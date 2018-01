Verona Crotone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Verona Crotone sarà diretta dall’arbitro Gianluca Rocchi; alle ore 15:00 di oggi, domenica 21 gennaio, la ventunesima giornata di Serie A 2017-2018 ci proporrà allo stadio Marcantonio Bentegodi della città veneta la partita fra i gialloblù di Fabio Pecchia e i rossoblù di Walter Zenga, un delicato scontro fra due squadre che sono in corsa per lo stesso obiettivo, la salvezza. Una partita dunque molto delicata, che per l’importanza della posta in palio possiamo considerare come uno dei match-clou della giornata di Serie A: l’Hellas Verona è penultimo con appena 13 punti, il Crotone è davanti di una sola posizione e di due lunghezze, dunque a portata di sorpasso, che è l’obiettivo del Verona. D’altro canto, un colpaccio dei calabresi darebbe una grandissima spinta al Crotone e costituirebbe invece un durissimo colpo alle speranze dei padroni di casa.

Prima della sosta Verona e Crotone avevano vissuto difficili impegni esterni contro due big: l’Hellas perse per 2-0 contro il Napoli al San Paolo, sconfitta per 1-0 a San Siro contro il Milan invece per il Crotone. Questa invece è una di quelle partite che non si possono sbagliare nella corsa verso la salvezza, che potrebbe addirittura essere ristretta a quattro sole squadre: chi sta davanti non deve fermarsi, ma le ultime quattro sanno che corrono il rischio di vivere una sorta di ‘campionato nel campionato’, in cui si salverà una sola squadra. A gennaio non si può certo parlare di ultima spiaggia, ma per Verona e Crotone questa è già una partita da non sbagliare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Verona Crotone verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite di queste due formazioni: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 6, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita del Bentegodi anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CROTONE

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Verona Crotone, partita che potrà già dire molto sulle possibilità di salvezza delle due squadre, fra i padroni di casa dell’Hellas bisogna osservare innanzitutto che Bessa sarà assente per squalifica. Il reparto d’attacco del Verona è dunque un rebus, in cui Cerci torna ad essere una variabile ma nel quale l’unico titolare certo sembra essere Verde come esterno destro. Più certezze invece negli altri reparti: da segnalare che in difesa non c’è più Caceres, davanti a Nicolas ci saranno Ferrari terzino destro, la coppia centrale Caracciolo-Heurtaux e Fares sulla corsia di sinistra. Per Walter Zenga le idee sembrano essere ancora più chiare: il suo Crotone si schiererà con il 4-3-3, il tridente d’attacco vedrà Trotta e Stoian ai fianchi della punta centrale Budimir e l’unico ballottaggio sembra essere quello fra Sampirisi e Faraoni per la maglia da terzino destro.

QUOTE E PRONOSTICO

In base al fattore campo, il favore del pronostico in questo scontro diretto per la salvezza fra Verona e Crotone secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai va ai padroni di casa gialloblù di Fabio Pecchia: di conseguenza, il segno 1 che indica appunto una vittoria casalinga del Verona pagherebbe 2,15 volte la posta in palio, mentre il pareggio e ancor di più la vittoria del Crotone vengono proposti a quote maggiori. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,25 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 3,55.

