Video/ Cremonese-Parma (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 22^ giornata)

Video Cremonese Parma (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita della 22^ giornata della Serie B. Allo Stadio Zini vittoria lombarda in extremis.

21 gennaio 2018 Stefano Belli

Video Cremonese Parma (LaPresse)

La Cremonese "vendica" la sconfitta della prima giornata di campionato contro il Parma battendo proprio i crociati con lo stesso risultato nella rivincita allo Zini: se il girone d'andata per i grigiorossi era cominciato con una delusione, quello di ritorno invece promette assai bene, tre punti importantissimi se si considera che sono stati ottenuti al termine di una sfida contro una diretta rivale per i play-off (anche se per la squadra di D'Aversa l'obiettivo primario è la promozione diretta e il ritorno in Serie A a soli tre anni dal fallimento). Quinta gara di fila senza vittoria per il Parma che perde ulteriormente contatto dalla vetta della classifica, ma che nelle prossime giornate potrà contare sui nuovi acquisti Gazzola e Ciciretti (entrambi non sono scesi in campo allo Zini), solamente Frosinone e Palermo hanno perso meno partite della Cremonese che a causa dei troppi pareggi ha perso il treno buono per le posizioni di vertice. Nella prima frazione di gioco gli ospiti hanno un atteggiamento più aggressivo e propositivo rispetto agli avversari che lasciano fare, Di Gaudio sfiora il palo alla sinistra di Ujkani mentre Roberto Insigne si vede annullare un gol per l'offside di Dezi che gli aveva servito l'assist. Dall'altra parte del campo i grigiorossi ci provano con un destro di Cavion che diventa insidioso a causa di una deviazione, per fortuna dei crociati il pallone termina in calcio d'angolo.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Cremonese cambia marcia grazie ai cambi di Tesser: Castrovilli e Scappini fanno alzare il baricentro a tutta la squadra e, fatta eccezione per il tentativo del solito Di Gaudio (neutralizzato in due tempi da Ujkani), il secondo tempo diventa un monologo dei grigiorossi. Arini e lo stesso Castrovilli scaldano i guantoni di Frattalli che successivamente compie una parata salvifica su Paulinho che calcia addosso all'estremo difensore avversario quando aveva tutto lo specchio della porta a disposizione. Dopo il gol annullato ad Arini per una evidente posizione di fuorigioco, a due minuti dal novantesimo arriva il gol vittoria con la firma di Cavion che ribadisce il pallone in rete dopo la parata di Frattali che aveva deviato sul palo la conclusione da fuori di Pesce. Tre punti meritati per la Cremonese che alla distanza ha avuto ragione del Parma.

LE DICHIARAZIONI

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa: "È da quattro partite che non riusciamo a segnare, ma la cosa più preoccupante è l'ultima mezz'ora in cui siamo spariti dal campo e a quel punto la Cremonese ha meritato di vincere. Nei primi sessanta minuti abbiamo giocato un po' meglio creando qualche pericolo soprattutto con Insigne, siamo venuti a mancare nell'ultimo terzo di gara, ci è mancato quel pizzico di cattiveria in più che invece gli avversari hanno dimostrato di avere. In Serie B è impossibile vincere le partite se non scendi in campo con la giusta determinazione e la grinta necessaria".

© Riproduzione Riservata.