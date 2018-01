Video/ Frosinone Pro Vercelli (4-0): highlights e gol della partita (Serie B 22^ giornata)

Video Frosinone Pro Vercelli (risultato finale 4-0): highlights e gol della partita valida nella 22^ giornata della Serie B, dominata dai ciociari allo stadio Benito Stirpe.

21 gennaio 2018 Federico Giuliani

Video Frosinone Pro Vercelli (LaPresse)

Frosinone-Pro Vercelli termina con il risultato finale di 4-0 in favore dei locali. Primo tempo a senso unico allo stadio Stirpe, dove si è vista una netta differenza fra le tue formazioni. Dinamico, pimpante e arrembante il Frosinone; intimidico, scarico e inconcludente la Pro Vercelli. E così ai padroni di casa bastano appena 6' per portarsi in vantaggio. Daniele Ciofani appoggia di petto per l'accorrente Dionisi, che si libera della blanda marcatura di Gozzi e trafigge Pigliacelli da pochi passi. Al 12' Frosinone a un passo dal raddoppio con lo scatenato Ciofani, murato sulla linea di porta da Konate. Lo stesso Konate questa volta è protagonista pochi minuti più tardi nell'unica chance degna di nota costruita dai piemontesi, ma dagli sviluppi di un corner il difensore spara alle stelle a porta sguarnita. Gol sbagliato, gol subito, dunque al 25' Ariaudo fa 2-0 impattando di testa un calcio di punizione di Ciano. Al 31' arriva anche il tris del Frosinone, con Matteo Ciofani, letale a capitalizzare al meglio un assist di Maiello inventandosi un pallonetto da vedere e rivedere.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa i ritmi calano comprensibilmente anche se gli uomini di Longo trovano la quarta rete al 62' con Terranova. La rete del difensore ex Sassuolo è praticamente una fotocopia del 2-0 siglato da Ariaudo: calcio di punizione affidato a Ciano e perfetto colpo di testa del numero 26 dei locali, lasciato completamente solo dalla retroguardia piemontese. Netta e meritata la vittoria del Frosinone, che si mette in tasca tre punti importanti al termine di una partita che non ha avuto storia allo stadio Stirpe.

