è a disposizione, ma oggi potrebbe giocare ancora Alfred Gomis; Manuel Lazzari a destra e Viviani in cabina di regia, davanti Floccari è recuperato ma dovrebbe cedere il passo ad Antenucci, che affiancherà Paloschi.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ chiaramente l’Udinese a essere favorita per la partita della Dacia Arena: non ha dubbi l’agenzia di scommesse Snai che dà un valore di 1,75 alla quota posta sul segno 1, che identifica la vittoria della squadra friulana. La vittoria della Spal arriva con il segno 2 e vale 5,00: la differenza dunque c’è tutta, si piazza più o meno in mezzo tra queste due poste il pareggio - identificato dal segno X - che vi permetterebbe di guadagnare 3,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

