Video/ Ascoli-Cittadella (1-2): higlhights e gol della partita (Serie B 22^ giornata)

21 gennaio 2018 Stefano Belli

Video Ascoli Cittadella (LaPresse)

Inizia sotto una buona stella il 2018 per il Cittadella che batte a domicilio l'Ascoli per 2 a 1 guadagnando ulteriore terreno in classifica, grazie al passo falso del Parma sconfitto dalla Cremonese: la squadra di Venturato sale così a quota 35 punti mentre resta ferma a 21 quella di Cosmi, che rimane in penultima posizione e inaugura il girone di ritorno con una sconfitta. Tra le mura amiche del Del Duca i padroni di casa si presentano con tre dei nuovi acquisti: Martinho, Ganz e Monachello, sarà proprio quest'ultimo a firmare la rete del momentaneo vantaggio dei marchigiani a pochi minuti dall'intervallo, in precedenza era stato annullato un gol a Buzzegoli, pizzicato in offside dall'assistente di Aureliano. Primo tempo deludente da parte degli ospiti che non avevano saputo creare pericoli dalle parti di Lanni, Venturato capisce che c'è qualcosa che non va e corre ai ripari nella seconda frazione di gioco grazie ai cambi: Vido (cavallo di ritorno per il Cittadella) e Settembrini trascinano la squadra verso la rimonta.

LA RIMONTA DEL CITTADELLA

Il numero 27 granata si procura un calcio di rigore dopo essere stato messo a terra in area da Mogos, dal dischetto va Iori che non sbaglia e ristabilisce la parità, ci pensa poi il numero 29 a completare l'opera con il gol decisivo a pochi minuti dal novantesimo. Inutile l'assalto dell'Ascoli nel recupero, il Cittadella si difende con ordine senza mai andare nel panico e soprattutto sfiorando il 3 a 1 in contropiede ancora con Vido che manca l'appuntamento con la doppietta personale. Cittadella che va assolutamente tenuto d'occhio da qui al termine della regular season per quanto riguarda i play-off, per l'Ascoli invece il cammino verso la salvezza è ancora lungo e soprattutto irto di ostacoli e insidie.

