Video/ Novara Carpi (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 22^ giornata)

Video Novara Carpi (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 22^ giornata della Serie B. La sfida al Piola è stata decisa da Moscati.

21 gennaio 2018 Umberto Tessier

Video Novara Carpi (LaPresse)

Il Novara supera il Carpi di misura grazie alla rete di Moscati, andiamo a scoprire le statistiche del match. I padroni di casa hanno messo insieme 395 passaggi contro i 231 degli ospiti. Il Novara ha puntato molto sugli esterni effettuando 24 cross contro gli undici del Carpi. Macheda, Sciaudone e Moscati hanno messo tre cross ciascuno in mezzo mentre il nuovo acquisto Melchiorri è stato l'uomo più attivo sull'esterno con cinque cross. Maniero ha fornito l'assist vincente per Moscati che ha deciso la contesa. Riguardo il possesso palla il Novara ha dominato nettamente il gioco con 62% contro il 38% del Carpi. Vittoria meritata dei padroni di casa che hanno dominato in mezzo al campo contro un Carpi estremamente imprecisa nella fase offensiva.

DICHIARAZIONI

Il Novara supera di misura il Carpi e si rilancia in classifica. Il portale forzanovara ha raccolto le parole dei protagonisti in campo. Eugenio Corini ha commenta la vittoria dei suoi contro il Carpi: "Abbiamo sviluppato bene la gara, anche se potevamo aumentare il vantaggio alla fine del primo tempo. Questa squadra ha una grande fibra, nonostante le assenze dell'ultimo minuto siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Una vittoria sia per il gruppo squadra ma anche per i nostri tifosi che nonostante le sconfitte ci sono sempre vicini" Ronaldo dal primo minuto? "Vanno fatti i complimenti al ragazzo che si è perfettamente calato nel ruolo disputando una buona gara dopo un lungo periodo di inattività. Nelle scorse settimane aveno provato Ronaldo in questa posizione e la prestazione di oggi ripaga il lavoro fatto" "Questa vittoria dà morale alla squadra, anche nelle difficoltà siamo riusciti a tirar fuori il carattere. Con questa consapevolezza possiamo costruire un girone di ritorno importante". Queste le dichiarazioni di mister Calabro: "Penso che la partita sia andata bene nella prima mezz'ora; dobbiamo migliorare nella fase di finalizzazione della manovra offensiva. Il gol l'abbiamo subito a difesa schierata e questo ci darà molto da lavorare. Lo svantaggio ha complicato la partita, ho provato a cambiare modulo ma non siamo riusciti a portare a casa i punti. Melchiorri era alla prima partita dopo tanto tempo di inattività, sono sicuro che aumentando il minutaggio possa diventare un giocatore importante per noi. Al mercato non penso, spero solo che la squadra abbia la rabbia agonistica per poter vincere la prossima gara".

