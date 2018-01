Video/ Foggia Pescara (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 22^ giornata)

Video Foggia Pescara (risultato finale 0-1): highlights e i gol della partita valida nella 22^ giornata della Serie B. Colpaccio di Zeman allo Zaccheria.

21 gennaio 2018 Federico Giuliani

Video Foggia Pescara (LaPresse)

Foggia-Pescara termina con il risultato di 0-1 in favore degli abruzzesi per effetto del gol di Mancuso, dunque Zdenek Zeman espugna il campo del 'suo' Foggia. Pronti, via. Il Foggia inizia subito fortissimo e al 6' crea subito la prima delle tante palle gol del match. Agazzi cerca Mazzeo a centro area ma Perrotta è decisivo con un anticipo miracoloso. Al 10' ancora padroni di casa pericolosi, questa volta dagli sviluppi di un corner: Kragl calcia dalla bandierina, Tonucci prolunga per il tuffo di Nicastro che colpisce una clamorosa traversa. Un minuto più tardi lo stesso Nicastro ci riprova con un tiro che si stampa sul palo. Poco dopo Kragl lascia partire una conclusione velenosa salvata in corner dall'attento (e fortunato) Fiorillo, bravo anche su Mazzeo. Al 18' il Pescara si sveglia e va vicina al gol con Brugman, fermato dalla parata di Guarna.

GOL DECISIVO DI MANCUSO

Al 44' gli ospiti passano incredibilmente in vantaggio con Mancuso, micidiale nel capitalizzare al meglio un contropiede innestato da Pettinari e Mazzotta. Nella ripresa il Foggia continua a spingere sul pedale dell'acceleratore. Si capisce che proprio non è giornata quando Nicastro e Agnelli sprecano due buone chance per via di una mira imprecisa. Al 67' ci prova Deli ma il suo tentativo si spegne sul fondo. Di fatto è questa l'ultima chance degna di nota. Il Pescara di Zeman si porta dunque a casa tre punti pesantissimi, anche se il Foggia avrebbe meritato maggior fortuna.

© Riproduzione Riservata.